国内男子プロバスケットボールリーグ「B.LEAGUE」のキャリアマネジメントプロジェクトパートナー就任について

CPAエクセレントパートナーズ株式会社

CPAエクセレントパートナーズ株式会社（代表取締役：国見 健介）は2025年8月、公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ（チェアマン：島田 慎二、以下「B.LEAGUE」）のキャリアマネジメントプロジェクトパートナーに就任しました。

キャリアマネジメントプロジェクトパートナーとは

B.LEAGUEの選手・スタッフに会計ファイナンスのスキルを身につけていただくことを通じ、ビジネスパーソンとしての成長を支え、それぞれのキャリアの可能性を広げる支援を行うとともに、バスケットボール界のさらなる発展やB.LEAGUEの目指す「感動立国」の実現に向け貢献します。

契約締結の背景

当社は「会計ファイナンス人材に貢献するインフラ企業」を目指し、学び・キャリア・人材交流の3つの支援事業を通じて、会計ファイナンス人材の生涯支援をしております。

このたびバスケを通じた感動立国の実現を目指し、所属する選手にも競技力だけでなく世の中で必要とされる知識や教養を身につけた「大人」かつ「ビジネスマン」であることを求めるB.LEAGUE様の理念・活動に深く共感し、キャリアマネジメントプロジェクトパートナーに就任することとなりました。

また今回のB.LEAGUE様との活動を通じてビジネスに興味を持ち、広く活躍する会計ファイナンス人材を世に輩出したいと考えております。

両者のコメント

CPAエクセレントパートナーズ株式会社 代表取締役 国見 健介

スポーツには、人の心を動かし、未来を変える力があると信じています。B.LEAGUE様が掲げる「ココロ、たぎる。」というパーパス、そして競技力だけでなく人間力やビジネスマインドを兼ね備えた選手の育成という理念に、私自身、深く共感いたしました。

アスリートや、それを目指す方々にとって競技の先にあるキャリアの充実は、とても大きなテーマです。今回の取り組みを通じて、選手一人ひとりが自身の可能性を広げ、バスケットボールの舞台から社会へと活躍の場を広げていく。その未来を後押しできることに、大きな意義と責任を感じております。スポーツとキャリア支援の交差点から、新しい価値を共創してまいります。

B.LEAGUE チェアマン 島田 慎二

このたびB.LEAGUEとしての長期計画である2050年の「感動立国」実現に向けて、B.LEAGUE全体のビジネス側面での知識を高めるべく、B.LEAGUEの選手・スタッフに会計スキルを身につけてもらえる活動をご支援いただくことになりました。

ビジネスパーソンとしての成長を支えることで、Bクラブの事業成長、価値向上を実現し、各クラブで優秀な人材を育てていくことで、経営力向上や事業力を重視した経営を実現し、地域創生に貢献できるリーグの基盤を築いてまいります。

主な取り組み内容

希望するB.LEAGUE選手およびスタッフに対し、公認会計士資格スクール「CPA会計学院」の講座（公認会計士講座およびU.S.CPA講座）受講や専用コンテンツによる勉強会の開催等により、会計ファイナンスの知識を学び得る機会を提供し、バスケットボール界における会計ファイナンス人材の育成や金融リテラシーの向上を推進し、B.LEAGUE様のクラブ経営基盤の強化を目指します。

またバスケットボールクラブの会計ファイナンスをテーマとした教材・コンテンツを共創することで、スポーツビジネスと会計ファイナンスに関心を持つ人材を増やし、会計ファイナンス人材の輩出を促進します。

B.LEAGUEについて

正式名称: 公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ

英文: JAPAN PROFESSIONAL BASKETBALL LEAGUE（略称 B.LEAGUE）

チェアマン: 島田 慎二

設立: 2015年4月1日

所在地: 〒112-0004 東京都文京区後楽1-7-27 後楽鹿島ビル6F

参照URL: https://www.bleague.jp/about/outline/

CPAエクセレントパートナーズについて

正式名称:CPAエクセレントパートナーズ株式会社

代表取締役：国見 健介

設立：2001年9月

所在地：東京都新宿区新宿3-14-20 新宿テアトルビル5F

参照URL：https://cpa-excellent-partners.co.jp/

事業内容：

・公認会計士資格スクール「CPA会計学院」の運営(https://cpa-net.jp/)

・簿記や会計ファイナンスを完全無料で学べるeラーニング「CPAラーニング」の運営(https://www.cpa-learning.com/)

・会計ファイナンス人材特化型 求人サイト 「CPAジョブズ」の運営(https://cpa-jobs.jp)

・会計ファイナンス人材特化型 転職エージェント「CPASSキャリア」の運営(https://cpa-career.jp/)

・会計ファイナンス人材の生涯支援プラットフォーム「CPASS」の運営(https://cpass-net.jp/)