道北アークスのスーパーマーケットでカインズオリジナル商品の取り扱いをスタート

株式会社カインズ（本部：埼玉県本庄市、代表取締役社長 CEO：高家 正行）は、アークスグループの株式会社道北アークス（本社：北海道旭川市、代表取締役社長：六車 聖）が運営するスーパーマーケットで、カインズオリジナル商品の取り扱いがスタートすることをお知らせします。9月10日(水)から順次、北海道旭川エリアを中心とする8店舗で、清掃用品、キッチン用品を中心とした人気のカインズオリジナル商品をお買い求めいただけます。

常に品質・価格にこだわりながらよりよい商品を提供することで、お客様のくらしをより楽しく、豊かにしていきたいと願うカインズと道北アークスのビジョンが一致し、今回の取り組みとなりました。

旭川市を中心に道北エリアに数多くの店舗を構える道北アークスの売り場にカインズオリジナル商品を展開することで、これまで商品に触れたことがなかったお客様にもその価値をより身近に感じていただけるものと期待しています。今後もお客様のニーズに合わせ、取り扱い商品や売り場を拡大していく予定です。

カインズは今後も、カインズオリジナル商品をお買い求めいただける環境と商品カテゴリを拡大させることで、お客様のより楽しい、より豊かなくらしの実現に貢献してまいります。

取り扱い店舗一覧

2025年9月10日（水）

◇旭川市

ウェスタン川端、スーパーアークス西神楽、スーパーアークス豊岡3条

◇深川市

スーパーチェーンふじ深川店

◇上川町

Da*marche（ダ・マルシェ）上川店

2025年9月17日（水）

◇滝川市

スーパーアークスイーストタウン

2025年9月24日（水）

◇上富良野町

スーパーチェーンふじ上富良野店

2025年9月25日（木）

◇旭川市

ベストプライス南6条通店

※店舗により取り扱い商品が異なる場合がございます。

主な取り扱い商品

※全て税込価格

・蓋を開けずに切れる 抗菌まな板シート 5m 498円

まな板の上に敷けば、雑菌の付着も気にならない。食材ごとにまな板を洗う手間も減り、調理もスムーズに。

・シリコーン製フードカバー 20cm 498円

お皿にかぶせ、カバー中央を押すことでしっかり密閉。いつもの食器をそのまま保存容器代わりに活用できる。

・ふるだけボトルクリーナー 200g 498円

セラミックス粒子が汚れ・ニオイをしっかり吸着し、水と一緒にふるだけで茶渋もスッキリ。約40回分。

・ピタッと貼り付く食品ラップ 30cm×100ｍ 298円

よく伸びて、ピタッとしっかり貼りつく食品ラップ。使い方に合わせて、幅15cm、22cm、30cmから選べる。

＜道北アークスについて＞

株式会社道北アークスは、旭川市を中心に、上川地方全域と北空知地区の道北エリアに展開するスーパーマーケットチェーンです。圧倒的な品揃えと広域商圏を有する「ウェスタン」、品揃えとEDLPが両立した「スーパーアークス」など、多彩な業態で、道北地区のお客様に満足していただける企業を目指しています。

＜アークスグループについて＞

アークスグループは、北海道・東北・北関東に拠点を置くスーパーマーケット10社とその他の事業会社1社を擁する食品流通グループです。株式会社アークスのもと、事業会社が地域に根ざしたスーパーマーケット及び関連事業を行っています。2025年8月時点のグループ店舗数は374店舗です。

＜カインズについて＞

株式会社カインズは、29都道府県下に258店舗を展開するホームセンターチェーンです。

「くらしDIY」をブランドコンセプトに、くらしを豊かにする価値ある商品・サービスを開発し、お値打ち価格で毎日提供します。Kindness（親切心）と創意工夫のアイデアあふれる店舗づくりに努めることで、お客様一人ひとりの、ご家族の、そして地域の日常を楽しいものとし、お客様とのプロミスである「くらしに、ららら。」をお届けします。

＜株式会社カインズ 概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8255/table/543_1_fff9167c295c031a84d9b843a9dfab87.jpg?v=202509060326 ]