ジェフユナイテッド市原・千葉レディーストレーニンググラウンド新設について

ジェフユナイテッド株式会社

ジェフユナイテッド市原・千葉レディースは、専用トレーニング施設を船橋市坪井に新設することになりましたのでお知らせいたします。

なお、この施設のネーミングライツの権利を株式会社オカムラホームさまが取得され、「オカムラホーム・ジェフユナイテッドパーク船橋」に決定しましたことをあわせてお知らせいたします。

イメージ１.イメージ２.イメージ３.

ジェフユナイテッド市原・千葉レディース トレーニンググラウンド

■名称

オカムラホーム・ジェフユナイテッドパーク船橋

■所在地

千葉県船橋市坪井町

■竣工時期

2026年1月（予定）

■施設概要

サッカーコート1面、フットサルコート1面

人工芝総面積：9,314平方メートル

クラブハウス棟 2階建て

総面積：312.68平方メートル

専用駐車場併設

株式会社オカムラホーム 代表取締役 金子 保夫 様

「このたび、オカムラホームは「オカムラホーム・ジェフユナイテッドパーク船橋」のネーミングライツスポンサーに選ばれ、大変光栄に存じます。

ジェフユナイテッド市原・千葉レディースの皆様がここから大きな夢と感動を生み出し、地域に愛されるチームとして輝かれることを心より期待しています。

私たちも“HouseではなくHomeをつくる”企業理念のもと、地域と共に歩み、皆様の挑戦を全力で応援してまいります。

船橋から日本、そして世界へ羽ばたくチームの未来を共に築いていきましょう。」

ジェフユナイテッド市原・千葉 代表取締役 島田 亮

「日頃より多大なるご支援、ご声援を賜りありがとうございます。

このたび、ジェフユナイテッド市原・千葉レディースのあらたなトレーニング施設を千葉県船橋市に構える運びとなりました。

まずこれまで多大なるサポートをいただきました千葉工業大学様に深くお礼を申し上げます。

今後もWEリーグで戦うジェフユナイテッド市原・千葉レディースへ変わらぬご声援をいただけますようお願い申し上げます。

そして、このたび私どものパートナーに加わっていただきました株式会社オカムラホーム様におかれましては、あらたな活動をスタートするにあたってご尽力をいただきましたこと深く感謝申し上げます。

船橋市でも地域の皆さまとの関係を築き、愛されるチーム、クラブになれるよう歩みを進めて参りますので、よろしくお願い申し上げます。

今シーズンカルメレ トレス監督を招聘し、あらたな船出をいたしました。ジェフユナイテッド市原・千葉レディースに関わるすべてのみなさまに愛されるよう、そして感動、興奮を分かち合えますよう全力で戦ってまいります。

引き続き、ジェフユナイテッド市原・千葉レディースへ、ご支援、ご声援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。」