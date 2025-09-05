9月7日（日）、14日（日）放送の『コシノジュンコMASACA』　ゲストは、俳優の南果歩さん。

株式会社ＴＢＳラジオ

9月7日(日)、14日（日）放送の『コシノジュンコMASACA』は、ゲストに、俳優の南果歩さんをお招きします。

昨年にデビュー40周年を迎え、映画・テレビドラマ・舞台など200本以上の作品に出演してきた南さんですが、今でも本番前はとても緊張するそうです。その理由を「慣れない」ことや「新鮮さ」を楽しんでいるのかも・・・と語ります。

9月19日（金）から公開の主演映画『ルール・オブ・リビング』では、外国人との思いがけない同居をきっかけに、心を少しずつ解き放っていく中年女性を熱演。

「放し飼い」という自身のルールを語る南さんに対し、「私はルールは決めない！」というコシノジュンコですが、結局は「放し飼い」で意気投合します。

さらに、被災地支援の一環として続けている「読み聞かせ」から生まれた絵本『一生ぶんのだっこ』について、一節の朗読に加え、カンボジアで行った読み聞かせの様子を伺います。

そんな南さんの人生の哲学は、「いつも何かを探してる」。「私、満足しないんです」と笑います。

Awesome Moments In Lifeコシノジュンコ MASACA

TBSラジオ 毎週日曜日 17時～17時30分

ファッションデザイナー：コシノジュンコが、それぞれのジャンルのトップランナーをゲストに迎え、人と人の繋がりや、出会いと共感を発見する30分。

番組HP：https://www.tbsradio.jp/masaca/(https://www.tbsradio.jp/masaca/)