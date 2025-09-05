U-NEXT 格闘技配信スケジュール【9月7日～9月27日】
USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、6月27日～7月12日の格闘技配信スケジュールをお知らせいたします。
■9月7日（日）12:15～『SOUMEI Presents DEEP TOKYO IMPACT 2025 4th ROUND～DEEP VS YFU～』
【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年10月17日（金）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000010047
■9月7日（日）17:15～『DAYS Presents DEEP JEWELS 50』
【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年10月17日（金）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000010048
■9月12日（金）21:30～『ONE Friday Fights 124』
【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年10月22日（水）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000010225
■9月15日（月）17:45～『宗明建設Presents DEEP 127 IMPACT』
【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年10月25日（土）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000010066
■9月17日（水）17:45～『TREASURE BOXING PROMOTION 9』
【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年10月16日（木）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000010226
■9月19日（金）21:30～『ONE Friday Fights 125』
【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年10月29日（水）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000010298
■9月23日（火）12:30～『PANCRASE 356』
【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年11月2日（日）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000010117
■9月23日（火）17:10～『PANCRASE 357』
【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年11月2日（日）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000010118
■9月23日（火）18:00～『MAROOMS presents KNOCK OUT.57』
【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年11月2日（日）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000010119
■9月26日（金）21:30～『ONE Friday Fights 126』
【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年11月5日（水）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000010304
■9月27日（土）1:00～『PFL Europe 3: Nantes 2025』
【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年11月6日（木）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000010323
