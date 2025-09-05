現役の国際線外資系CA・Ryucrew、3作目著書の出版に向けた期間限定の特設サイト「RALエディタ―ズ倶楽部」が2025年9月にオープン！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年9月に、現役の国際線外資系CA・Ryucrewさんの特設サイト「RALエディタ―ズ倶楽部」を開設しました。

本サイトは、Ryucrewさんの3作目の書籍出版に向けて開設したもので、これまでの2作や出版記念イベントを通じて出会った読者の皆さまと、KADOKAWA、そしてRyucrewさんが交流しながら、3作目を一緒に育てていく場所です。

■「RALエディタ―ズ倶楽部」について

「RALエディタ―ズ倶楽部」という名前は、KADOKAWAからこれまで発売したグッズのモチーフにもなっている「RAL＝Ryucrew AirLines」と、出版までの裏側を一緒にのぞきながら、ときには意見を出し合ったり、ちょっとした気づきを共有しながら、Ryucrewさんと読者の皆さんがゆるやかにつながれる「倶楽部」のイメージを重ねて名づけました。

特設サイト「RALエディタ―ズ倶楽部」 :https://ryucrew.bstage.in/

■「RALエディタ―ズ倶楽部」のメンバー限定特典

月額コース（1,500円）にご登録いただくと、以下のコンテンツ・特典をお楽しみいただけます。

・月1回の限定生配信（アーカイブあり）

・写真や音声などの限定コンテンツの閲覧

・出版記念イベントの先行抽選申込

・新刊や出版記念イベントに向けた参加型企画やアンケート

・エディタ―ズ倶楽部のメンバーやKADOKAWA、Ryucrewさんとも交流可能な掲示板

・その他、皆さんの声をもとにした新たな企画も随時展開

※特設サイト・月額コースは【期間限定】の運営となります。

■初期メンバー限定！ お名前入りサイン本プレゼントキャンペーン

3作目の出版を一緒に応援してくださる、初期メンバーの皆さまへの感謝の気持ちを込めて、お名前と直筆サイン入りの新刊をプレゼントします。

※2025年9月30日（火）23:59までに月額コースにご入会いただき、かつ2026年2月1日（日）～2月28日（土）まで継続して定期決済いただいた方を対象に、2026年2月の新刊発売後、サイン本をお届けします。キャンペーンについての詳細は「RALエディタ―ズ倶楽部」内のお知らせをご確認ください。

Ryucrewさんよりコメント

皆さま、こんにちは。Ryucrewです。

一昨年、そして昨年とこれまでまさかの2回にわたり自著を出版させていただきましたが、この度なんと3作目の書籍を執筆させていただけることとなりました。私の人生にとって最初で最後の機会だと思い挑戦した初書籍の執筆から、再び3度目のチャンスをいただけたことは、何より皆様が日頃より応援してくださり、実際にこれまでの本を手に取ってくださったおかげのほかありません。この場を借りて、皆様に改めて心からの感謝を申し上げます。

さて、1作目では私の仕事についてやYouTubeではお話ししにくかったプライベートなこと、2作目では少し凸凹な私の家族関係やパートナーとのことなどを駄文ながら赤裸々に書かせて頂きました。そして今回は私の人生観を幾度となく変えてくれた、そしてこれまで私にとっての人生の転機点となってきた「旅」について、YouTubeの動画の中だけではお伝えしきれなかった部分や思いを綴らせていただければと思っております。

そして皆さまからも、新著に関わるご意見やアイディア、また交流を通して、一緒にひとつの本を作りあげていければと願っております。

動画を作る工程と本を作る工程は「言葉で伝える」という点ではとてもよく似ていますが、思ったことをそのままの感情にのせて話し、想いを届ける動画とは異なり、ひとつひとつの言葉や言い回し、伝え方を何度も吟味し、時間をかけて文章にまとめていくという書籍の執筆工程は私にとってはとても新鮮で、自分自身の考えや思いを改めて深く考えるきっかけにもなっております。

忙しい毎日の中で、私の本を手にとって、大切な時間を割いて読んでくださる皆様に少しでも「読んで良かった」と感じてもらえるよう、今回も全力で書き進めていく次第です。

こんな私ではございますが、いつも温かく見守り応援してくださり本当に本当にありがとうございます。

Ryucrewさんが日頃発信しているYouTube、X、Instagramの投稿、KADOKAWAからのご案内が一覧で確認できるほか、ここでしか楽しめない限定コンテンツや交流の場をご用意しています。

■プロフィール

Ryucrew（リュークルー）

1992年生まれ、大阪なにわ育ち、カナダバンクーバーを拠点とするエアラインの現役CA（キャビンアテンダント）。欠航が相次ぐコロナ禍に開設したYouTubeチャンネル【関西弁CA / Ryucrew】は、チャンネル登録者数32万人超。日本テレビ「マツコ会議」ほか、メディアに出演。

著書『国際線外資系CAが伝えたい自由へ飛び立つ翼の育て方 当機は"自分らしい生き方"へのノンストップ直行便です(https://www.kadokawa.co.jp/product/322311001399/)』『国際線外資系CAがシェアしたい 自分らしく生きるための人生の羅針盤(https://www.kadokawa.co.jp/product/322409000141/)』（ともにKADOKAWA）。

YouTube：@ryucrew(https://www.youtube.com/@ryucrew)

Instagram：@ryucrew_vancouver(https://www.instagram.com/ryucrew_vancouver/)

X：@Ryucrew_MaleCA(https://x.com/ryucrew_maleca)

（2025年9月現在）