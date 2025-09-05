セミナー開催のお知らせ /「日系企業による訴訟・仲裁ファイナンス活用方法：クロスボーダー紛争におけるシングルケースへの投資支援からポートフォリオ戦略まで」

Trailblaze Asset Management, Inc

- 9月18日（木）18:00～、東京都内／主催：Trailblaze Asset Management -

Trailblaze Asset Managementは、日系企業の法務部・経営層および法律事務所を対象に、「国際訴訟・仲裁における訴訟・仲裁ファイナンスの実務活用」を解説するセミナーを開催します。

登壇は、Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP マネージング・パートナー、東京オフィス代表 Ryan Goldstein氏、桃尾・松尾・難波法律事務所 マネージング・パートナー 内藤 順也氏、Trailblaze Asset Management CEO & Managing Partner 米田 尚輝、Trailblaze Asset Management Investment Manager Viacheslav Iavorskyiの4名を予定しており、シングルケースへの投資支援方法から訴訟・仲裁ケースのポートフォリオ戦略まで、具体的な活用方法やストラクチャー、日系企業がファンド活用を行うメリット等をご紹介します。

開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/134760/table/5_1_332fb8f6fafcf24db8b5eed014541a8d.jpg?v=202509060326 ]登壇者 / 事務所紹介

・Ryan S Goldstein氏 / Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP

マネージング・パートナー、東京オフィス代表として、複雑商事訴訟（特許・知財、反トラスト、クラスアクション、製造物責任、刑事・当局調査、名誉毀損、契約/不正行為紛争）を幅広く担当。ITC（米国国際貿易委員会）における豊富な係争経験、ICC等の国際仲裁にも頻繁に出廷。

Chambers（Global/Asia-Pacic）およびLegal 500で紛争解決・知財分野に継続ランクイン、IAM Patent 1000 “Gold” (Japan 2025)、Best Lawyers in Japan（知財/訴訟）ほか。日本経済新聞「外国法分野のトップ10弁護士」にも選出。

Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLPはビジネス紛争に特化した世界最大級の国際法律事務所。「世界で最も恐れられる法律事務所」に複数回選出された実績があり、企業の最重要紛争で数多くの勝訴・有利解決を重ねている。

・内藤 順也氏 / 桃尾・松尾・難波法律事務所

日本および米国ニューヨーク州の弁護士資格を有し、国際訴訟・仲裁を中心に、契約・JV／M&A・独占禁止法・危機管理など複雑な商事紛争を取り扱う。ICC／JCAA／SIAC 等の仲裁機関での案件経験があり、代理人としての実務に加え、仲裁人として手続に関与した実績も有する。依頼者の事業理解と実務的な解決を重視し、予防から紛争解決・執行までを一貫して支援している。

Chambers Asia-Pacific/Global、The Legal 500、Benchmark Litigation、Best Lawyers など主要ディレクトリで紛争解決分野の評価を継続して獲得。上場企業・多国籍企業のクロスボーダー案件における実務知見と案件遂行力で高い信頼を得ている。

桃尾・松尾・難波法律事務所は、東京を拠点とする企業法務ファーム。訴訟・仲裁を中核に、コーポレート／M&A、独禁・競争法、知財、労働、倒産・事業再生等をワンストップで提供し、国内外の複雑案件に強みを持つ。

◼︎Trailblaze Asset Management, Inc.について

Trailblaze Asset Management, Inc.はアジア太平洋および米国市場における投資機会の限られた分野に注目し、プライベートクレジットおよびスペシャルシチュエーションを中核とした、経済変動と相関しないオルタナティブ投資戦略を通じて、安定性と収益性を両立したリターンの創出を目指すことをミッションとして、旗艦ファンドと位置付ける「訴訟・仲裁ファンド」の組成及び運用、その他にオルタナティブ / プライベートクレジットファンドの組成・運用。

◼︎採用情報について

Trailblaze Asset Managementでは、Investment Manager（外国法資格を有する弁護士）やFund Administrator、エンジニアのポジションにおいて採用活動を行っています。興味をお持ちの方は、ぜひ弊社のホームページからお問合せまたはご応募ください。

https://trailblazeam.com/recruit

◼︎Trailblaze Asset Management, Inc概要

社名：株式会社Trailblaze Asset Management

代表者：CEO & Managing Partner 米田 尚輝

設立：2023年10月27日

所在地：東京都港区三田三丁目5番27号住友不動産東京三田サウスタワー10F

URL：https://trailblazeam.com/