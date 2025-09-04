マネーツリー、中小企業・個人事業主向け財務管理ソリューション 　「Moneytree Business」に資金繰り表機能を追加

マネーツリー株式会社

マネーツリー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：ポール チャップマン、以下「当社」）は、中小企業・個人事業主向け財務管理ソリューション「Moneytree Business(R)︎(https://getmoneytree.com/jp/link/moneytree-business)」において、「資金繰り表機能」を新しく追加したことを発表しました。

「資金繰り表」は、企業が直面する日々の大きな課題である資金ショートの不安を解消するための新機能です。これにより、従来Excelで手作業していた資金繰り管理を自動化し、経営者や財務担当者がより本業に集中できる環境を提供します。

主な特長は以下の通りです。

- 複数口座をまとめて管理複数の銀行口座やカードの残高・入出金を自動で集約。表を作り直す必要がなく、1つの画面で全体のお金の流れを把握可能。- Excel感覚で簡単入力将来の入出金予定をスプレッドシートのように入力可能。資金移動や支払いの計画を柔軟に管理。- 資金不足を早めに予測毎月・毎日の残高推移を表示し、どの日に資金が不足しそうかを事前に確認可能。大きな支払いに備えられます。- 給与や税金の支払いにも安心月末に必要な資金が足りるかどうかを自動で計算。急な資金ショートを未然に防止。ユーザーへの提供価値

「資金繰り表」は、特に中小企業やスタートアップにおいて、「いつ資金が不足するかを事前に知りたい」「複数口座をまとめて見たい」「面倒な資金繰り表の作成を自動化したい」といったニーズに応えるために開発されました。

企業が抱える資金繰りに関する不安を軽減し、健全な経営判断をサポートします。

今後の展開

今回の「月ごとの資金繰り表」機能に加え、「日ごとの資金繰り表」機能も今後リリース予定です。

マネーツリーは、より詳細なキャッシュフロー管理を実現し、企業の資金繰りDXをさらに推進してまいります。



Moneytree Businessについて

2023年にサービスを開始したMoneytree Business(R)︎は、中小企業や個人事業主向けの財務管理ソリューションです。複数の銀行口座やクレジットカードの情報を一元管理することで、企業の財務状況の可視化を実現します。キャッシュフローの推移やカテゴリ別の支出状況をグラフやチャートで直感的に把握できるほか、AIによる利益・損失予測機能で将来の事業計画や資金計画の策定をサポートします。中小企業向けの直販モデルと金融機関や金融サービス事業者向けのOEMモデルの2つの提供形態があり、ビジネスの規模や業種を問わず、的確な経営判断に必要なインサイトを提供しています。

マネーツリーについて

2012年に日本で創業。金融データプラットフォーム「Moneytree LINK(R)︎」をベースに、個人資産管理サービス「Moneytree(R)︎」および、中小企業・個人事業主向け財務管理ソリューション「Moneytree Business(R)︎」、融資DX「Moneytree Verify(R)︎」を提供しています。国内では現在、金融・会計業界の標準APIとして認知され、人々に信頼されるデータプラットフォームの構築を目指しています。

会社概要

会社名：マネーツリー株式会社

代表取締役：ポール チャップマン

資本金：1億円

設立日：2012年4月23日

ウェブサイト： http://www.getmoneytree.com