遺品整理・生前整理の専門店「遺品整理あしたへ」関東エリアでサービス開始！遺品整理のお悩みをなんでも解決

株式会社Up Stairs

株式会社UpStairs(本社：埼玉県、代表取締役：森田 開)は、新サービス「遺品整理あしたへ」を2025年7月1日にオープンしました。遺品整理や生前整理、特殊清掃やゴミ屋敷片付けなど、家財の問題を解決いたします。

●サービス概要

サービス名： 遺品整理あしたへ

開始日 ： 2025年7月より

対象エリア： 関東地域7県

料金 ： お見積もり無料

電話番号 ： 0120-636-849

公式サイト： 遺品整理あしたへ.jp(https://xn--l8jzbya4hv42s46u9tw3o4c.jp/)

「遺品整理あしたへ」サービスの特長

●全国対応・ワンストップサービス

リフォームや引っ越し、遺品整理に伴う不用品回収はもちろん、不用品回収のみのご依頼にも柔軟に対応いたします。

●安心の明朗会計／迅速かつ丁寧な対応

事前にお見積もりを提示し、ご納得いただいた上で作業を行います。お客様のご都合に合わせた日時での回収を目指します。お客様の大切な家財を丁寧に扱い、搬出時にも家屋を傷つけないよう細心の注意を払います。

●環境への配慮

回収した不用品は、法令に基づき適切に処理いたします。リサイクル可能なものは積極的にリサイクルルートに乗せ、環境負荷の低減に努めます。

＜会社概要＞

会社名 ： 株式会社UpStairs

代表者 ： 代表取締役 森田 開

所在地 ： 埼玉県川口市大字伊刈340番地の1

電話番号 ：0120-437-331

事業内容 ：遺品整理、ゴミ屋敷清掃、ハウスクリーニング、不用品回収

古物商許可証：第 431030066277 号

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

株式会社UpStairs 広報担当

電話番号：0120-437-331

Email：info@upstairs1975.jp