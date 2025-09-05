遺品整理・生前整理の専門店「遺品整理あしたへ」関東エリアでサービス開始！遺品整理のお悩みをなんでも解決

株式会社Up Stairs

株式会社UpStairs(本社：埼玉県、代表取締役：森田 開)は、新サービス「遺品整理あしたへ」を2025年7月1日にオープンしました。遺品整理や生前整理、特殊清掃やゴミ屋敷片付けなど、家財の問題を解決いたします。




●サービス概要

サービス名： 遺品整理あしたへ


開始日　　： 2025年7月より


対象エリア： 関東地域7県


料金　　　： お見積もり無料


電話番号　： 0120-636-849


公式サイト： 遺品整理あしたへ.jp(https://xn--l8jzbya4hv42s46u9tw3o4c.jp/)



「遺品整理あしたへ」サービスの特長



●全国対応・ワンストップサービス


　リフォームや引っ越し、遺品整理に伴う不用品回収はもちろん、不用品回収のみのご依頼にも柔軟に対応いたします。


●安心の明朗会計／迅速かつ丁寧な対応


　事前にお見積もりを提示し、ご納得いただいた上で作業を行います。お客様のご都合に合わせた日時での回収を目指します。お客様の大切な家財を丁寧に扱い、搬出時にも家屋を傷つけないよう細心の注意を払います。


●環境への配慮


　回収した不用品は、法令に基づき適切に処理いたします。リサイクル可能なものは積極的にリサイクルルートに乗せ、環境負荷の低減に努めます。



＜会社概要＞

会社名　　　： 株式会社UpStairs


代表者　　　： 代表取締役 森田 開


所在地　　　： 埼玉県川口市大字伊刈340番地の1


電話番号　　：0120-437-331


事業内容　　：遺品整理、ゴミ屋敷清掃、ハウスクリーニング、不用品回収


古物商許可証：第 431030066277 号


＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

株式会社UpStairs 広報担当


電話番号：0120-437-331


Email：info@upstairs1975.jp