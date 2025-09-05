Manhattan Portage BLACK LABEL × D-VEC

株式会社コード

フィッシングブランド〈DAIWA〉から誕生したアパレルブランド〈D-VEC（ディーベック）〉と、

Manhattan Portage BLACK LABELによる特別なコラボレーションが実現。

〈D-VEC〉は、長年にわたり極限のフィールドで培った圧倒的な機能性と、感性に響く

ファッション性を融合させた革新的ブランドです。

本コレクションでは、巾着型ショルダーバッグとメッセンジャーバッグの2モデルを展開。いずれも、使用済み漁網由来のリサイクルナイロンタッサーを採用。特殊加工により、マットで上質な質感とドライタッチを実現しました。

軽量かつ薄手でありながら高い引き裂き強度を誇り、環境配慮と機能性を兼ね備えたサステナブル素材です。ラベルにはD-VEC製品にも使われる人工スエード素材を採用し、全体のマットな風合いを損なわず上品に仕上げています。

Manhattan Portage BLACK LABEL × D-VECが提案するのは、フィッシングの知見に裏打ちされた

D-VECの機能性と、アーバンな感覚で磨かれた両ブランドのデザインを融合させた、新しいスタイル。

極限のフィールド経験と都会の洗練が交差する、この特別な2モデルをぜひ手に取って体感してください。

MP2424FNKBL-DVEC/ 税込\25,300、MP2600LFNKBL-DVEC / 税込\33,000

9月5日（金）発売

Manhattan Portage BLACK LABEL AOYAMA, 公式オンラインストアでは PM12時より発売

販売店舗：Manhattan Portage BLACK LABEL AOYAMA, 公式オンラインストア, D-VEC各店,D-VEC オンラインストア,D-VEC一部卸先

MP2424FNKBL-DVEC/ 税込\25,300 / Black / W18×H24×D14.5cm / Material : リサイクルナイロンタッサーST. GEORGE DRAWSTRING FISH NETS NYLON D-VEC

ミニマルなデザインとモードな佇まいが魅力の巾着型ショルダーバッグ。ドローコード仕様の開閉で軽快に使え、肌あたりの柔らかなナイロンウェビングテープをショルダーに採用。手持ちとショルダーの2WAYで、日常から旅先まで幅広く活躍します。

開閉：ドローコード仕様

ショルダー：肌や衣類に優しいナイロンウェビングテープ

ショルダーベルト長さ：約67.5cm～128cm

外ポケット：なし／内ポケット：1

持ち方：手持ち・ショルダーの2WAY

MP2600LFNKBL-DVEC / 税込\33,000 / Black / W(TOP)31cm(底)22.5cm ×H 19cm×D 123.5cm / Material : リサイクルナイロンタッサーIRVING MESSENGER BAG FISH NETS NYLON D-VEC

BLACK LABELの人気シリーズ「TWILL COLLECTION」から、定番モデル〈MP2600LTWLBL-TB〉をベースに採用。フラップはマグネット式で、グローブ着用時でもスムーズに開閉可能。見た目以上の収納力を誇り、500mlペットボトルやB􀀅サイズの荷物も余裕を持って収められます。メッセンジャーバッグ特有のカジュアル感を残しつつ、パーツをオールブラックで統一することで引き締まった印象に。オンオフ問わず活躍します。

開閉：マグネットフラップ

容量：500mlペットボトル縦・横収納可／B5サイズも余裕で収納

可能外ポケット：なし／内ポケット：1

デザイン：全パーツブラックで統一、引き締まった印象

MP2424FNKBL-DVEC/ 税込\25,300 / BlackW18×H24×D14.5cm / Material : リサイクルナイロンタッサーMP2600LFNKBL-DVEC / 税込\33,000 / Black / W(TOP)31cm(底)22.5cm ×H 19cm×D 123.5cm / Material : リサイクルナイロンタッサー

＜お問い合わせ＞

Manhattan Portage BLACK LABEL AOYAMA

Tel: 03-6427-3115

INSTAGRAM : @mp_japan_blacklabel

https://www.manhattanportage.co.jp/collaboration/1970.html