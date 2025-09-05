運送事業者向け点呼システム「国際物流総合展」に出展（9月10日～12日開催）

株式会社デンソーソリューション

❑ はじめに

BSSとは、これまでに運送事業者様を中心に2,500社以上の企業へ導入されております。

都度国土交通省の点呼制度の改正に合わせて遠隔点呼／業務前後自動点呼／遠隔地IT点呼などを

順次追加致しました。

BSSの各機能をご活用頂くことで簡単に点呼を実施することができ、かつ保管データについては

全拠点分一元管理することでお客様の業務負荷軽減に貢献してまいりました。

また、25年8月に業務前自動点呼における国土交通省機器認定（JM25-003）を取得いたしました。

この度9月10日～東京にて開催の「国際物流総合展」へBSSを出展しますので以下にてご紹介します

BSS紹介ページ：https://bss-cloud.info/bss-cloud/

❑開催概要

国際物流総合展2025

▸日時：2025年9月10日（水）・11日（木）・12日（金）10：00～17：00

▸会場：東京ビックサイト（東京国際展示場）「東4-8ホール」

〒135-0063 東京都江東区有明3丁目11-1

アクセス情報：https://ie.logis-tech-tokyo.gr.jp/

▸詳細・来場登録はこちら>>国際物流総合展 LOGIS-TECH TOKYO(https://www.logistech-online.com/jp/registration.php?_gl=1*1kdvj1f*_gcl_au*MTA2NDc4MzM2MC4xNzU0MjczMDgy)

※取材申し込みについて

取材・来場にあたっては事前登録が必要です。セミナー会場への入場の際は、

セミナー受付で「報道関係者バッジ」をご提示ください。

❑展示内容

本展示会では25年8月に法解禁されました「業務前自動点呼」機能を中心に

現在BSSにて実施できる「業務後自動点呼」「遠隔点呼」「IT点呼」機能をご紹介します。

また、点呼機能だけなくBSSクラウドにて一元管理可能な「台帳管理」「労務/改善基準告示管理」

など運送会社様における管理業務の一元化について説明します。

当日はブースにて皆様のご来場お待ちしております。

❑さいごに

業務前自動点呼を導入することで、点呼時間や場所に制約されず柔軟な運用が可能となります。

BSSでは点呼機能はもちろんその他機能（台帳/労務/診断/車両管理など）を数多く備えておりますので

是非展示会当日は弊社ブースへお越しください。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【製品関する問い合わせはこちら】

●お問い合わせ先

お問い合わせページ：https://bss-cloud.info/news/350/

相談会申込ページ ：https://bss-cloud.info/consultation/

※弊社ではお客様に最適な運用をご紹介するため無償にて「個別相談会」を実施しております。

●製品情報

HP情報 ：https://bss-cloud.info/bss-cloud/(https://bss-cloud.info/bss-cloud/)

YouTubeリンク：https://www.youtube.com/@user-qu7ph1vh8z/videos

Instagram ：https://www.instagram.com/bss_anest/ 「ユーザー名：bss_anest」

●会社概要

会社名 ：株式会社デンソーソリューション（全国に８支社・直営50拠点）

住所 ：愛知県刈谷市昭和町1-1（本社）

事情内容 ：乗用車・商用車など自動車分野、住宅・工場・オフィス関連分野等における

デンソー製品をはじめとするさまざまな製品の販売、サービス業務

ホームページ：https://www.denso-solution.com/

※Business Support Systemは株式会社アネストシステムの登録商標です。