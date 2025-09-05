子どもが読書にハマるオンライン習い事「ヨンデミー」、ICCサミット KYOTO 2025 「ソーシャルグッド・カタパルト」にて4位入賞

株式会社Yondemy

子どもが読書にハマるオンライン習い事「ヨンデミー」を運営する株式会社Yondemy（本社：東京都中央区、代表取締役：笹沼颯太）は、2025年9月1日（月）～4日（木）に京都で開催された、ベンチャー・スタートアップ最大級のカンファレンス「Industry Co-Creation サミット KYOTO 2025（以下、ICCサミット）」内のピッチイベント「ソーシャルグッド・カタパルト - 社会課題の解決への挑戦 -」に当社代表・笹沼が登壇し、4位入賞したことをお知らせいたします。

Industry Co-Creation (R) (ICC) サミットは、「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。毎回500名以上が登壇し、総勢1,200名以上を超える参加者が集結。参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流するコミュニティ型カンファレンスです。

2025年9月4日（木）に開催された「ソーシャルグッド・カタパルト - 社会課題の解決への挑戦 -」は、社会課題に挑む実践者たちが集うピッチコンテストです。11社がそれぞれの活動やビジョンを7分間のプレゼンテーションで発表し、第一線で活躍する審査員の投票で、最注目のソーシャルグッド企業を選出します。

代表の笹沼は、読書教育をテーマに、『ヨンデミー』の導入効果や公立小学校での取り組み事例を紹介しながら、「読むこと」と社会とのつながりの重要性、そして今後の展望を語りました。さらに、Yondemyが掲げる「日本中の子どもたちへ、豊かな読書体験を届ける」という理念の実現と、その価値を世界へ広げていきたいという熱意を込めてプレゼンテーションを行い、見事4位に選出されました。

■ Yondemyプレゼンテーション動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ldOG2_jVmF0 ]

URL：https://www.youtube.com/watch?v=ldOG2_jVmF0

Yondemy笹沼のプレゼンテーションは1時間29分頃よりご覧いただけます。

Yondemyの取り組みについて

Yondemyは、「日本中の子どもたちへ、豊かな読書体験を届ける」をミッションに掲げ、子どもの読書離れという社会課題に向き合いながら、オンライン読書教育サービス「ヨンデミー」を提供しています。AIテクノロジーの力を活用し、子ども一人ひとりに最適な本との出会いをサポート。楽しみながら読解力や思考力を育む、新しい読書習慣の体験をお届けし、これまでに2万人以上の子どもたちの成長を支えてきました。

ヨンデミーは、子どもたちのスマホ依存や読書離れによって生じる教育格差という社会課題に対し、読書教育を日本中に届けるため、AI家庭教師「ヨンデミー先生」を開発しました。一人ひとりに最適な本を届け、感想を引き出し、成長を伴走する仕組みを実現しています。

サービス開始からわずか5年で、受講生は月平均25.6冊という驚異的な読書量を達成し、累計会員数は2万人を突破。さらに今年6月からは公立小学校での導入も始まり、学校図書館の貸し出し冊数は前年比2.4倍に増加するなど、教育現場にも大きな変化をもたらしています。

ヨンデミーは、持続可能な読書教育を日本中に届けることで、次世代を支える確かな学びの基盤を築くサービスへと発展していきます。今後も子どもたち一人ひとりの読解力を育み、親子の関係を豊かにし、不登校や言語の壁をも越えて、すべての子どもが「読む力」を通じて社会に参加できる未来を拓いてまいります。

■ 子どもが読書にハマるオンライン習い事「ヨンデミー」について

「ヨンデミー」は、「読書は、一生モノの習い事」をテーマに、AI ヨンデミー先生のサポートとゲーム感覚で楽しめるアプリによって、子どもが読書にハマるオンライン習い事です。月額定額制で小学生を中心にご利用いただいております。特徴は、１.AIによる子ども一人ひとりの好み・レベルに合わせた選書、２.本の楽しみ方を1日3分で学べるミニレッスンを土台とした習慣化支援、３.キャラクターとの冒険やバッジ・レベルアップなどのゲーミフィケーションです。おうち読書をサポートすることで、子どもたちが「楽しく・たくさん・幅広く」本を読めるようになる成長を実現しています。

https://lp.yondemy.com/

会社概要

株式会社Yondemyは、子どもが楽しみながら読書習慣を身につけることを支援する、オンライン習い事「ヨンデミー」を開発・運営しています。

本を読む楽しさを伝え、一人ひとりに合った読書の機会を広げることで、子どもたちの成長をサポートし、“読書を習う”という新しい文化の創造に挑戦しています。

会社名 ：株式会社Yondemy

代表者 ：代表取締役 笹沼颯太

設立日 ：2020年4月13日

所在地 ：〒104-0031 東京都中央区京橋3丁目6-18 東京建物京橋ビル5階xBridge-Kyobashi

事業内容：子どもが読書にハマるオンライン習い事「ヨンデミー」の開発・運営等

URL ：https://lp.yondemy.com/

