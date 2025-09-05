クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」で構内放送ができるオプションが追加！スマホからの直接アナウンスが可能に
株式会社バルテック（本社：東京都新宿区）のクラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」は15年以上にわたり、全国の電話対応の効率化やコスト削減を重視する企業から支持を集めております。
その中で、さらなる利便性を求め中小規模の企業様や拠点でも様々なシチュエーションでの電話取次ぎの効率化をはかりたいという多くの企業ニーズをいただいておりました。
それらのご要望にお応えするべく、今回構内放送ができるオプションを追加致しました。電話・内線・放送がワンパッケージで運用できるため、企業や店舗にとっては便利で効率的なソリューションとなります。
■「MOT/TEL（モッテル）」で行える構内放送とは？
MOT/TELの構内放送オプションは、電話やスマホから社内・店舗全体へ一斉アナウンスできる仕組みです。緊急連絡や呼び出しを即時に共有できます。
1. 電話システムと放送の一元化
現在は「電話＝通話」「放送＝別システム」と分かれていることが多いですが、MOT/TELに放送機能が組み込まれれば、オフィス内や店舗内での連絡を電話機から直接アナウンス可能になります。
2. コスト削減
IP電話の仕組みを活用するので低コストで実現できます。
3. 利用シーンの拡大
オフィス：緊急時の避難指示、来客アナウンス
店舗：呼び出し放送、セール告知
工場・倉庫：作業指示や注意喚起の一斉放送
学校・医療機関：緊急連絡や案内
4. 遠隔からの放送も可能に
MOT/TELはスマホアプリやPCでも使えるため、外出先からでも社内・店舗内に放送できるのは大きな強みです。
■追加オプションの概要
構内放送・ドアフォン接続
工場や倉庫、オフィスの構内放送、出入口対応をクラウドPBXと一元化。これにより、スマートフォンや内線電話から直接構内放送やドアフォン対応が可能となり、現場業務の効率化を支援します。
※ミドルプランのみ対応です
■クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」とは
クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」は、インターネット経由で電話機能を提供するクラウド型の電話サービスです。MOT受付システムでの受付タブレットからの内線以外でも利用可能。社員同士の内線や会社番号を使った外線も利用できます。従来の会社電話（ビジネスフォン）機能+テレワーク中の電話環境も構築、法人携帯も固定電話も不要になり、電話環境の構築費用の削減にもつながります。
企業の業務効率化と顧客対応の質向上をサポートするサービスとして利用されており、迷惑電話対策から社員の電話応対管理まで、幅広いニーズに応えています。
「MOT/TEL」について詳しくは :
https://www.mot-net.com/mottel
■会社概要
株式会社バルテック
事業内容：ICT機器及びソフトウェアの開発・製造・管理
設立：1993年3月23日
所在地：〒163-1103 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー3階
URL：https://www.webjapan.co.jp/