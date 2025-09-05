HANAからMOMOKA、NAOKOが生出演！　エバースと“おやすみ王決定戦”を開催。J-WAVE『GURU GURU!』に9/11（木）に登場

株式会社J-WAVE

HANA、エバース

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)で毎週月曜～木曜22:00～24:00に生放送中の、世の中の「常識」や「あたり前」をあえて逆から考える逆転ラジオ『GURU GURU!』。月曜日はかが屋の加賀翔、火曜日はダウ90000、水曜日は福留光帆とティモンディ・前田裕太（現在は休演中）、木曜日はエバースが、日替わりでナビゲーターを担当しています。

9月11日（木）の放送には、SKY-HI率いるBMSGとちゃんみながタッグを組んだガールズグループオーディション「No No Girls（ノーノーガールズ）」から誕生した7人組・HANAから、メンバーのMOMOKAとNAOKOがゲストで生出演！ 木曜ナビゲーターの漫才コンビ・エバースと一緒に、ここでしか聴けないスペシャルなトークをお届けします。

番組では、9月8日に配信リリースされる新曲「BAD LOVE」についてのトークのほか、 MOMOKAとNAOKOが番組ならではの企画に挑戦！

この日のテーマは「いっぱい寝てて何が悪い」。

翌日に大阪での単独ツアーファイナルを控えるエバースとともに、“寝ること／睡眠”をめぐってグルグル考えていきます。

＜コーナー企画＞

●「どっちの眠りショー」

エバースが披露する睡眠の“ホントとウソ”の豆知識を、MOMOKAとNAOKOは見破れるか!?

「No No Girls（ノーノーガールズ）」からHANAを熱心に追いかけてきたエバース・佐々木。HANAを目前に、果たしてどんなテンションになるのか？ ぜひご期待ください。

スペシャルな生放送を、ぜひお聴きのがしなく。

【番組概要】

番組名：GURU GURU!

放送局：J-WAVE（81.3FM）

放送日：毎週月曜～木曜

放送時間：22:00～24:00

ナビゲーター：

MON／加賀翔(かが屋)

TUE／ダウ90000

WED／福留光帆・前田裕太(ティモンディ) ※前田裕太(ティモンディ)は現在休演中

THU／エバース

番組YouTube：https://www.youtube.com/@GURUGURU_813

番組HP：https://www.j-wave.co.jp/original/guruguru/

番組X：https://x.com/guruguru_813

番組IG：https://www.instagram.com/guru_guru_813/