ナビサイトでは届かない学生層に直接アプローチする新卒採用支援サービス「リクチョク」を提供開始

株式会社アクシアエージェンシー（所在地：東京都中央区、代表取締役：新藤俊彰）は、ナビサイトでは届かない学生層に直接アプローチできる新卒採用支援サービス「リクチョク」の提供を開始しました。

本サービスは、WEB広告やSNS広告を活用して求める学生との接点を創出し、自社の魅力を自社の言葉で伝えられる専用採用ページ（LP）を組み合わせることで、母集団形成から応募獲得までを戦略的に支援します。

◆サービス提供の背景

リクチョクの詳細はこちら :https://www.axia-ag.jp/rikuchoku

近年の新卒採用市場では、学生の情報収集手段が多様化し、ナビサイトだけに依存した母集団形成は難しくなっています。実際、就職活動においてナビサイトを主要な情報源とする学生は約半数にとどまり、SNSや検索エンジン、口コミなど、複数のチャネルを組み合わせて企業を比較・検討する傾向が強まっています。



その結果、「ナビに掲載しても応募が集まらない」「知名度が低く学生に見つけてもらえない」といった課題を抱える企業が増えています。

●解決策 ― 新卒採用支援サービス「リクチョク」

こうした課題を解決するため、当社はWEB広告・SNS広告を活用した新卒採用支援サービス「リクチョク」を提供開始しました。



「リクチョク」では、検索広告・ディスプレイ広告・InstagramやX（旧Twitter）などのSNS広告を通じて、ナビサイトではリーチが難しい学生層に直接アプローチ。さらに、自社の魅力を自由に表現できる専用採用ページ（LP）を制作し、学生の共感を得やすい情報発信を実現します。

◆「リクチョク」の特徴

1.ナビサイトだけじゃ足りない！“届かない学生”に出会う方法

従来のナビサイトでは情報が埋もれてしまい、届けたい学生にリーチできないという課題があります。

「リクチョク」では、性別・地域・興味関心などをもとに精度の高いターゲティングを実施。検索広告やSNS広告を組み合わせることで、狙った学生層に直接アプローチし、確実な接点を生み出します。

2.テンプレじゃ伝わらない。だから“自社の言葉”で勝負する

せっかく接点をつくっても、定型的なナビサイトの情報だけでは魅力が伝わりにくいのが現状です。



「リクチョク」では専用の採用ページ（LP）を制作し、社員の声やカルチャーなど「自社らしさ」を自由に表現。学生が自分ごととして働く姿をイメージできるように設計し、理解度と志望度を高めます。

3.数字で語る採用。もう“勘と経験”に頼らない

さらに、広告のクリック数やLPでの行動、エントリー数をデータで可視化。これにより、感覚や経験に頼るのではなく、数字を根拠に戦略を改善できます。



広告内容やターゲティングを定期的に見直し、成果が積み上がる仕組みをつくることで、採用活動を持続的に強化していきます。

◆「リクチョク」の活用事例

◆今後の展望

リクチョクは、企業の「学生に届かない」「魅力が伝わらない」という根本的な課題を解決する採用支援サービスとして、さらなる導入事例の拡大を目指してまいります。



今後も最新の広告手法やターゲティング技術を積極的に取り入れ、企業と学生のより良い出会いを支援してまいります。

◆株式会社アクシアエージェンシーについて

株式会社アクシアエージェンシーは、1954年のグループ創業以来、求人広告代理店として70年にわたり採用支援を手掛けてきました。ナビ媒体や求人広告だけでなく、スカウト、WEB広告、SNS、オウンドメディアといった幅広いチャネルを駆使し、時代の変化に合わせた採用手法を企業に提供しています。

私たちの強みは「採用に特化したWEBマーケティング」。GoogleやYahoo!、各種SNSへの広告配信を通じ、年齢・性別・地域・興味関心などをもとに精度の高いターゲティングを実現します。また、求人に特化したコンテンツ制作力を活かし、採用専用LPや広告クリエイティブを設計。ターゲット学生に“刺さる”表現で企業の魅力を伝えます。

さらに、応募数やクリック率などのデータを多角的に分析し、PDCAを通じて改善を重ねる体制を整備。属人的な勘や経験に頼らず、数値を根拠にした戦略的な採用活動を推進します。

これまで年間8,640社を超える採用を支援してきた実績と、リクルート代理店として培ってきた営業ノウハウを掛け合わせ、採用活動の課題解決から成果創出まで、企業ごとに最適なパートナーとして伴走し続けます。

●当社の特徴・強み

グループ創業70年・リクルート正規代理店が手掛ける「採用特化型」のWEB広告・SNS広告運用。WEBマーケ会社よりも豊富な求人ノウハウを持ちながら、求人広告代理店よりも幅広い手法で、採用成功まで伴走していきます。

コンテンツの企画・制作から運用・改善までを一貫して担う効率的な体制を構築しています。

そのため、「余分なコストの削減」や「即時修正による効果最大化」を実現。採用のことなら何でもお気軽にご相談ください。

私たちは、長年にわたり求人広告代理店として培ってきた経験と最新のWEBマーケティング手法を掛け合わせ、企業の採用活動をトータルで支援しています。今後も一社一社の課題に寄り添い、成果につながる戦略設計と伴走支援を通じて、採用に強いパートナーであり続けます。さらに、新卒採用市場の変化に柔軟に対応し、企業と学生のより良い出会いを創出してまいります。

◆会社概要

会社名：株式会社アクシアエージェンシー

代表取締役：新藤俊彰

所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-16-8 水天宮平和ビル

設立：1970年7月

事業内容：求人広告代理業、総合人事支援事業、人材紹介事業

