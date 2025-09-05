神戸の“とっておきの風景”を募集！「カメラと旅する神戸」×東京カメラ部　第3回フォトコンテスト開催

一般財団法人 神戸観光局

一般財団法人神戸観光局（以下、神戸観光局）は、写真撮影を通じて街の魅力を発信するフォトツーリズムに取り組んでいます。この度、9月5日（金曜）より、日本最大級の審査制写真投稿サイト「東京カメラ部」とのタイアップによる第3回フォトコンテストを開催し、写真の募集を開始いたします。

昨年度実施した第2回フォトコンテストでは、合計6,493点の応募が寄せられ、その中から神戸の新たな魅力を映し出す10作品が選出されました。本年は、これら受賞作品をもとに「スポットMAP」も制作し、フォトスポット紹介サイト「カメラと旅する神戸」で掲載するとともに、市内観光案内所等で配布。首都圏で神戸の魅力的なスポットを広めるため、東京・渋谷ヒカリエでの作品展示も行います。

本年度もフォトコンテストを通じて、神戸の街並みや自然、文化に新たな視点で光を当て、神戸の魅力を全国に発信してまいります。

１．第3回「#カメラと旅する神戸」フォトコンテスト開催概要

（１）募集テーマ

思わずカメラを片手に出かけたくなるような素敵な風景、まだあまり知られていないけれど

ぜひ知ってもらいたい隠れたフォトスポットなど、神戸の魅力を発見し、多くの人に届けられる写真を募集します。

（２）募集期間

9月5日(金曜)～12月15日(月曜)まで

（３）審査結果発表

2026年3月中旬頃に下記サイトにて発表

・フォトコンテスト専用サイト https://tokyocameraclub.com/kobe-camera-trip/contest2025

・神戸フォトスポットWEBサイト https://feel-kobe.jp/kobe-camera-trip/

（４）応募方法

１.Instagramで次のアカウントをフォロー

「カメラと旅する神戸」公式アカウント（@kobe_camera_trip）

東京カメラ部キャンペーン用アカウント（＠tokyocameraclub_cp15）

２.Instagramで指定のハッシュタグ「#カメラと旅する神戸」をつけて応募写真を投稿

（５）賞品

・最優秀賞（1名） 神戸市内のホテル旅館で宿泊・飲食に使える「Kクーポン」3万円分

・優秀賞 （9名） 神戸のグッズ、観光施設周遊券等

※受賞者10名は『神戸フォトマイスター2026』に認定

※『神戸フォトマイスター』認定者の皆さまには、イベント撮影やストックフォトご提供などのお仕事

の依頼をする場合があります。

【東京カメラ部とは】

誰でも自由に自身の写真を投稿し、鑑賞できる日本最大級の審査制写真投稿サイト。毎日約2万5000作品が投稿され、その中から選定した作品が紹介されている。

InstagramやYouTubeなど自社運営のSNS総フォロワー数は約575万人、年間延べ閲覧者数約11億人を誇る。※その他詳細は、フォトコンテスト専用サイトをご確認ください。

２．フォトスポットMAPの配布について

昨年度実施したフォトコンテストの入賞作品10作品の撮影地を

紹介するフライヤーを本日より配布スタートします。

（１）制作部数：3,000部

（２）配布先 ：神戸市総合インフォメーションセンター、

新神戸駅観光案内所、北野観光案内所ほか

※上記、神戸フォトスポットWEBサイトでも公開しています。

参考：昨年度受賞作品

https://tokyocameraclub.com/kobe-camera-trip/contest2024/results/

昨年のフォトコン最優秀賞 ／「光の街・神戸」黄金色に輝くイルミネーションが旧居留地の街を包み込む、温かな一枚

３．「東京カメラ部2025写真展」での作品展示

9月12日（金曜）より東京の渋谷ヒカリエで開催される「東京カメラ部2025写真展」に、神戸観光局として出展。昨年度のフォトコンテスト受賞10作品を展示します。

（１）開催期間：9月12日（金曜）～9月15日（月曜・祝日）

（２）会場：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ9階「ヒカリエホール ホールA」

（３）入場：無料、予約不要

（４）公式サイト：https://tokyocameraclub.com/special/exhibition_2025/

4. 本件に対するお問い合わせ先

一般財団法人神戸観光局 観光部 松村・平山

TEL:078-262-1916 FAX：078-230-0808

e-mail：tourism_promotion@kcva.or.jp