神戸の“とっておきの風景”を募集！「カメラと旅する神戸」×東京カメラ部 第3回フォトコンテスト開催
一般財団法人神戸観光局（以下、神戸観光局）は、写真撮影を通じて街の魅力を発信するフォトツーリズムに取り組んでいます。この度、9月5日（金曜）より、日本最大級の審査制写真投稿サイト「東京カメラ部」とのタイアップによる第3回フォトコンテストを開催し、写真の募集を開始いたします。
昨年度実施した第2回フォトコンテストでは、合計6,493点の応募が寄せられ、その中から神戸の新たな魅力を映し出す10作品が選出されました。本年は、これら受賞作品をもとに「スポットMAP」も制作し、フォトスポット紹介サイト「カメラと旅する神戸」で掲載するとともに、市内観光案内所等で配布。首都圏で神戸の魅力的なスポットを広めるため、東京・渋谷ヒカリエでの作品展示も行います。
本年度もフォトコンテストを通じて、神戸の街並みや自然、文化に新たな視点で光を当て、神戸の魅力を全国に発信してまいります。
１．第3回「#カメラと旅する神戸」フォトコンテスト開催概要
（１）募集テーマ
思わずカメラを片手に出かけたくなるような素敵な風景、まだあまり知られていないけれど
ぜひ知ってもらいたい隠れたフォトスポットなど、神戸の魅力を発見し、多くの人に届けられる写真を募集します。
（２）募集期間
9月5日(金曜)～12月15日(月曜)まで
（３）審査結果発表
2026年3月中旬頃に下記サイトにて発表
・フォトコンテスト専用サイト https://tokyocameraclub.com/kobe-camera-trip/contest2025
・神戸フォトスポットWEBサイト https://feel-kobe.jp/kobe-camera-trip/
（４）応募方法
１.Instagramで次のアカウントをフォロー
「カメラと旅する神戸」公式アカウント（@kobe_camera_trip）
東京カメラ部キャンペーン用アカウント（＠tokyocameraclub_cp15）
２.Instagramで指定のハッシュタグ「#カメラと旅する神戸」をつけて応募写真を投稿
（５）賞品
・最優秀賞（1名） 神戸市内のホテル旅館で宿泊・飲食に使える「Kクーポン」3万円分
・優秀賞 （9名） 神戸のグッズ、観光施設周遊券等
※受賞者10名は『神戸フォトマイスター2026』に認定
※『神戸フォトマイスター』認定者の皆さまには、イベント撮影やストックフォトご提供などのお仕事
の依頼をする場合があります。
【東京カメラ部とは】
誰でも自由に自身の写真を投稿し、鑑賞できる日本最大級の審査制写真投稿サイト。毎日約2万5000作品が投稿され、その中から選定した作品が紹介されている。
InstagramやYouTubeなど自社運営のSNS総フォロワー数は約575万人、年間延べ閲覧者数約11億人を誇る。※その他詳細は、フォトコンテスト専用サイトをご確認ください。
２．フォトスポットMAPの配布について
昨年度実施したフォトコンテストの入賞作品10作品の撮影地を
紹介するフライヤーを本日より配布スタートします。
（１）制作部数：3,000部
（２）配布先 ：神戸市総合インフォメーションセンター、
新神戸駅観光案内所、北野観光案内所ほか
※上記、神戸フォトスポットWEBサイトでも公開しています。
参考：昨年度受賞作品
https://tokyocameraclub.com/kobe-camera-trip/contest2024/results/
昨年のフォトコン最優秀賞 ／「光の街・神戸」黄金色に輝くイルミネーションが旧居留地の街を包み込む、温かな一枚
３．「東京カメラ部2025写真展」での作品展示
9月12日（金曜）より東京の渋谷ヒカリエで開催される「東京カメラ部2025写真展」に、神戸観光局として出展。昨年度のフォトコンテスト受賞10作品を展示します。
（１）開催期間：9月12日（金曜）～9月15日（月曜・祝日）
（２）会場：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ9階「ヒカリエホール ホールA」
（３）入場：無料、予約不要
（４）公式サイト：https://tokyocameraclub.com/special/exhibition_2025/
4. 本件に対するお問い合わせ先
一般財団法人神戸観光局 観光部 松村・平山
TEL:078-262-1916 FAX：078-230-0808
e-mail：tourism_promotion@kcva.or.jp