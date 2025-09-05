チョコ味のとろみシロップで、薬をスッとのみやすく！「『薬』を飲むのが『楽』になる子ども用シロップ」を新発売

ウエルシア薬局株式会社

ウエルシア薬局株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田中 純一、以下ウエルシア薬局）は、プライベートブランド（以下PB）「からだWelcia」から、毎日の服薬をそっと支える新商品「『薬』を飲むのが『楽』になる子ども用シロップ」を2025年9月7日(日)より全国のウエルシア薬局にて発売します。

■開発背景

服薬指導の現場では、薬が飲みにくいとご相談を受けた際に、味やにおいをやわらげ、幅広い薬と相性のよいチョコレート系シロップやチョコアイスを提案することが少なくありません。一方で、市販のチョコシロップ等では「アレルギーへの配慮が必要」「持ち歩き・小分けがしにくい」「一度開けると衛生管理や保存が難しい」「毎日チョコレートを与えることは抵抗がある」といった声も多くいただいていました。

こうした課題を解決するために、本品はチョコレート不使用・ノンシュガーで設計し、中性で薬との相性に配慮※。ほどよいとろみで飲みやすさをサポートします。さらに無菌充填の個包装ポーションにより、携帯しやすく、必要な分だけ清潔に使えるようにしました。価格にも配慮し、ご家庭で無理なく続けられることをめざしています。毎日の「のめた！」を増やし、“薬”が“楽”になる体験をお届けします。

※服用に関する個別のご相談は、店内の薬剤師へお声がけください。

■商品特徴

5つの「ラク」で飲みやすく！

１.ラクに飲みやすい、 チョコレート風味

薬の味やにおいを隠しやすい、チョコレート風味で作りました。

２.ラクに飲みやすい、ほどよいとろみ

スプーンやシリンジでも扱いやすく、つるんと飲めます。

３.ラクに使える、使い切りポーションタイプ

無菌充填で、残った分は取っておくことができる1回使い切りタイプを実現しました。

４.ラクに使える、中性タイプ

多くの薬に使いやすいよう中性で設計しました。

５.ラクに続けられる、こだわりの配合

ノンシュガー・ノンカフェイン。チョコレート・アレルギー物質(特定原材料等)は含みません。

■商品概要

商品名：「薬」を飲むのが「楽」になる子ども用シロップ

容量：81ml（9ml×9個）

材料名：還元水飴（国内製造）、エリスリトール、寒天／カラメル色素、香料、増粘剤（キサンタンガム）、甘味料（スクラロース、アセスルファムＫ）、酸化防止剤（ビタミンＣ）

栄養成分表示1個当たり：エネルギー7kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物1.7g、食塩相当量0.013g

価格（税込）：321円

発売日：2025年9月7日（日）

URL：https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/karadatokurashi/products/4902390561207/

■ウエルシアのプライベートブランド「からだWelcia・くらしWelcia」

ウエルシアホールディングスグループでは、『いいものがある。いいひとがいる。いい店だと思う。』というビジョンのもと、ウエルシアのPB「からだWelcia・くらしWelcia」を新たに展開しています。口に入れるものや肌にふれるものなど、いのちに寄りそうものは「からだWelcia」、生活に便利、快適、安心をお届けするのが「くらしWelcia」です。「お客様に新しい価値や驚きを与えられる」ことを目指して2020年11月に発足したPBプロジェクトは、発足から5年を迎えようとしています。私たちは安価をバリューとするのではなく、お客様の「当たり前」を超えて「高付加価値」で「他にはない」商品づくりを目指しています。

「からだWelcia・くらしWelcia」は、ヘルスケア・ビューティケア・食品・日用品の4カテゴリ、390以上（2025年4月時点）の商品を展開しています。それぞれの商品を一目見て、「これが何か」が分かるよう商品名にもこだわり、「誰も傷つけたくないスポンジ」「ぬり心地が心地いいオーガニックリップ」など、一番の特徴を表し、お客様に伝えたいことを明確化しています。

ウエルシアはこれからも、商品開発の基準にSDGsを用いるなど環境・社会課題への貢献を重視しながら、公式サイト内「からだの声とくらしの声」などを通じてお客様の声を生かした商品開発に注力し、ブランド強化を目指していきます。

■「からだWelcia・くらしWelcia」の4カテゴリ

ビューティケア

コンセプトは“クリーンビューティ”、安心安全の成分・地球環境への配慮・クルエルティフリーの3つを大切に、商品を開発。ベーシックラインとプレミアムラインの2ラインで展開。誰もが手に取りやすい価格の、ドラッグストアらしい「ベーシック商品」（青のからだWelcia）と、原料や製法にこだわった付加価値のある「プレミアム商品」（黒のからだWelcia）の2ラインは、どんな人のニーズにも応えるラインナップです。

食品

コンセプトは“ギルティー・フリー”と“ヘルシー＆テイスティ”。糖質オフや、栄養成分を付与した商品など健康に配慮しつつ、罪悪感なくご褒美感覚を味わえる、ドラッグストアならではの菓子開発と、ドラッグストアの知見を活かしてからだへの優しさとおいしさの両立を実現していきます。

日用品

コンセプトは“らくサポ”。毎日の大変な家事負担を軽減して少しでも「らく」ができるよう、サポートする商品を、お客様目線で開発しました。今あるものに工夫をプラスすることで、より役に立つ、そして、さらに魅力ある商品に生まれ変わりました。

ヘルスケア

コンセプトは“わかる！ヘルスケア”。日々のくらしや人生の長い年月における元気ですこやかな毎日を実現するため、わかりやすいヘルスケア商品により幅広い年代に対して積極的で自発的な健康管理に取り組むことをサポートしていきます。

■ウエルシア薬局株式会社とは

ウエルシア薬局は、企業理念「お客様の豊かな社会生活と健康な暮らしを提供します」のもと、主に調剤併設型ドラッグストアチェーンの運営を行っています。「調剤併設」「カウンセリング営業」「深夜営業」「介護」の4つの柱をビジネスモデルとしたドラッグストアを39都道府県に約2,200店舗展開しています。

社名：ウエルシア薬局株式会社

本社所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15

代表者：代表取締役社長 田中 純一

資本金：1億円

店舗数：約2,200 店

業務内容：調剤併設型ドラッグストアチェーン展開

公式サイト：https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/