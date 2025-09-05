能登半島地震から立ち上がった「すずキッチン」が1周年

一般社団法人グリーンコープ共同体

西日本を中心に16の生協で構成されている一般社団法人グリーンコープ共同体（本部：福岡市博多区、代表理事：日高 容子、以下グリーンコープ）は、合同会社すずキッチン（石川県珠洲市）の運営するお弁当の販売所「すずキッチン」のオープン1周年記念イベントを支援します。当日は食材や調理機材、人員を提供し、被災地の食と暮らしを応援します。

■支援の背景

すずキッチンは震災後に地域の飲食店が協力し、2024年９月に設立したお弁当販売拠点です。イートインの「すずなり食堂」を併設し、被災者の生活を支える重要な役割を担ってきました。

グリーンコープは能登半島地震の発災後、石川県七尾市に支援拠点を設置し、被災地全域への支援活動を継続してきました。すずキッチンには2024年10月から食材の提供や輸送サポートを通じた支援を行ってきました。食材はグリーンコープのある福岡市で取りまとめ、七尾市の拠点まで輸送し、グリーンコープのスタッフが陸路で届けてきました。

■開催概要

イベント名：「すずキッチン」オープン1周年記念イベント

日時：９月5日（金）6日（土）7日（日）10:00～14:00

住所：石川県珠洲市野々江町シ部15-1(すずキッチン)

電話：0768-84-5100

内容：焼き鳥（6日限定）や唐揚げの出店

■「すずキッチン」概要

営業：5:00～15:00／日曜休

住所：石川県珠洲市野々江町シ部15-1

電話：0768-84-5100

■参考資料

プレスリリース：珠洲市「すずキッチン」と連携し、地域の安心・安全な食生活を支援

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000134.000123722.html

組織概要

一般社団法人グリーンコープ共同体

福岡市博多区博多駅前一丁目５番１号

代表理事 日高 容子

https://www.greencoop.or.jp/

2018年、グリーンコープ生活協同組合連合会や、社会福祉法人グリーンコープ、労働協同組合など、九州（福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島）、近畿（大阪、兵庫、滋賀）、中国（鳥取、岡山、島根、広島、山口）、そして福島の16の生協、各種団体とともに「一般社団法人グリーンコープ共同体」を設立。ひとつのグリーンコープのように持てるものを共有・連帯しながら、それぞれの地域に根ざした生活協同組合として活動してきました。「安心・安全な食べものを子どもたちに食べさせたい」という母親の想いからはじまって、それぞれの地域を豊かにしていくことを目指しています。