OBC、株式会社北海道銀行と連携強化

株式会社オービックビジネスコンサルタント

勘定奉行・奉行クラウドをはじめとする基幹業務システムを開発・販売する株式会社オービックビジネスコンサルタント（代表取締役社長：和田 成史／本社：東京都新宿区、以下「OBC」）は、株式会社北海道銀行（代表取締役頭取 兼間 祐二／本社：北海道札幌市、以下「北海道銀行」）と、北海道地域における中堅・中小企業のデジタルトランスフォーメーション（以下、DX）を支援するため、基幹業務システム『奉行クラウド』を活用した連携体制を構築したことをお知らせいたします。

■協業の背景

北海道地域では、少子高齢化や人口減少に伴う労働力不足、企業の後継者問題など、地域経済の持続的成長に向けた課題が顕在化しています。こうした環境下で地域企業が競争力を維持・強化するためには、業務の効率化や経営基盤の強化を目的としたDXの推進が不可欠です。

北海道銀行は、地域密着型の金融機関として、企業経営課題に寄り添いながら、DXを通じた課題解決を支援する体制の強化を進めてきました。一方、OBCは、全国の地域金融機関と連携しながら、『奉行クラウド』を通じて、企業の業務効率化と経営力向上を支援してきました。

今回の連携は、両社が持つ「地域企業への深い理解」と「業務DXに関する専門性」を融合させる事で、北海道地域の企業が直面する経営課題に対し、より実効性の高い支援を提供することを目的としています。単なるツールにとどまらず、企業の成長ステージに応じた伴走型支援を通じて、地域経済の活性化を持続可能な社会の実現を目指します。

■取り組み内容と協業体制

本連携では、北海道銀行のお取引先企業を中心に、以下の取り組みを実施します。

・『奉行クラウド』を活用した業務のデジタル化支援（会計・人事・販売管理など）

・両社による共同セミナーや勉強会の開催

・制度改正や業界トレンドに即したソリューションの提案

・地域企業の成長ステージに応じた業務改善・DX導入支援

これにより、地域企業の業務効率化と経営力強化を図り、北海道経済の活性化に貢献します。

■今後の展望

OBCと北海道銀行は、地域企業の経営課題に寄り添いながら、DXを通じた新たな価値創造を支援してまいります。両社の強みを活かした連携により、北海道地域における接続可能な社会実現と、地域全体のデジタル化の質向上を目指します。

●株式会社オービックビジネスコンサルタント（OBC）について

所在地 ：東京都新宿区西新宿 六丁目8番1号 住友不動産新宿オークタワー29階

資本金 ：105億1,900万円

代表者 ：代表取締役社長 和田 成史

事業内容：企業業務（会計・人事・給与等の基幹業務や、それに係る周辺業務）に関するソリューシ

ョンテクノロジーの開発メーカーとして、パートナー企業を通して、お客様の業務効率化

に貢献するクラウドサービス等を提供

会社 HP ： https://www.obc.co.jp/

●株式会社北海道銀行について

所在地 ：北海道札幌市中央区大通西4丁目1番地

資本金 ：935億円

代表者 ：代表取締役頭取 兼間 祐二

事業内容：普通銀行業務（預金、貸出、為替、各種コンサルティング 他）

会社 HP ：https://www.hokkaidobank.co.jp/company/profile/