【紀ノ国屋】公式オンラインストア限定「ローリングストック」特集を公開

紀ノ国屋公式オンラインストアでは、「ローリングストック」をテーマにした特集を公開しています。ローリングストックは、特別な準備ではなく普段から無理なく始められる“おいしい習慣”。ふだんのお買い物でいつものカレーやスープ、缶詰を少し多めにそろえ、日常で使いながら食べた分を買い足すだけで、自然に続けられます。ご家庭の食卓はもちろん、キャンプや山登りなどのアウトドアシーンでも活躍します。

じんわり染みわたる、やさしい一杯 - 味わいサムゲタン

鶏だしの旨みがじんわり染みわたる、やさしい味わいのスープです。もち米やもち麦、鶏肉、長葱などを加え、からだ想いに仕上げました。温めるだけで手軽に楽しめるサムゲタンは、忙しい日や体調が気になる時にもおすすめ。ほっと一息つけるスープです。

塩だけで素材の旨みが際立つ定番 - さば水煮

味わいサムゲタンパッケージ

脂ののった寒さばをシチリア産岩塩だけでシンプルに仕上げた一品。骨までやわらかく素材の旨みが引き立ち、そのままでもアレンジしても使いやすい点が魅力です。そのままで食すのはもちろんのこと、針しょうがや小口ネギなどをトッピングしておつまみにも。日々の食卓でも活躍します。

さば水煮パッケージ国産じゃがいものやさしいコク - じゃがバターポタージュ

国産じゃがいもを使い、バターの風味豊かに仕上げたポタージュです。お湯を注ぐだけで手軽に用意でき、気軽に味わえて心を和ませる一杯。お湯を注ぐだけで簡単に楽しめるポタージュは、普段の食卓だけでなく、アウトドアでも楽しめるので常備しておくと便利な一品です。

じゃがバターポタージュ

