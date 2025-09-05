E23 東名阪道 EXPASA御在所15周年祭 を開催！！

中日本エクシス株式会社

　中日本エクシス株式会社 三重支店(三重県四日市市鵜の森、支店長　高野（たかの）智治（ともはる）)は、E23 東名阪自動車道（東名阪道） EXPASA御在所（上下線、三重県四日市市）にて、開業15周年を記念した「EXPASA御在所15周年祭」を開催します。日頃のご愛顧に感謝を込め、限定グルメや特別イベントをご用意しました。


　開催期間中EXPASA御在所（上下線一部店舗を除く）では特別サービス・限定メニュー・限定商品を提供します。


　メインイベント期間（9月20日（土）から9月21日（日））の2日間は大人から子供まで楽しめるイベントを開催します。


　メインイベントの2日間、三重県四日市市の地域ブランド「泗水十貨店(しすいじっかてん)」が期間限定で出店します。


　また、四日市競輪により、サイクルタイムトライアルを実施します。


　その他四日市市公式マスコットキャラクター「こにゅうどうくん」、NEXCO中日本オリジナルキャラクター「みちまるくん」、EXPASA御在所（上り）マスコットキャラクター「はまぐりマン」のキャラクターグリーティング、9月20日（土）には下り、9月21日（日）には上りにて、2,000円以上のお買い上げレシート（合算可）で参加できる「ガラポン抽選会」を実施します。


　この機会にEXPASA御在所（上下線）へぜひお越しください。







《開催概要》


【開催期間】　2025年9月13日（土）～21日（日）


　　　　　　　※メインイベント開催日9月20日（土）、21日（日）


【開催場所】　E23 東名阪道　EXPASA御在所（上下線）





EXPASA御在所　15周年祭限定メニュー・商品　　※価格は税込表記　※写真はイメージです



１.《赤福「紅白餅」の販売》


　EXPASA御在所開業15周年を祝う紅白餅をご用意しました。厳選したもち米と北海道産小豆を使い、紅餅はこしあん、白餅は粒あんを餅で包んだ逸品です。


　この機会にしか手に入らないEXPASA15周年記念ロゴ入りです。



■販売日時：9月20日(土)、9月21日(日)　　各日10時～20時（数量限定販売）


■販売箇所：EXPASA御在所（上り）　赤福茶屋


■価　　格：4個入り1,000円






２.《レストラン・フードコート限定メニューの販売(一例)》


　【EXPASA御在所（上り）】



【開花屋　楽麺荘】「二代目蔵の華」　焼き味噌らぁめん、1,100円

【彦兵衛】秋のねばとろ蕎麦、880円

【グリル＆カレー　カキヤス】黒毛和牛サーロインステーキ×とんてき、2,850円

　【EXPASA御在所（下り）】



【とんとん食堂】ロース味噌かつ定食、1,450円

【山本屋本店】なめこ入り味噌煮込みうどん、特別価格1,380円

【地雷也】3色天むす10個入り、1,500円

このほかにも、15周年感謝祭限定のサービスをご用意しておりますので、ぜひお越しください。



《食欲の秋・文化の秋》　期間限定！四日市市が立ち上げたブランド「泗水十貨店(しすいじっかてん)」が期間限定で出店！



　泗水（四日市）のこだわり・想いをお届けするため、作り手の想いがこもったこだわりの逸品を取り揃えたブランドです。昨年度までの13商品に加え、新たに7商品が追加されました。この機会にぜひお立ち寄りください。



■開催日時


　9月20日（土）、9月21日（日） 各日10時～17時


■出店場所


　EXPASA御在所（上り）　館内正面入り口付近


■販売商品



ウールで育てたお茶

1,200円




お茶アソート

1,150円




鯨船もなか

2,400円





泗水フィナンシェ

1,980円




ゴロゴロ椎茸入りあおさのり佃煮

1,750円




つける酒粕

1,300円




RANGESTAR

9,900円




※パッケージ・内容は変更になる場合がありますので予めご了承ください。



サイクルタイムトライアル



　四日市競輪により、固定式自転車のシミュレーター体験会を実施します。所定のタイムをクリアすると素敵なプレゼントがもらえます！



■開催日時


　9月20日（土）、9月21日(日)　各日11時～17時


■開催場所


　 EXPASA御在所（上り）　館内







キャラクターグリーティング



　四日市市公式マスコットキャラクター「こにゅうどうくん」、NEXCO中日本オリジナルキャラクター「みちまるくん」、EXPASA御在所（上り）マスコットキャラクター「はまぐりマン」が登場。この機会にぜひお楽しみください。



■開催日時


　9月20日（土）　　下り　11時～　上り14時～


　9月21日（日）　　上り　11時～　上り 14時～


　※出演キャラクターは時間によって変更する恐れがあります。






NEXCO中日本オリジナルキャラクター「みちまるくん」

ガラポン抽選会



　開催日当日2,000円(税込)以上のお買い上げレシートまたは食券（合算可）につき1回、ガラポン抽選会にご参加いただけます。



■開催日時


　EXPASA御在所（下り）　9月20日（土）　10時～


　EXPASA御在所（上り）　9月21日（日）　10時～


　※景品はなくなり次第終了となります。


■開催場所


　EXPASA御在所（上下線）　トイレ側入口　ファミリーマート前スペース








