採用ホームページ構築サービス『Jobギア採促』 導入数5万社突破WEB集客のノウハウも活用し、企業の採用力最大化を支援

株式会社アイデム

総合人材情報サービスの株式会社アイデム（東京都新宿区 代表取締役社長：椛山亮）が提供する採用ホームページ構築サービス『Jobギア採促』は、この度導入数が5万社を突破いたしました。

『Jobギア採促』は、求人の掲載や求職者の集客、応募者の管理までをまとめて行えるSaaS形式のクラウドサービスです。採用情報や事業内容、スタッフインタビューなどのコンテンツ掲載に加え、あらゆる角度からの効果測定も可能。企業の効果的な募集活動やミスマッチ防止、採用業務効率化による採用コスト削減をサポートしています。また、Web面接機能や適性検査、採用動画、自動面接設定、応募者一元管理、多言語化対応、Indeed PLUS連携、採用ステータス連携によるマッチング精度向上など、常に最新の機能を搭載。情報セキュリティに関する国際基準も取得しています。

導入企業は、全国チェーンの飲食店・小売店や大型商業施設、地域の福祉施設など幅広く、規模や業種、雇用形態を問わずご利用いただいています。導入後は分析ツールによる定期的な効果測定を実施。Indeed認定プラチナムパートナー※1 ・Google Partner※2・求人ボックスOfficial Partner※3としてのノウハウを活かし、オウンドメディアの採用力を最大限に高めるソリューションを提供しています。

多様な人材情報サービスを展開するアイデムならではのノウハウを凝縮させた『Jobギア採促』で、今後も効率的な採用活動をサポートしてまいります。

【Jobギア採促 システムイメージ】

【事業部署責任者 中村 貴司 コメント】

この度『Jobギア採促』の導入数5万社を達成したこと、多くの企業様、求職者様をはじめ、日頃よりご支援いただいた皆さまに心より感謝申し上げます。この節目は私たちにとって大きな励みとなり、今後一層の成長に繋がるものと考えております。

近年、人口構造の変化、求職者の働き方や価値観の多様化、そしてAIをはじめとしたテクノロジーの進化を背景に、採用活動は大きな転換期を迎え、生産性向上、効果的な人材採用戦略策定など対応すべき課題は多岐にわたります。当社は『Jobギア採促』を、求人情報の最適化、採用業務の効率化、効果測定の高度化など、お客様の声、労働市場の変化を基に進化させてきました。今後も、様々な変化に対応し、より多くの、より良い出会いの創出に貢献するサービスを追求してまいります。

【Jobギア採促サービスサイト】

https://www.aidem.co.jp/job-gear/index.html(https://www.aidem.co.jp/job-gear/index.html)

※1Indeed認定パートナー制度においては2020年から4年連続で総合売上部門第1位を獲得、

最高位カテゴリとなる「認定プラチナムパートナー」として多くの企業の採用支援をしてまいりました。

※2Google広告の正規代理店「Google Partner」として検索広告、ディスプレイ広告、Youtube広告等を扱っています。

※3正規代理店上位ランクの「★★★★(Four Stars)」として求人ボックス広告を扱っています。

＜株式会社アイデムについて＞ https://www.aidem.co.jp

アイデムは1970年の新聞折込求人紙に始まり、人に「はたらく」感動を、企業には「人材」という価値をつなぎ、地域が発展できる社会の実現を目指してきました。求人サイト「イーアイデム」等の求人メディア、採用ホームページ構築サービス「Jobギア採促」、新卒・中途の人材紹介「アイデムエージェント」といった時代の変化にも対応した採用支援だけでなく、労働雇用状況や社会の課題にも目を向けた調査分析、情報提供を行っています。これからもアイデムは、人と企業をつなぐ人材サービスを展開していきます。