【都ホテルズ＆リゾーツ】一人ひとりが地球環境について考え行動するきっかけを。『人に地球にHAPPYを。』 HAPPY EARTH FESTA 2025 に参画

株式会社近鉄・都ホテルズ


都ホテルズ＆リゾーツは、国連総会の会期に合わせた「SDGs週間｜GLOBAL GOALS WEEK」に開催する幸せな未来共創イベント『HAPPY EARTH FESTA 2025』に参画します。『人に地球にHAPPYを。』をテーマに、2025年9月19日（金）から9月25日（木）までの期間、一人ひとりが地球環境について考え行動するきっかけをつくり、幸せな未来づくりに貢献していきます。


期間中、館内には各ホテルが取り組むSDGsについてご紹介するスポットを設置します。また、各ホテルにて環境保全活動および地域貢献活動の一環として地域清掃活動を実施します。一部ホテルでは清掃にご参加いただいた方を対象に、サステナブルな食材を使用して作ったカレーをご提供します。


■概要


【期間】2025年9月19日（金）～ 9月25日（木）



【開催内容一例】


・SDGs啓発ブースの設置


各ホテルが取り組むSDGsについてご紹介するスポットでは、プラスチックゴミ排出削減に貢献する


紙製ファイルや再生PET素材のボールペン、加えてブルーシーフードガイドなどを配布し、一人ひ


とりが地球環境について考え行動するきっかけをつくり、幸せな未来づくりに貢献していきます。


※配布は9月19日（金）より開始し、なくなり次第終了となります。


設置施設


シェラトン都ホテル東京 / シェラトン都ホテル大阪 / ウェスティン都ホテル京都 /


大阪マリオット都ホテル / 都ホテル 岐阜長良川 / 都ホテル 四日市 / 都ホテル 京都八条 /


都ホテル 尼崎 / 都ホテル 博多 / 都シティ 大阪天王寺 / 都シティ 大阪本町 /


都リゾート 志摩 ベイサイドテラス / 都リゾート 奥志摩 アクアフォレスト /


ホテル近鉄ユニバーサル・シティ / 奈良 万葉若草の宿 三笠 / 奈良・春日奥山 月日亭 /


青蓮寺レークホテル / 橿原神宮養正殿



・地域清掃活動実施施設


シェラトン都ホテル東京 / シェラトン都ホテル大阪 / ウェスティン都ホテル京都 /


大阪マリオット都ホテル / 都ホテル 岐阜長良川 / 都ホテル 四日市 / 都ホテル 京都八条 /


都ホテル 尼崎 / 都シティ 近鉄京都駅 / 都シティ 大阪天王寺 / 都シティ 大阪本町 /


志摩観光ホテル / ホテル近鉄ユニバーサル・シティ / 奈良 万葉若草の宿 三笠 /


奈良・春日奥山 月日亭 / 青蓮寺レークホテル / 橿原神宮養正殿



・地域の皆様やお客様参加による地域清掃活動＋サステナブルカレー提供ホテル


ウェスティン都ホテル京都 / 都ホテル 尼崎




・SDGsの取組み紹介


連泊時の清掃不要による環境負荷低減への取組み

環境保全の観点から、連泊されるお客様に「清掃不要」へのご協力をお願いしております。


ご賛同いただいたお客様のご厚意は寄付として環境保全活動に役立ててまいります。


※衛生面の観点から3日に一度は清掃を行っております。







ブルーシーフードパートナーに加盟

ブルーシーフードガイドは地球にやさしいサステナブルなシーフードのリストで、持続可能な水産物を優先的に消費することにより、日本の漁業を支援しながら枯渇した水産資源の回復を促進するという考え方に基づいています。







過去の地域清掃活動の様子









※写真はすべてイメージです。


※一部上記期間外に地域清掃活動を実施するホテルもございます。



【HAPPY EARTH(R)️は、パートナーの皆様と共に持続可能な社会実現に向けて活動しています。】


国連総会の会期に合わせた「SDGs週間（GLOBAL GOALS WEEK）」に、みんなでSDGsに触れ、アクションに繋げるための イベント『HAPPY EARTH FESTA』 を2021年から開催しています。






【都ホテルズ＆リゾーツは、SDGｓ（持続可能な開発目標）の実現に貢献します。】


都ホテルズ＆リゾーツは、近鉄グループサステナビリティ方針に基づき、事業活動におけるSDGs（持続可能な開発目標）の実現に貢献します。地球環境や地域社会、食について様々な課題に事業活動を通じて向き合うことで、価値を生み出す取組みを行っていきます。





