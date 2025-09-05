東京都　いわゆる「年収の壁」等に関する普及啓発動画について

東京都

東京都では、いわゆる「年収の壁」等に関する正確な理解を促進するとともに、長期的な視点でご自身のライフ・キャリアについて検討するきっかけを提供するため、動画を公開しております。

令和７年９月５日（金）に、共に世帯を構成する男性も自分事として捉えられるよう、新たに夫婦を対象とした内容の動画を公開いたしました。

いわゆる「年収の壁」や社会保障制度に関する内容に加え、イフキャリ（※）を活用した生涯収支の試算を通じ、今後のキャリアを考えることなどを紹介しています。ぜひご覧ください！

（※）ライフイベントや働き方の変更による生涯収支への影響を簡単に試算できるツール(https://tokyo-life-career.metro.tokyo.lg.jp/)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=u6XGriD1wIg ]

【「壁の向こうは、けっこう明るい。」篇】

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=IgGFez8sfls ]

【「見えない『不安』を『安心』に。」篇】

参考：令和６年度に制作した動画

上記以外にも動画を公開しておりますので、併せてご覧ください。

学生や仕事を始めたばかりの方向けパート・アルバイトの方向けセカンドライフを考え始めた方向け

動画掲載サイト：https://tokyo-life-career.metro.tokyo.lg.jp/

関連：ライフ×キャリア シミュレーター「イフキャリ」

ライフイベントや働き方の変更による生涯収支への影響を簡単に試算できるツールです。試算の結果をグラフで表示するとともに、収支改善や働き方等のアドバイスの提示、活用できる都の支援策を紹介します。将来設計をより良いものにするためにぜひお役立てください！

ライフ×キャリア シミュレーター「イフキャリ」

https://lifecareerplansim.metro.tokyo.lg.jp/