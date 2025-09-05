大阪府とイオンペット株式会社が、「動物の愛護及び管理への協力に関する協定」を締結

イオン株式会社

イオンペット株式会社(代表取締役社長：米津 一郎、以下イオンペット)は、大阪府（知事：吉村 洋文）と密接に連携しながら、動物愛護管理の推進に寄与することを目的として、2025年9月11日（木）に「動物の愛護及び管理への協力に関する協定」を締結します。

イオンペットは、国内最大級のペット総合専門店企業であるネットワークを生かし、災害時に自治体が設置する避難所等において、ペットの飼養管理に必要なフードや衛生用品の手配、獣医師や動物看護師をはじめとする自社従業員の派遣など、総合的な支援活動に取り組みます。また、府民の皆さまへペットを取り巻く社会課題の発信や、適正飼養に関する学びの提供を行います。

協定締結後の10月25日（土）にはイオンモールりんくう泉南で、大阪府・（公財）大阪府消防協会泉南地区支部が実施する防災イベントに参加します。本イベントでは、ペットの防災に関するリーフレットの配布や、ペットの防災グッズの展示を通じて、災害時の具体的な備えをご紹介します。

また、協定に基づく動物愛護の取り組みの一環で、11月1日（土）には大阪府の石川河川公園の河川敷にて、大阪府と、イオンペットの理念に共感し、動物と人間の共生社会の実現を目指す同業界の複数企業とともに清掃活動を行い、犬飼育のマナーを啓発します。

イオンペットは、これからも地域社会と手を取り合い、継続的な動物愛護の取り組みを実施することで、動物と人間のしあわせな共生社会の実現を目指します。

以上