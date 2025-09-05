「ヤマキのタイパキャンペーン」をXで開催！

ヤマキ株式会社

ヤマキ株式会社（本社：愛媛県伊予市 代表取締役社長：城戸善浩 以下ヤマキ）は、2025年9月5日（金）12:00より、Xアカウントにて「ヤマキのタイパキャンペーン」を開催します。

ご応募いただいた中から抽選で50名様に、バルミューダのオーブンレンジや多機能フードプロセッサー、さらに電子レンジ対応のヤマキ商品、定番のかつお削りぶし、割烹白だしなど、忙しい日々の料理を手軽においしく楽しめるアイテムをプレゼントします。

近年、生活スタイルの多様化や調理家電の進化により、家庭での料理において効率性を重視する「タイパ（タイムパフォーマンス）志向」が注目されています。ヤマキでは、こうしたニーズを踏まえ、電子レンジ対応の「楽チン鍋(R)」や「レンジで作るだし巻き卵の素」などを展開し、“手軽に本格的なおいしさ”を提案してきました。具材と水を入れて温めれば鍋料理が完成する「楽チン鍋(R)」、卵を混ぜて加熱するだけでふんわり仕上がる「レンジで作るだし巻き卵の素」は、どちらも火を使わず、洗い物も少なく済むのが特長です。鰹節屋・だし屋として培った“だしのおいしさ”を活かした、タイパ調理でしっかりと満足できる味わいに仕上げています。

新学期や新生活が始まるこの時期は、日々の暮らしが忙しくなる季節です。ヤマキでは、タイパ調理を通じて毎日の食事をもっと手軽に楽しんでいただけるよう、「ヤマキのタイパキャンペーン」を実施します。 本キャンペーンでは、前述の電子レンジ対応商品に加え、長年ご愛顧いただいている「氷熟(R)マイルド削り1.5g×12P」「ヤマキ割烹白だし(R)500ml」を賞品にラインアップしました。削りぶしは振りかけるだけでうま味をプラス、「ヤマキ割烹白だし(R)」は薄めるだけで味が決まるため、いずれもタイパ調理との相性抜群です。タイパに役立つ人気家電とヤマキ商品を組み合わせ、“簡単だけどおいしい”をかなえるキャンペーンを、ぜひお楽しみください。

■キャンペーン概要

キャンペーン名 ：ヤマキのタイパキャンペーン

キャンペーン期間：2025年9月5日（金）12:00～9月19日（金）23:59

賞品内容 ：下記賞品が抽選で当たります。 計50名様

【レンジでタイパセット】 1名様

・BALMUDA The Range ブラック

・ヤマキ商品セット（楽チン鍋(R)地鶏だし塩鍋つゆ50g、レンジで作るだし巻き卵の素、

氷熟(R)マイルド削り1.5g×12P、ヤマキ割烹白だし(R)500ml 各1点）

【フードプロセッサーでタイパセット】 7名様

・レコルト カプセルカッター ボンヌ ／ クリームホワイト

・ヤマキ商品セット（内容は【レンジでタイパセット】と同様）

【ヤマキでタイパセット】 42名様

・ヤマキ商品セット（内容は【レンジでタイパセット】と同様）

※やむを得ない事情により、賞品の内容が変更になる場合があります。

応募方法 ：

１.Xでヤマキ公式「鰹節屋・だし屋、ヤマキ。」アカウント（https://x.com/yamaki_official）（@yamaki_official）をフォロー

２.ヤマキ公式「鰹節屋・だし屋、ヤマキ。」アカウント（@yamaki_official）で発信するキャンペーン投稿をリポスト

３.キャンペーン投稿に希望賞品（レンジでタイパセット/フードプロセッサーでタイパセット/ヤマキでタイパセット）のいずれかをリプライ

※キャンペーン投稿は期間中の平日12:00に実施し、当日23:59までにリポストとリプライした方が当選対象となります。

当選発表 ：当選された方にはヤマキ公式「鰹節屋・だし屋、ヤマキ。」アカウント

（@yamaki_official）より、XのDM(ダイレクトメッセージ)でご案内します。

その後、商品の発送を以って当選確定とさせていただきます。

賞品発送・配信 ：2025年10月下旬頃予定。

■今回プレゼントするヤマキ商品について■おすすめタイパ飯のご紹介

ヤマキ公式ホームページでは、タイパに役立つレシピを紹介しています。電子レンジで簡単に作れる「レンジで簡単♪豚ともやしの白だしドーム」や、フードプロセッサーでタイパを叶える「丸めない！包まない！で完成する しゅうまい風」など、忙しい日にもおすすめのメニューです。

また、電子レンジ対応商品「楽チン屋(R)」シリーズのブランドサイトでは、商品の特長や使い方をご紹介しています。電子レンジで手軽に楽しめるメニューを探している方は、ぜひあわせてご覧ください。

「楽チン屋(R)」シリーズブランドサイト ： https://www.yamaki.co.jp/special/rakuchinya/

ヤマキは、「鰹節屋・だし屋、ヤマキ。」として鰹節とだしを通じて、「おいしさ」と「健康」、そして「食文化の継承・食資源の持続性確保」に貢献してまいります。

https://www.yamaki.co.jp