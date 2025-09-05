株式会社ユーミーネット、「ジモティースポット」2店舗目FC契約締結

株式会社ジモティー

株式会社ジモティー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：加藤 貴博、以下「当社」）は、株式会社ユーミーネット（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：木村光貴、以下「ユーミーネット」）と、官民連携のリユース拠点「ジモティースポット」フランチャイズチェーン（FC）加盟に関する追加契約を締結したことをお知らせいたします。ユーミーネットは、2025年5月より「ジモティースポット平塚店」を運営しており、この度2店舗目の出店となります。

■契約締結の目的

ジモティースポット平塚店

当社は「地域の今を可視化して、人と人の未来をつなぐ」を経営理念に、地域情報サイト「ジモティー」を運営しております。現在、月間約1000万人の方にご利用いただいており、必要な情報を必要な人へ届ける場を提供しています。また官民連携のリユース拠点として「ジモティースポット」も運営しており、2025年の上半期で累計約50万点のまだ使えるモノをリユースし、約1600tのごみ減量*を達成しました。（*持ち込まれた不要品の平均重量、リユースされた件数から算出）

ユーミーネットは、神奈川県藤沢市に本社を置き、不動産賃貸管理・仲介、売買仲介、引越しなど、地域に根ざした多岐にわたる不動産事業を展開されています。「住」を軸に地域住民の生活をサポートしており、地域社会との結びつきが強いことが特徴です。

5月より運営いただいている「ジモティースポット平塚店」では、平塚市との連携を通じて、開設から8月末までで3万6743点の不要品を引き取り、2万6897点のリユースを達成、ごみ減量効果として約67tと試算しています。地域住民の皆様にとって、不要品を気軽に持ち込み、必要なモノを見つけられる身近な場所として定着し、地域のリユース活動に大きく貢献しています。今後、両社のシナジーをより最大化し、さらなる地域課題の解決を目指し、2店舗目となるFC契約締結に至りました。

■株式会社ユーミーネット 代表取締役 木村 光貴様からのコメント

1店舗目をOPENして以降、多くのお客様にご利用いただき地域における「モノの循環」のニーズの高さを実感しています。

持ち込み件数の増加やリピーターのお客様の声からも不要品の引き取りに留まらず地域の交流の場としての役割を果たしつつあることを強く感じています。

不動産事業を展開している中で、住み替えや引越しに伴う「不要品処分」の課題に直面するお客様は非常に多くいらっしゃいました。

ジモティースポットの運営によって、そのニーズに具体的な解決策を提示できるようになり、不動産事業と相互補完的なシナジーが生まれています。

結果として、お客様満足度の向上や地域との接点拡大にもつながっています。

お客様からさらなる展開の期待を背景に、2号店出店を決意しました。

地域ごとに不要品の特性やニーズは異なると考えており、それぞれの地域に根差した形で展開することでより多くの方に価値を提供できると確信しています。

「もったいない」を減らし、地域に喜ばれる拠点をさらに広げていきたいという想いが出店の原動力です。

今後は、2号店の成功を基盤に、さらなる多店舗展開を視野に入れています。

単に店舗数を増やすのではなく、それぞれの地域で「必要とされるスポット」を築くことを目指します。

また、不動産事業、高齢者住宅サービス事業との連携を強化しつつ、地域の課題解決に貢献できる事業モデルを磨き上げていきます。

地域の皆様に「頼りにされる存在」となれるよう、全力で取り組んでまいります。

■契約締結の内容

「ジモティースポット」の出店拡大

・関東地域における「ジモティースポット」2店舗目の展開推進

【株式会社ユーミーネットについて】

社名：株式会社ユーミーネット

所在地：神奈川県藤沢市藤沢223-2 ユーミー藤沢センタービル

設立：1997年8月

主な事業内容：賃貸物件の管理・仲介、売買仲介、引越しなど

ホームページ：https://www.you-me-net.co.jp/

代表者：木村 光貴

【株式会社ジモティーについて】

社名：株式会社ジモティー

所在地：東京都品川区西五反田1-2-10 CIRCLES五反田2階

設立：2011年2月

主な事業内容：「ジモティー」「ジモティースポット」の企画・開発・運営

ホームページ： https://jmty.jp

代表者：加藤 貴博

〈FC加盟を希望される事業者様 問い合わせフォーム〉

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoSDVnZ6hRJSK9t8OT5fnLSKUtPhc8jeEiizoOWMRgcDcU7Q/viewform