【TVer】TVer初配信作品を含む2025年秋の「俳優ドラマ特集」＆「名作ドラマ特集」配信開始

株式会社TVer

民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、2025年9月5日（金）から、「俳優ドラマ特集」の配信を開始します。また、「名作ドラマ特集」のラインナップを強化し、「俳優ドラマ特集」「名作ドラマ特集」合わせて200タイトル超の作品をすべて無料で配信します。この機会にぜひTVerでご覧ください。

■「俳優ドラマ特集」ページ：

https://tver.app/3UZrrMo(https://tver.app/3UZrrMo)

9月5日（金）から開始する「俳優ドラマ特集」では、2025年の秋ドラマ出演俳優の過去出演作品をラインナップします。今回は、新木優子、及川光博 、草磲剛、桜田ひより、佐藤浩市、妻夫木聡、波瑠（五十音順）出演作品の無料配信が決定しました。

新木優子出演『いつかティファニーで朝食を』、及川光博出演『掟上今日子の備忘録』、草磲剛出演『僕の生きる道』、桜田ひより出演『ワイルド・ヒーローズ』、佐藤浩市出演『独身生活』、妻夫木聡出演『Get Ready!』、波瑠出演『G線上のあなたと私』など、合わせて約40作品（※）を無料配信します。

■TVer「名作ドラマ特集」ページ：

https://tver.app/4mGCRAR(https://tver.app/4mGCRAR)

TVer恒例「名作ドラマ特集」は、9月5日（金）からラインナップ（※）を強化します。『学校のカイダン』、『都市伝説の女 Part2』、『監獄のお姫さま』、『隣の男はよく食べる』、『絶対零度～未解決事件特命捜査～』、『コールミー・バイ・ノーネーム』、『ミス・ターゲット』、『GTO（2012）』、『ブラックリベンジ』など、時代を超えた人気作品が勢ぞろいしました。

※配信ラインナップは下記をご参照ください。

また、TVerでは海外ドラマも続々配信しています。期間限定で『太陽の末裔』『華麗なる遺産』など人気の海外ドラマも配信を開始しました。現在は約20作品が配信されており、今後も随時新しい作品が追加予定です。名作ドラマ特集内に海外ドラマをまとめたページもありますので、こちらもぜひチェックしてください。

※配信ラインナップは下記をご参照ください。

■「俳優ドラマ特集」概要

【特集名称】「俳優ドラマ特集」

【特集期間】2025年9月5日（金）～2025年10月下旬

【新木優子 ドラマ特集】

『トドメの接吻』（日本テレビ）

『家売るオンナ』含む全2作品（日本テレビ）

『いつかティファニーで朝食を Season1』含む全2作品（日本テレビ）

『ボクの殺意が恋をした』（読売テレビ）

※新木優子 主演『良いこと悪いこと』（日本テレビ、10月11日（土）21時～初回スタート）

【及川光博 ドラマ特集】

『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』（日本テレビ）

『＃リモラブ ～普通の恋は邪道～』（日本テレビ）

『掟上今日子の備忘録』（日本テレビ）

『相棒 season9』（テレビ朝日）

『ドラマ特別企画「がん消滅の罠～完全寛解の謎～」』（TBSテレビ）

※及川光博 主演『ぼくたちん家』（日本テレビ、10月12日（日）22時30分～初回スタート）

【草磲剛 ドラマ特集】

『罠の戦争』（カンテレ）

『神様のベレー帽～手塚治虫のブラックジャック創作秘話～』（カンテレ）※TVer初配信

『僕の生きる道』（カンテレ）※TVer初配信

※草磲剛 主演『終幕のロンド ―もう二度と、会えないあなたに―』（カンテレ、10月スタート 毎週月曜22時～）

【桜田ひより ドラマ特集】

『相続探偵』（日本テレビ）

『沼る。港区女子高生』（日本テレビ）

『すきすきワンワン！』（日本テレビ）

『ワイルド・ヒーローズ』（日本テレビ）

『彼女、お借りします』（ABCテレビ）

※桜田ひより 主演『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ、10月8日（水）22時～初回スタート）

【佐藤浩市 ドラマ特集】

『ドラマ特別企画「LEADERS リーダーズ」』含む全2作品（TBSテレビ）

『高原へいらっしゃい（佐藤浩市主演）』（TBSテレビ）※TVer初配信

『独身生活』（TBSテレビ）※TVer初配信

※佐藤浩市 出演『ザ・ロイヤルファミリー』（TBSテレビ、10月スタート 毎週日曜21時～）

【妻夫木聡 ドラマ特集】

『Get Ready!』（TBSテレビ）

『危険なビーナス』（TBSテレビ）

『オレンジデイズ』（TBSテレビ）

『ブラックジャックによろしく』（TBSテレビ）

『天国に一番近い男（教師編）』（TBSテレビ）

『池袋ウエストゲートパーク』ほか、SPドラマ含む全2作品（TBSテレビ）

※妻夫木聡 主演『ザ・ロイヤルファミリー』（TBSテレビ、10月スタート 毎週日曜21時～）

【波瑠 ドラマ特集】

『＃リモラブ ～普通の恋は邪道～』（日本テレビ）

『未解決の女 警視庁文書捜査官（シーズン1）』（テレビ朝日）

『G線上のあなたと私』（TBSテレビ）

『あなたのことはそれほど』（TBSテレビ）

『こうのとりのゆりかご～「赤ちゃんポスト」の6年間と救われた92の命の未来～』（TBSテレビ）

『恋空』（TBSテレビ）

※波瑠 主演『フェイクマミー』（TBSテレビ、10月スタート 毎週金曜22時～）

■「名作ドラマ特集」概要

【特集名称】「名作ドラマ特集」

【配信ドラマラインナップ】

『放課後カルテ』（日本テレビ）

『真犯人フラグ』（日本テレビ）

『恋です！～ヤンキー君と白杖ガール～』（日本テレビ）

『弱くても勝てます～青志先生とへっぽこ高校球児の野望～』（日本テレビ）

『女王の教室』（日本テレビ）

『警視庁アウトサイダー』（テレビ朝日）

『Doctor-X外科医・大門未知子（第4期）』（テレビ朝日）

『緊急取調室（2014）』含む全5作品（テレビ朝日）

『トリック2』（テレビ朝日）

『可愛いだけじゃダメかしら?』（テレビ朝日）※TVer初配信

『私の家政夫ナギサさん』（TBSテレビ）

『中学聖日記』（TBSテレビ）

『内田康夫サスペンス 浅見光彦シリーズ11 蜃気楼』含む全19作品（TBSテレビ）

『聖者の行進』（TBSテレビ）※TVer初配信

『涙そうそう～この愛に生きて～』（TBSテレビ）※TVer初配信

『２５時、赤坂で』（テレ東）

『推しが上司になりまして』（テレ東）

『ワカコ酒 Season7』含む全2作品（テレ東）

『孤独のグルメ season10』含む全2作品（テレ東）

『ハラスメントゲーム』（テレ東）

『SUPER RICH』（フジテレビ）

『絶対零度～未然犯罪潜入捜査～ （2018）』（フジテレビ）

『絶対零度～未解決事件特命捜査～』（フジテレビ）

『ガリレオ（2007）』含む全3作品（フジテレビ）

『素顔のままで』（フジテレビ）

『結婚予定日』（MBS毎日放送）

『西荻窪 三ツ星洋酒堂』（MBS毎日放送）

『ゆうべはお楽しみでしたね』（MBS毎日放送）

『ミス・ターゲット』（ABCテレビ）

『青春シンデレラ』（ABCテレビ）

『境遇』（ABCテレビ）※TVer初配信

『罠の戦争』（カンテレ）

『GTO（2012）』ほか全2作品（カンテレ）

『僕の生きる道』（カンテレ）※TVer初配信

『シークレット同盟』（読売テレビ）

『CODE-願いの代償-』（読売テレビ）

『ニーチェ先生』（読売テレビ）

※上記ラインナップ以外の作品も配信予定です。

※作品によって配信期間は異なります。

※配信予定/内容は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（ https://tver.jp/(https://tver.jp/) ）

民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。

※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマホ・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。