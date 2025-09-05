【3ヶ月連続 単品売上第1位】VALX ホエイプロテインチョコレート風味がドラッグストア「サツドラ」のプロテイン単品売上ランキングで3ヶ月連続でNo.1を獲得

VALX株式会社

フィットネスブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）は、株式会社サッポロドラッグストアーの運営する「サツドラ」店舗におけるプロテイン単品売上ランキングにおいて『VALX ホエイプロテインチョコレート風味 1kg』が2025年5・6・7月の3ヶ月連続でNo.1を獲得したことをご報告いたします。

このたびの結果は、日頃よりVALXをご愛用くださっているお客様のおかげであり、心より御礼申し上げます。



「VALX ホエイプロテインチョコレート風味」は、日常的にトレーニングに取り組む方はもちろん、健康維持や美容を意識する幅広い層のお客様からもご支持をいただき、5・6・7月の3ヶ月連続で売上No.1という成果へとつながりました。

また、5月に初めてNo.1を獲得して以降、サツドラ店舗での売り場展開や多くのお客様のご関心に支えられ、商品を手に取っていただける機会が広がっております。

VALXはこれからも、北海道の皆様をはじめ全国のライフスタイルに寄り添い、理想の体づくりをサポートしてまいります。

引き続き、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

「前例のない熱狂を、しかける。」をミッションに掲げるVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。

【サッポロドラッグストアーについて】

株式会社サッポロドラッグストアーは、1972年に創業し、北海道を中心に「サツドラ」ブランドで198店舗展開しています。（2025年7月15日現在）

医薬品をはじめ、化粧品や日用品、食品など多彩な商品を取り扱い、調剤薬局を併設した店舗も展開し、「北海道の『いつも』を楽しく」というブランドメッセージのもと、地域の暮らしに寄り添った店舗運営を行っています。

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数76万人を超え、SNS総登録者数は151万人を超えています。

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 MFPR渋谷南平台ビル3階

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/