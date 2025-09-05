災害級の「酷暑」で知らない間に疲れたカラダを癒す　季節の変わり目におすすめマッサージャー

株式会社ハンズ

株式会社ハンズ(本社:東京都新宿区)は、9月よりハンズ各店にて季節の変わり目を元気に過ごすためのアイテムを集合展開いたします。季節の変わり目は、気温差や夏の疲れが残りやすく、体調を崩しがちな時期。特に今年は“災害級の酷暑”ともいわれ、知らず知らずのうちに身体に疲れをためてしまった方も多いはず。そんな時期におすすめなのが自宅で手軽にリフレッシュできるマッサージアイテム。心地よく癒しながら、元気な毎日をサポートします。

■ 自分買いにも、ギフトにも。おすすめマッサージャー

【新商品】アテックス ドライヘッドスパマドロムーン 各9,900円

医学博士が監修の「呼吸リズム」を搭載した、自宅でできるドライヘッドスパです。頭部に巻いてスイッチを押せば、ていねいに、やさしく包み込むようなエアの刺激が始まります。コードレス仕様で取り扱いやすく、使っていることを忘れるほどの静音タイプ。上部のかわいいねこ耳は、隠すこともできます。

【新商品】ラヴィ 美姿勢S字シート(https://hands.net/search/?q=%E3%83%A9%E3%83%B4%E3%82%A3%EF%BC%88La%EF%BC%8DVIE%EF%BC%89%E3%80%80%E7%BE%8E%E5%A7%BF%E5%8B%A2S%E5%AD%97%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88) 4,980円

ありそうでなかった折り畳みができる美姿勢シートです。背中、腰周り、お尻のラインにピタっとフィットし、骨盤の後傾や左右のブレを防ぎます。前方に傾斜した底面が重心を前方にキープし、骨盤を立ち上げます。首、肩、股関節が一直線なった状態に自然に導き、美姿勢を無理なくキープし続けることができます。

【新商品】アテックス 振動マッサージャー カラダダン 17,600円

※9月中旬入荷予定

上下にブルブルする振動が筋肉の疲れにアプローチし、当てた部位の筋肉のコリをほぐす振動マッサージャー。付属のアタッチメントを交換すれば、足裏から背中・腰まで幅広く使えます。本体周囲の取っ手は持ちやすく、便利なコードレス仕様です。

アテックス ひざカツ マッサージャー AX-HJ225(https://hands.net/goods/4948731027407/) 16,500円

ひざを裏まで包み込みしっかり押圧＆温熱ヒーターで温めながら心地よくマッサージ。見やすいサイズの操作パネルでマッサージの強さ、ヒーター温度の調整が簡単です。マッサージコースは3種類、強さレベルは3段階とその日の気分や足の状態に合わせて心地よいマッサージを楽しむことができます。

管理医療機器［医療機器認承番号］307AHBZX00011000

アテックスルルド おやすみフットケア AX-HX123(https://hands.net/goods/4948731026912/) 12,980円

ベッドに置いて寝姿勢でお使いいただけるコンパクトなフットケア用品。足を包み込むように配置したエアバックが足への加圧と収縮を繰り返します。土ふまずは「足裏突起」がグイグイと刺激し、ふくらはぎは温めながら一定のリズムで振動することで、心地よく睡眠をサポートします。クッションのように柔らかく、肌ざわりの良い起毛生地を使用しています。

ラヴィ 滑車のチカラ S-M・L-XL(https://hands.net/search/?q=%E3%83%A9%E3%83%B4%E3%82%A3%EF%BC%88La%EF%BC%8DVIE%EF%BC%89%E3%80%80%E6%BB%91%E8%BB%8A%E3%81%AE%E3%83%81%E3%82%AB%E3%83%A9) 各3,278円

ベルトを腰や骨盤周りに巻き付けて、紐を左右に引っ張るとギューッと締め付ける腰、骨盤サポーターです。プレート固定方式では難しかった、腹・腰・骨盤の周囲全方位からギューッと締め込めます。腰は締め込む事で、腹圧が高まって腰骨が安定します。骨盤が緩むと脊柱などの連携している骨が不安定になります。ギュッと締め込む事で元の位置に戻します。

ドウシシャ ゴリラのひとつかみ 各5,500円

強力ポンプとエアバッグを搭載したふくらはぎケア用マッサージャー。小さくてもエアバッグにグングン空気を送り込む強力ポンプにより、本格的なケアが可能です。面ファスナーで足に巻くだけの簡単装着。強弱は「+」「-」ボタンで調節可能。軽量タイプなので、使わないときは小さく折りたためてコンパクトに収納可能です。

ドウシシャ ゴリラの握手(https://hands.net/search/?q=%E3%83%89%E3%82%A6%E3%82%B7%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%80%80%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%83%A9%E3%81%AE%E6%8F%A1%E6%89%8B) 各5,500円

まるでゴリラが握手をしているような、痛気持ちいいがやみつきになるハンドマッサージャー。本体内側にある面ファスナーに握手パーツをつけ、手を包みエアバッグではさむことで手をケアできます。面ファスナーにパーツをセットして手を入れるだけの簡単に装着が可能。左手右手兼用で使え、5分で自動停止するので安心です。

※価格はすべて税込、商品内容・価格等の情報は掲載時点のものです。 ※店舗により取扱商品は異なります。