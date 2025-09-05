株式会社MoonJapan Co-CEO 藤田岳・今井智紀が文部科学省「アントレプレナーシップ推進大使」に任命

株式会社MoonJapan

教育系スタートアップである株式会社MoonJapan(https://moon-japan.com/)（本社：東京都豊島区、代表：藤田岳）は、このたび同社Co-CEOの藤田岳および今井智紀が文部科学省より『アントレプレナーシップ推進大使』に任命されたことをお知らせいたします。

両氏は自身の経験を活かし、全国の学校教育現場やイベントにおいて講演やワークショップを行い、次世代の若者に向けたアントレプレナーシップ教育を推進し、起業やチャレンジを身近に感じ、主体的に行動できる力を育む活動を邁進してまいります。

アントレプレナーシップ推進大使について

政府は「スタートアップ育成5か年計画」（令和4年）に基づき、スタートアップ創出の基盤となる人材育成と多様性の強化を推進しています。文部科学省では、小中高生等に対するアントレプレナーシップ教育を進めるにあたり、令和5年に「起業家教育推進大使」を任命、令和6年4月から制度を刷新して「アントレプレナーシップ推進大使」として展開しています。推進大使は自身の経験やネットワークを活かし、全国のイベントや学校での講演等に協力します。事業はJapan Entrepreneurship Alliance（JEA）の取り組みの一環として実施され、「JET‑ALL」ロゴが目印です。

文部科学省「令和7年度アントレプレナーシップ推進大使派遣事業について」(https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/mext_00009.html)

株式会社MoonJapanについて

株式会社MoonJapanは「教育を共育で変える」をミッションとする教育系インパクトスタートアップです。

全国の小・中・高で近年義務化された「探究の時間」向けに探究学習の「設計・運用・評価」までを一括管理する教員向け探究DXプラットフォーム『MoonShot』の提供や、中高生向けの総合型選抜対策塾「MoonAcademy」などを展開を通じ、現場の生産性と学びの質の両立を支援しており、企業や自治体などの多種多様な機関との連携を通じ、“教室と社会”をつなぐ教育の形を実現しています。

藤田 岳（代表取締役 Co‑CEO）コメント

この度、アントレプレナーシップ推進大使にご任命いただき、大変光栄であり、心より感謝申し上げます。 私自身、中学生の頃起業家という職業に出会い、憧れを持つところからこの世界に惹き込まれはじめました。 どんなに大変で、難しくても挑戦を続ける起業家の方々の目は「ワクワク」に溢れており、彼らこそが日本・世界を変えていく人なのだと常々感じております。 これからの日本の未来を変えていくそんな「ワクワク」に溢れた目をした次世代の仲間が沢山増えるよう、普段から仕事をしております。 これからはアントレプレナーシップ推進大使として起業家精神の醸成と挑戦する文化づくりに更に貢献できるよう尽力してまいります。

今井 智紀（取締役 Co‑CEO）コメント

この度、アントレプレナーシップ推進大使にご任命いただき、心から光栄に思います。

私は中学1年生で株式投資に出会い、ビジネスの面白さに魅了されました。中学卒業時には友人に誘われて起業を志し、高校2年生で初めての株式会社を立ち上げました。あの瞬間から、挑戦することの喜びと責任を強く実感し、アントレプレナーシップの可能性を信じて歩んできました。

今では2社目となるスタートアップを仲間と共に創業し、人生をかけて挑戦を続けています。失敗も成功もすべてが自分を成長させ、次の挑戦へのエネルギーになっています。

これからは推進大使として、より多くの人にアントレプレナーシップの魅力とリアルを伝え、日本に新しい挑戦の文化を根付かせるために全力を尽くします。

アントレプレナーシップ推進大使 派遣申込は以下よりお願いします。

令和7年度アントレプレナーシップ推進大使派遣申込フォーム(https://form.run/@r7-entrepreneurship)

文部科学省アントレプレナーシップ推進大使派遣TOPページ(https://www.mext.go.jp/entrepreneurship-education/)

会社概要

社名：株式会社MoonJapan

代表者：代表取締役 Co‑CEO 藤田 岳（取締役 Co‑CEO 今井 智紀）

所在地：東京都豊島区要町3‑4‑6

設立：2024年2月7日

事業内容：教員向け探究DXプラットフォーム『MoonShot』の企画・開発・提供 ほか

ミッション：教育を共育で変える

URL：https://www.moon-japan.com/(https://moon-japan.com/)