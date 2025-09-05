マーケティング企画会社の皆様へ 化粧品メーカーにNPOと一緒に共同提案を行い、一歩先行くビジネスを展開しませんか。
特定非営利活動法人フォーエヴァーグリーン（理事長：渡邊 圭、東京都港区）は、独自開発したSDGsコンセプト「サステナブルは愛」を活用してメーカーへの共同提案を行う、事業連携パートナーとなるマーケティング企画会社の募集を開始いたします。従来の環境配慮商品が「地球のため」「次世代のため」という義務感に訴えていたのに対し、「大切な人といつまでも一緒にいるため」という愛情に基づく全く新しいアプローチは、イベントターゲットの女子高生の78%が共感を示しています
新SDGsコンセプト「サステナブルは愛」とは
これまでサステナブル商品は「やらなければならない」という義務感を消費者に与えていました。
私たちが提案するのは、動機を「愛する人のためにやる」に転換するアプローチです。
具体例として、恋人同士や親友と「君と来世でも出会うために、今日はサステナブルなリップを選んだ
よ」、家族では「お母さんの誕生日だから、ずっと元気でいてもらうためにオーガニックコスメをプ
レゼントしよう」といったストーリーが生まれます。
このアプローチにより、環境への配慮から、相手への愛情表現となり、サステナブル商品を選ぶこと
が自然で喜ばしい行為、ラブストーリーに変わります。
実証済みの高い共感率
東京都内の女子高で実施した調査では、女子高生の78%が「大切な人のためならサステナブルな行動をしたい」と回答しました。従来の環境意識調査では30-40%程度の共感率が一般的でしたが、このコンセプトは倍以上の支持を獲得しています。全国規模での調査（15-19歳女性300名対象）との合算値でも68%の共感率を記録し、地域に関係なく普遍的な共感を得られることが確認されました。
また、この取り組みはForbes JAPANをはじめとする主要メディアでも注目を集めており、社会的
な関心の高さを示しています。
参考メディア実績：
●Forbes JAPAN「女子高生の心をつかむ『愛』が導くサステナブル消費の未来」（2025年6月27日付）
募集する連携内容
Phase1：戦略立案（1ヶ月） 化粧品メーカーへの「サステナブルは愛コンセプト」のイベント提案資
料を共同作成いたします。市場調査、競合分析、価格戦略立案まで包括的に取り組みます。
Phase2：営業活動（2025年10月） NPOとパートナー企業が共同でメーカーへのプレゼンテーショ
ンを実施し、契約締結・プロジェクト立ち上げを支援します。
Phase3：実行支援（継続） ブランディング・広告キャンペーンの企画実行、年1回開催の大規模イ
ベント（予算3-4千万円）での展示・販促支援を行います。
求めるパートナー企業
必須条件
●化粧品メーカー等との取引実績
●ブランディング・感情マーケティングの成功事例
●新規事業への投資意欲（初期コスト負担可能）
理想的な企業像
●中堅マーケティング・PR・ブランディング会社
●戦略・コンセプト設計に強み（Webマーケ特化ではない）
●年商5億円～
●3年以上の長期パートナーシップ志向
収益分配 初期費用は各社負担とし、成功報酬としてメーカー案件売上を分配いたします。
今後の展望
化粧品業界での成功をきっかけに、ファッション、食品、住宅など全業界への展開を視野に入れ
ています。「愛」という人間の本質的な感情に基づくアプローチは、あらゆる商品カテゴリーで応
用可能だと考えています。
最終的には、サステナブルが「我慢」や「犠牲」ではなく、「愛」や「幸せ」の自然な表現として社会
に根付くことを目指しています。
お問い合わせ先
特定非営利活動法人フォーエヴァーグリーン
事業連携担当
TEL：050-3702-0982
Email：peace.4.earth@forever-green.jp
URL：https://www.peace4earth.org/
面談スケジュール
●9月：お問い合わせ受付・初回面談
●9月下旬：詳細協議・パートナー企業選定
●10月：契約締結・プロジェクト開始
この革新的な取り組みで新しい市場を共に創造いただけるパートナー企業様からのご連絡をお
待ちしております。