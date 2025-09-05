“成果につながる採用”を支援。ダイレクトリクルーティングのノウハウや採用成功事例を発信する情報サイトを新たに公開

◆当サイトについて

株式会社アクシアエージェンシーサイトの詳細はこちら :https://axia-ag.co.jp/ds/

株式会社アクシアエージェンシー（所在地：東京都中央区、代表取締役：新藤俊彰）は、ダイレクトリクルーティングに関するノウハウ記事をまとめた採用担当者向けの情報サイトを公開しました。本サイトでは、スカウトメールの書き方や費用相場、成功事例など、実務にすぐ役立つ記事をわかりやすく発信しています。

●サイト公開の背景

求職者の価値観が多様化し、ナビ媒体や合同説明会だけでは十分な母集団形成が難しくなっています。特にZ世代はSNSやスカウトを通じて情報を収集し、自分に合う企業を慎重に見極める傾向が強まっています。



こうした変化に対応するためには、企業から直接アプローチできる「ダイレクトリクルーティング」が欠かせません。当社はこの状況をふまえ、実務にすぐ役立つノウハウや事例をまとめた情報サイトを立ち上げました。



本サイトは、次のような採用担当者におすすめです。

・ダイレクトリクルーティングを導入したいが、何から始めればいいかわからない方

・費用相場やサービス選びに迷っている方

・スカウトメールの開封率・返信率を上げたい方

●このサイトでわかること

本サイトでは、ダイレクトリクルーティングを検討・運用する採用担当者に向け、次のような内容をわかりやすく発信しています。

●おすすめ記事のご紹介

- 成功事例の紹介実際に成果を上げた企業の取り組みを紹介し、自社の採用活動に応用できるヒントを提供します。- 費用・サービス比較導入前に気になる費用感やサービスの違いを整理。検討段階でも判断しやすい情報をまとめています。- 実務に直結するノウハウスカウトメールの例文やカジュアル面談の進め方など、すぐに使える実践的なノウハウを掲載しています。- 最新トレンドの解説市場規模やAI活用など、今後の採用活動に欠かせない最新情報もカバーしています。

すでに公開している記事の中から、特におすすめのコンテンツをご紹介します。

●今後の展望

- ダイレクトリクルーティングとは？仕組み・メリット・成功のポイントと事例まで徹底解説(https://axia-ag.co.jp/ds/overview/)- 【保存版】スカウトメールの返信率を上げるコツを紹介｜例文つきで成功パターンを解説！(https://axia-ag.co.jp/ds/response/)- ダイレクトリクルーティングの費用相場とコスト削減のコツを詳しく解説！(https://axia-ag.co.jp/ds/costprice/)ノウハウ記事をもっと読む :https://axia-ag.co.jp/ds/list/

今後も記事を拡充し、最新のトレンドや具体的な活用事例を継続的に発信。採用担当者が「知りたいことをすぐに調べられる」サイトを目指します。

◆アクシアエージェンシーについて

1954年のグループ創業以来、長年にわたり求人広告代理業を展開してきた当社は、培ってきたノウハウを活かし、ダイレクトリクルーティングの運用代行サービスを提供しています。

スカウトメールの送信や媒体の選定、反響分析など、手間がかかりやすい工程を専任チームが伴走。企業ごとに最適な戦略設計を行い、採用成果につながるPDCAを一貫して支援しています。

また、独自に開発した「AI INSIGHT LAB(https://www.axia-ag.jp/service-aiscout)」を活用し、候補者ごとに最適化されたスカウトメッセージを自動生成。開封率・返信率の向上を実現し、効率的かつ成果の出るスカウト活動をサポートしています。

●当社の特徴・強み

1954年のグループ創業以来、長年に渡り求人広告の代理店業を展開してきた当社。幅広いナレッジ・ノウハウを駆使し、戦略設計からアフターフォローまで一貫して支援します。

企業様の業務負荷がかかる部分においては専任のアドバイザーを配置し、最適な構築を支援。スカウト送信も専任チームによってタイムリーな送信を実現します。

ダイレクトソーシングを効果的に運用するためには、少なくとも月58時間の時間がかかるとされています。自社だけで取りまとめるのは難易度が高く、緻密な戦略設計が必要です。

そんな中、弊社では応募数最大化に向けた採用のPDCAサイクルに基づき、運用から分析まで対応可能。短期的な効果の創出を実現します。

従来の課題だった“スカウト活動の効率化”を図るために開発し、当社にて提供している「AI INSIGHT LAB(https://www.axia-ag.jp/service-aiscout)」。

このサービスでは、ChatGPTを基盤とした独自のAIアルゴリズムを用いて、企業の求人情報と求職者のレジュメを基に最適なスカウトメッセージを生成します。スカウト対象者ごとにカスタマイズされたメッセージを作成することで、開封率・返信率が飛躍的に向上することが期待されます。

詳細はこちら :https://axia-ag.co.jp/ds/

私たちは求人広告代理店として長年培った知見を活かし、ダイレクトリクルーティングの運用を安心して任せていただける体制を整えています。今後もノウハウ記事の発信とサービス提供を通じて、採用活動の効率化と成果創出を両立させ、企業様にとって頼れるパートナーであり続けます。

◆会社概要

会社名：株式会社アクシアエージェンシー

代表取締役：新藤俊彰

所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-16-8 水天宮平和ビル

設立：1970年7月

事業内容：求人広告代理業、総合人事支援事業、人材紹介事業

■コーポレートサイト：https://www.axia-ag.co.jp/

■サービスサイト：https://www.axia-ag.jp/



