新入社員研修から管理職育成まで──研修・育成ノウハウを発信する情報サイトを公開

株式会社アクシアエージェンシー（所在地：東京都中央区、代表取締役：新藤俊彰）は、人材育成や研修に関するノウハウ記事をまとめた情報サイトを公開しました。本サイトでは、新入社員教育から管理職研修、ハラスメント防止研修まで、現場で役立つ情報を発信してまいります。

●サイト公開の背景

労働人口の減少やZ世代の価値観変化により、従来型の研修や育成施策では若手社員の早期離職や育成難が深刻化しています。4月に集中した詰込み研修やOJT頼みの教育では「育てたつもり」で終わり、成果につながらないケースも少なくありません。



こうした背景から当社は、人材育成や研修に関するノウハウをまとめた情報サイトを立ち上げました。

本サイトは次のような課題をお持ちの企業様・担当者におすすめです。

・新入社員の早期戦力化に課題を感じている方

・Z世代社員の価値観に合った育成方法を知りたい方

・管理職やリーダー層のマネジメント力を強化したい方

・ハラスメント防止や心理的安全性の向上に取り組みたい方

・一度きりの研修で終わらず、定着・行動変容までつなげたい方

●このサイトでわかること

本サイトでは、人材の育成や研修の担当者様に向け、次のような内容をわかりやすく発信しています。

●おすすめ記事のご紹介

- 新入社員研修の設計や実践事例入社後の不安を解消し、早期に成果を出すための研修カリキュラムや、企業で実際に行われている成功事例を紹介します。- Z世代社員の特徴を踏まえた育成方法価値観や働き方が多様化するZ世代に合わせた効果的な育成ポイントや、避けるべき指導方法をわかりやすく解説します。- 管理職やリーダーに必要なスキルと研修手法マネジメント力の強化に向け、管理職やリーダー層が身につけるべきスキルや実践的な研修内容を具体的に紹介します。- 職場の心理的安全性やハラスメント防止策働きやすい環境づくりに欠かせない心理的安全性の高め方や、ハラスメント防止に役立つ研修・対応策をまとめています。- 実際に成果を上げた企業研修の事例紹介研修を導入した企業がどのような成果を得たのか、具体的な事例を通じて効果を実感できる情報を発信します。

すでに公開している記事の中から、特におすすめのコンテンツをご紹介します。

●今後の展望

- 新人・新入社員研修の内容を徹底解説！社員研修カリキュラムの作り方と成功の秘訣とは？(https://axia-ag.co.jp/training-info/contents/)- Z世代社員の育成で大切なこととは？特徴と効果的な育成のポイント、避けるべき指導法を解説(https://axia-ag.co.jp/training-info/generation-z-2)- 実践型ハラスメント研修で働きやすい職場へ。効果的なハラスメント対策・防止方法とは？(https://axia-ag.co.jp/training-info/harassment-4/)ノウハウ記事をもっと読む :https://axia-ag.co.jp/training-info/list/

今後も記事を拡充し、最新の育成トレンドや成功事例を継続的に発信。人材育成に携わる担当者が「必要な情報をすぐに得られる」サイトを目指します。

◆アクシアエージェンシーについて

1954年のグループ創業以来、長年にわたり求人広告代理業を展開してきた当社は、培ってきたノウハウを活かし、人材育成・研修サービスを提供しています。



リクルートの正規代理店として数多くの企業を支援してきた経験から、営業現場で培われた実践的な知識やマネジメントノウハウを研修にも反映。採用から育成・定着・管理職登用まで、一気通貫で企業の人材課題をサポートします。

新入社員研修から管理職研修、ハラスメント防止研修まで幅広く対応し、単発で終わらない伴走型の支援を実施。実務経験豊富な講師陣が受講者一人ひとりに寄り添い、“自ら考え動ける人材”の育成を重視したプログラムを提供しています。

●当社の特徴・強み

採用から管理職育成まで一気通貫でサポート

人材の採用から育成・定着・マネジメント層の登用までの全体設計を、企業のビジョンや人材要件に応じてカスタマイズ設計。「採用して終わり」ではなく「育てて活躍させる」未来型の人材活用を実現します。



また、各フェーズごとに浮かび上がる課題に応じて、対象者別・目的別の個別研修や面談サポートを組み合わせた柔軟な対応が可能です。

"一度きり"で終わらない伴走型支援

企業の研修は「実施して終わり」ではなく、その後の定着と実践への移行が重要です。そのため、単発で終わる研修ではなく、継続的な成長支援を重視した研修を設計しています。



具体的には、好きなタイミングで繰り返し学べる動画コンテンツや、学びを実務に落とし込むための対面でのフォローアップ研修を提供します。

実務経験が豊富な講師陣が研修を担当

法人営業や人事・管理職など、経験豊富な講師陣が実践的かつ効果的な研修やサポートを実施。企業ごとに異なる人材要件や組織課題を的確に捉え、受講者一人ひとりの理解度や状況に応じた柔軟なフォローを行います。



また、各講師は実践を通じて培ったノウハウをもとに、"押し付け型”ではなく、“自ら考え、動ける人材”の育成を重視。「変化が定着する研修」を実現します。

詳細はこちら :https://axia-ag.co.jp/training-info/

私たちは求人広告代理店として長年培った知見を活かし、人材育成や研修の分野でも安心して任せていただける体制を整えています。今後もノウハウ記事の発信とサービス提供を通じて、社員一人ひとりの成長と企業の組織力向上を両立させ、企業様にとって頼れるパートナーであり続けます。

◆会社概要

会社名：株式会社アクシアエージェンシー

代表取締役：新藤俊彰

所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-16-8 水天宮平和ビル

設立：1970年7月

事業内容：求人広告代理業、総合人事支援事業、人材紹介事業

