「ABEMAアニメ祭」に『GOALOUS5』メンバーや『声優と夜あそび 2025』MC陣考案のグッズがラインナップ！新作秋アニメ『友達の妹が俺にだけウザい』1話先行上映トークショーの開催も追加決定！

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、「ABEMA」のアニメチャンネルが贈る最大級のアニメの祭典「ABEMAアニメ 2025 supported by コミックシーモア」において、「ABEMAアニメ祭」グッズに加え、シネマ上映の追加作品情報を発表いたします。

「ABEMAアニメ祭（まつり）」は、「ABEMA」のオリジナル番組や人気アニメとのさまざまなコラボ企画を実施する、「ABEMA」のアニメチャンネルが贈る最大級のアニメの祭典です。昨年9月に東急歌舞伎町タワー周辺にて初開催され、全28作品と全91組の豪華声優・ゲスト陣が参加したほか、期間中の会場来場者および「ABEMA」での視聴を合わせた総来場者数が約54万人（※1）を記録するなど大きな盛り上がりを見せました。2年目となる2025年は、"アニメの好きが、てんこ盛り。" をテーマに、渋谷・MIYASHITA PARKをはじめとする渋谷周辺にて開催。注目の新作アニメの声優たちが登場するトークイベントをMIYASHITA PARK4F（渋谷区立宮下公園）の特設ステージからお届けするほか、思わず写真を撮りたくなるフォトスポットや手に取りたくなるグッズなど盛りだくさんな内容で、渋谷の街をアニメ一色に包みます。

※ステージイベントの「ABEMA」配信視聴者を来場者数に含む

■「ABEMAアニメ祭」にて、『GOALOUS5』『声優と夜あそび 2025』のグッズ販売が決定

このたび「ABEMAアニメ祭」にて、男性声優グループ『GOALOUS5』および、「ABEMA」オリジナル声優バラエティ『声優と夜あそび 2025』のグッズの販売が決定いたしました。

『GOALOUS5』からは、メンバーが考えた「夢のカケラ」ノート&ペンセット、「夢のカケラ」トートバッグなどがラインナップ。また、『声優と夜あそび 2025』からは、MC陣が考案した「オリジナルTシャツ」をはじめ、「アクリルキーホルダー」「缶バッチ」などのMCグッズや、番組公式キャラクター・そびーの「マスコットぬいぐるみ」「ヘアバンド」「ミニフュギュアアクセサリー」などのグッズを販売いたします。

なおグッズ販売は、9月20日（土）から23日（火・祝）の「ABEMAアニメ祭」開催期間中、「MIYASHITA PARK South 2F 吹き抜け広場」にて毎日午前11時から夜8時半まで実施。また、9月13日（土）に開催される『GOALOUS5』スペシャルトークステージ会場での先行販売や、『声優と夜あそび 2025』ステージの無料観覧整理券をお持ちの方への限定販売も実施いたします。ぜひグッズと合わせてステージをお楽しみください。

グッズラインナップ＆販売情報はこちら：https://contents-abema.com/anime-matsuri2025/goods/

■“シネマ上映”に新作秋アニメ『友達の妹が俺にだけウザい』の追加参加が決定！

また、「ヒューマントラストシネマ渋谷」にて行われるシネマ上映の第二報として、9月21日(日) に、2025年放送スタートの青春ラブコメディ『友達の妹が俺にだけウザい』の1話先行上映トークショーの開催が決定いたしました。本上映イベントには、大星明照役の石谷春貴さんと月ノ森真白役の楠木ともりさんが登壇。アニメ放送前に、ここでしか聞けないスペシャルトークをぜひお楽しみください。

なおチケットは9月5日（金）正午より先着にて販売スタート。チケットの詳細は「ABEMAアニメ祭」シネマページをご確認ください。

シネマ上映情報はこちら：https://contents-abema.com/anime-matsuri2025/premium_stage/

【グッズラインナップ】

〈GOALOUS5〉

〈声優と夜あそび 2025〉

販売情報はこちら：https://contents-abema.com/anime-matsuri2025/goods/

【シネマ上映＠ヒューマントラストシネマ渋谷】

・ぼっち・ざ・ろっく！『結束バンドへの道』フルver.先行上映

上映日時：9月21日（日）16時10分～、9月23日（火・祝）14時40分～、16時20分～

※本上映でのキャストの登壇はございません。

・『インディーアニメ アベマX！』

上映日時：9月21日（日）13時30分～

登壇者：【MC】天津飯大郎、徳井青空／【ゲスト】『君は冥土様。』南條沙歩（qootain）、

『君は冥土様。』遠藤一樹プロデューサー、『ダンダダン』こむぎこ2000、『ダンダダン』崎田康平プロデューサー（サイエンスSARU）、しまぐち ニケ（擬態するメタ）、はなぶし

・『オーバーラップ文庫オールスター大集結SP2025出張版』

上映日時：9月21日（日）15時00分～

登壇者：天津飯大郎、武内駿輔（「追放者食堂へようこそ！」デニス役）、橘茉莉花（「追放者食堂へようこそ！」アトリエ役）、大塚剛央（「暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが」織田晶役）

・『友達の妹が俺にだけウザい』1話先行上映トークショー（NEW）

上映日時：9月21日（日） 17時50分～

登壇者：石谷春貴、楠木ともり

・『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』1話先行上映トークショー

上映日時：9月23日（火・祝）18時00分～

登壇者：久保ユリカ、田澤茉純、水中雅章

・『友達の妹が俺にだけウザい』1話先行上映トークショーは、9月5日（金）正午より一般先着販売スタート！

シネマのチケットの詳細はこちら：https://contents-abema.com/anime-matsuri2025/premium_stage/

【無料ステージ＠MIYASHITA PARK4F】

▼全ラインナップ＆タイムテーブル

無料ステージ詳細はこちら：https://contents-abema.com/anime-matsuri2025/free_stage/index.html

■各ステージのチケットも絶賛受付中！

【『Anisong Scramble～ABEMAアニメ祭2025前夜祭～』】先着販売中！

開催日時：2025年9月19日（金）開演18時00分

会場：MAGNET by SHIBUYA109 屋上イベントスペース「MAG’s PARK」

出演：DJ和、DJ SAAYA、Kevinmitsunaga(fhana)、DJ藤咲めぐみ、堀越せな、西尾夕香

GEUST ARTIST：玉置成実

【プロフィール】

2003年、14歳でソニーミュージックよりシングル「Believe」でシンガーデビュー。第18回日本ゴールドディスク大賞「ニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤー」受賞。

全世界で大人気のアニメ『機動戦士ガンダムSEED』とその関連作品楽曲を主題歌含め計5曲担当。ダンスパフォーマンスにも高い評価があり海外ツアーも展開。近年ではブロードウェイミュージカルなど舞台作品に数多く出演。女優としての才能も発揮している。

チケット：【事前登録】3,500円（税込）【当日入場】4,000円（税込）※ドリンク代別

＜一般先着販売＞

2025年8月15日（金）22時00分～

※先着販売のため、枚数に達し次第販売終了となります。

イベント詳細URL：https://magnetbyshibuya109.jp/en/shopnews/10146/

【『GOALOUS5』スペシャルトークステージ】会場＆PPVチケット販売中！

(C) GCREST

開催日時：2025年9月13日（土）

【1部】開場15時00分 / 開演15時30分

【2部】開場18時00分 / 開演18時30分

会場：ベルサール渋谷ファースト B1 HALL

出演：『GOALOUS5』熊谷健太郎（ゴーラスブルー）、小松昌平（ゴーラスグリーン）、寺島惇太（ゴーラスイエロー）、仲村宗悟（ゴーラスホワイト）、深町寿成（ゴーラスピンク）

チケット：一般指定席 各公演 \8,000（税込）

＜一般先着販売中＞

チケット受付URL：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3159105/

※先着販売のため、枚数に達し次第販売終了となります。

＜PPVチケット＞

一般チケット \3,000、通しチケット\5,800（税込）

視聴・購入URL：

【1部】https://abema.tv/live-event/d3c15912-24b0-403e-a55c-a44ab96700c0

【2部】https://abema.tv/live-event/2a8ecfbd-356c-49f6-8d19-65e6db7b21dc

見逃し配信：2025年10月13日（月）23時59分まで

【『小林千晃のPARTY×PARTY』公開生放送】PPVチケット販売中！

(c)Nippon Cultual Broadcasting Inc

開催日時：2025年9月15日（月・祝）開場13時30分/ 開演14時00分

会場：AbemaTowers

出演：小林千晃、濱野大輝

チケット：一般指定席 \5,000（税込）

＜PPVチケット＞

一般チケット \2,500（税込）

視聴・購入URL：https://abema.tv/live-event/c2257e36-8a68-4f8c-9a44-5dce7810842f

見逃し配信：2025年10月15日（水）23時59分まで

【『鈴村健一のラジベース』公開生放送】PPVチケット販売中

(C)Nippon Cultural Broadcasting Inc.All rights reserved

開催日時：2025年9月28日（日）開演15時00分

会場：AbemaTowers（東京都渋谷区）

出演：鈴村健一、吉野裕行（ゲスト）

チケット：無料（受付終了）

＜PPVチケット＞

一般チケット \2,500（税込）

視聴・購入URL：https://abema.tv/live-event/a7747f40-ab6a-44d1-8bba-e8dcf0c78aeb

見逃し配信：2025年10月28日（火）23時59分まで

【『声優と夜あそび』公開生放送】

(C)AbemaTV, Inc.

開催日時：2025年9月15日（月・祝）～19日（金）開演22時00分

会場：東京カルチャーカルチャー（東京都渋谷区）

出演：

9月15日(月・祝)：安元洋貴×小林千晃

9月16日(火)：谷山紀章×下野紘

9月17日(水)：浪川大輔×八代拓

9月18日(木)：小野賢章×花江夏樹

9月19日(金)：関智一×川島零士

チケット：無料（受付終了）

※本公演の模様は「アニメLIVEチャンネル」にて無料生放送いたします。

■「ABEMAアニメ祭 2025 supported by コミックシーモア」開催概要

開催日程：2025年9月20日（土）～23日（火・祝）

会場：MIYASHITA PARK ほか、渋谷周辺

スペシャルサポーター：コミックシーモア

※一部のステージにつきましては、上記日程以外での開催も予定しております。

※追加コンテンツ・日程・会場は追って発表とさせていただきます。

・最新情報を随時更新中！

ABEMAアニメ祭公式サイト：https://contents-abema.com/anime-matsuri2025/

ABEMAアニメ祭公式X（@ABEMA_Animefes）：https://x.com/ABEMA_Animefes

・「ABEMAアニメ祭 2025 supported by コミックシーモア」とは

"アニメの好きが、てんこ盛り。" なスペシャルイベントを2025年も開催

「ABEMA」のアニメチャンネルが贈る、ABEMAアニメ祭

今年は渋谷の街をアニメ一色に！

注目の新作アニメの声優たちが登場するトークイベントはMIYASHITA PARK4F（渋谷区立宮下公園）の特設ステージからお届け！

さらに、思わず写真を撮りたくなるフォトスポットや手に取りたくなるグッズも盛り沢山！

アニメを「観る、感じる、出会う」すべてがここに。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2024年10月時点、自社調べ