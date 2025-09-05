【刊行記念！】『ミニチュアねこの飼い方』（Gakken）著者・岡田啓佑氏と『コムタンっていうネコの本』（ステレオサウンド）の著者・太田メグ氏（Cat’s ISSUE代表）のトークイベント開催決定！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也、以下Gakken）は、『ミニチュアねこの飼い方』（2025年8月1日発売）の刊行記念トークイベントを2025年9月15日（月・祝）に開催いたします。

■「ネコクリエイター」のお二人によるトークイベント開催！

▲『ミニチュアねこの飼い方』

『ミニチュアねこの飼い方』著者、岡田啓佑氏と、『コムタンっていうネコの本』（ステレオサウンド）著者、太田メグ氏によるトークイベントを開催いたします。

書籍を出したお二人に、それぞれの著書の内容や制作のプロセスをうかがい、その魅力を存分に伝えていただきます。

また、「ネコ好きのためのネコグッズを空想／妄想」する、空想ネコグッズ企画会議も開催予定。ネコ愛たっぷりの楽しいトークをお届けいたします！

お二人のファンはもちろん、猫好き、本好き、グッズ好き、創作することが好きな人にもおすすめのイベントです。

オンラインでの配信もございますので、ぜひご参加ください。

【イベント概要】

◎日時：2025年9月15日（月・祝）19:00～21:00

◎場所：本屋B＆B

〒155-0033

東京都世田谷区代田2-36-15 BONUS TRACK 2F

https://bookandbeer.com/

▼詳細はこちらをご確認ください▼

https://bookandbeer.com/event/bb20250915/

■『ミニチュアねこの飼い方』について

体長3cm、体重20gという指先サイズの猫が発見された!? 猫の性質はそのままに、現代の暮らしに合わせて小さく進化したとされる「ミニチュアねこ」。その、生態と日常を追い、気まぐれな可愛さに翻弄される家族の様子を写真とマンガで綴った、キュートな空想飼育書。それが『ミニチュアねこの飼い方』です！ ミニチュアねこの小ささならではの魅力と、猫飼いは思わずうなずく「猫あるある」に笑みがこぼれること間違いなし！ イベントでもご購入いただけますので、この機会にぜひお買い求めください。

■『ミニチュアねこの飼い方』を買ってフィギュアを当てよう！

▲思わず笑顔になれる写真がたくさん！▲ミニチュアねこを飼うことになった家族のエピソードがマンガで読める。▲これでミニチュアねこを迎えても安心！ 飼い方のポイントも掲載。

ガチャでも大人気、ミニチュアねこのフィギュアが抽選で当たるプレゼントキャンペーンも開催中です！ 詳しくは下記をご確認ください。

▼詳細はこちら▼

https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo2MDE5NzF9&detailFlg=1&pNo=1(https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo2MDE5NzF9&detailFlg=1&pNo=1)

▲もし家にミニチュアねこがいたら……そんな願望を叶えてくれるかわいいフィギュア♪

［商品概要］

『ミニチュアねこの飼い方』

編・著：岡田啓佑

定価：1,430円（税込）

発売日：2025年8月1日

判型：B5変／106ページ

ISBN：978-4-05-206183-7

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020618300(https://hon.gakken.jp/book/1020618300)

【ご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052061837(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052061837)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18231189/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18231189/)

