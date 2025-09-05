【ルイ・ヴィトン】マスキュリンな魅力を放つ新作メンズウォレットとレザーグッズを発売

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、「ニューフォーマル」コレクションより、タイガ・レザーにコントラストカラーのレザーライニングを合わせて意外性を添えた、メゾンならではのマスキュリンな魅力を放つ新作メンズウォレットとレザーグッズを発売しました。

財布の内装と外装にコントラストを効かせたポケットサイズの「ポルトフォイユ・ミュルティプル」。

内装にはカードスロットと領収書を収納できる複数のポケットに加え、内ポケットと紙幣やチケット用コンパートメントを2つずつ配しました。

製品名：ポルトフォイユ・ミュルティプル

価格：94,600円

素材：タイガ・カウハイドレザー

サイズ：W 11.5 x H 9 x D 1.5 cm

機能的かつエレガントな定番の長財布の「ポルトフォイユ・ブラザ」は、複数のカードスロットやファスナー式コイン用ポケットを含むコンパートメントを備えています。フロントのコーナー部分には、ルイ・ヴィトンを象徴するLV イニシャルをエンボス加工であしらいました。

製品名：ポルトフォイユ・ブラザ

価格：125,400円

素材：タイガ・カウハイドレザー

サイズ：W 10 x H 19 x D 2 cm

落ち着いたエレガンスを演出する「オーガナイザー・ドゥ ポッシュ」。繊細な色調と、エンボス加工でさりげなくあしらわれたLV イニシャルが控えめな魅力を放ちます。軽く施された防水加工により、傷付きにくく耐水性に優れた一品。

製品名：カードケース オーガナイザー・ドゥ ポッシュ

価格：72,600円

素材：タイガ・カウハイドレザー

サイズ：W 7.5 x H 11.1 x D 1 cm

カードスロットと小物を収納できるマチ付きコンパートメントを1つずつ備えたシンプルなデザインの「アンヴェロップ・カルト ドゥ ヴィジット」。スナップボタン開閉式のフラップにメゾンのエンブレマティックなLV イニシャルをエンボス加工で施しました。

製品名：カードケース アンヴェロップ・カルト ドゥ ヴィジット

価格：59,400円

素材：タイガ・カウハイドレザー

サイズ：W 10.5 x H 8 x D 1 cm

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。