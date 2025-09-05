【介護業界向け】もう人材紹介に頼らない！介護有資格者の採用ノウハウセミナーの開催お知らせ【無料オンライン開催】

介護経験者の採用をより確実に・低コストで実現しませんか？

株式会社アクシアエージェンシー

このセミナーでは、求人広告や人材紹介に頼らず、有資格者の採用に役立つ新しい手法・ノウハウを事例とともにご紹介します。

採用の難易度が高まる介護業界において「自法人に合う人材」と出会うための工夫はこの先欠かせません。他施設の取り組みを知りたい方や、これからの採用のヒントを得たい方にもおすすめの内容ですので、ぜひお気軽にご参加ください。

◆こんなお悩みがある方におすすめのセミナーです

・介護現場の慢性的な人手不足に課題を感じている。

・人材紹介を利用しているが、コストが年々かさんでいる。

・既存の採用手法に限界を感じ、新たな手法を模索している。

◆このセミナーで学べること

◆セミナー講師プロフィール

介護業界の採用市場の現状と、有資格者確保に向けた今後の課題- "自法人に合う人材"を見つけるためのペルソナ設計について- 応募数とマッチ率を高めるための、Indeed PLUS・WEB広告・口コミ活用の実践例介護関係職種は全職種の中で有効求人倍率が特に高く、約3～4事業所で1人の人材を取り合っている状況が発生しています。介護経験者は仕事自体にやりがいを感じているものの、「職場の人間関係の悪さ」によって転職するケースが多々あります。そこで大切なのは、自法人で長く活躍してくれる人材とのマッチング率。課題解決のために、ペルソナ設計（ターゲットの具体化）がかなり重要です。セミナーでは、理想とする有資格者の採用に向けた様々な手法を詳しく解説！選考辞退率を下げるための口コミサイト対策などもご紹介します。

2012年に入社。2019年にはリクルート営業マンランキングSリーグ優勝、最優秀営業賞を受賞。

現在は全国展開している大手企業の採用を専門に担当し、豊富な経験を活かした提案を行っています。



東京商工会議所認定ビジネスマネージャー、リクルート認定リクルーティングプランナーの資格保有。

◆セミナー詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/120704/table/33_1_9793ceb6ba9323ce81851240a9ae2250.jpg?v=202509060126 ]

◆会社概要

会社名：株式会社アクシアエージェンシー

代表取締役：新藤俊彰

所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-16-8 水天宮平和ビル

設立：1970年7月

事業内容：求人広告代理業、総合人事支援事業、人材紹介事業

