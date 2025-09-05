「めちゃコミック」オリジナル作品、実写ショートドラマ第4作品目を独占配信開始

株式会社アムタス

株式会社アムタス(https://www.amutus.co.jp/)(東京都港区 代表取締役社長 児玉隆志) は、電子コミック配信サービス「めちゃコミック（めちゃコミ）(https://mechacomic.jp/)」にて、2025年9月5日より、オリジナルコミックを原作とした実写ショートドラマ第4作品目の配信を開始いたしました。

「めちゃコミック」では、2025年7月22日より、オリジナル作品を原作とした実写ショートドラマの独占配信を開始しました。初回は3作品を公開し、多くのユーザーからご好評をいただいています。

このたび、9月5日より配信を開始する第4弾も、「めちゃコミックオリジナル」作品を原作とした実写化作品です。原作ファンはもちろん、まだストーリーを知らない方も楽しめる内容になっています。

今後も「めちゃコミックオリジナル」の世界を広げる取り組みとして、実写ショートドラマを続々と配信してまいります。新たな展開にぜひご期待ください。

【見どころ】

本作は、「恋愛」「働く女子」「じれったい胸キュン」といった王道ラブコメ要素に、“推し活”という現代的なテーマを織り交ぜた、すべての大人女子に贈るオフィス・ラブストーリーです。

仕事は完璧、でもプライベートでは“オタク”な一面を持つ主人公の姿は、多くの働く女性が共感すること間違いなし。甘くて刺激的なショートドラマをぜひお楽しみください。

＜めちゃコミック ショートドラマページ＞

https://mechacomic.jp/videos

＜SNS＞

●TikTok：https://www.tiktok.com/@mechacomic_drama

●Instagram：https://www.instagram.com/mechacomic_drama

●YouTube：https://www.youtube.com/@mechacomic_drama

＜作品概要＞

推しのち上司、に溺愛されて

◆あらすじ

仕事に一生懸命でオシャレにも手を抜かず、デキる社員として評判のOL・せな（坂ノ上茜）。ある日、密かに“推し”だったイケメン気象予報士・日下部さん（田島亮）が新課長としてやってきた!しかも同じマンションで急接近する二人。仕事は完璧でクールな彼だけど、私にだけ見せる笑顔は甘く優しくて…。そんな時、恋人同士に間違えられて慌てる私に「俺と恋人だと迷惑?」と彼が抱きしめてきて――!?

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22277/table/607_1_fef25e27015c4574295a5a6ccb32e644.jpg?v=202509060126 ]

【めちゃコミック（めちゃコミ） 基本情報】

サービス名称：めちゃコミック（めちゃコミ）https://mechacomic.jp/

サービス紹介はこちらからご覧ください。https://www.amutus.co.jp/service/comics/

■めちゃコミック（めちゃコミ）とは？

「めちゃコミック（めちゃコミ）」は、2006年よりサービスを開始した電子コミック配信サービスです。

最新の人気コミックや定番コミック、オリジナルのコミックをスマートフォンの画面サイズに最適化された縦読みで楽しめることや、無料漫画が豊富にあり、気になったらすぐに試し読みできることから、国内電子書籍市場においてトップクラスの利用者数を誇っています。

以上

※ 本リリースに記載された会社名、サービス名及び製品名等は該当する各社の登録商標または出願中の商標です。