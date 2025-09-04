【『十四代』『而今』『飛露喜』が飲める！】希少酒5種飲み比べ＋120分23種飲み放題コース！｜9月4日(木)～9月30日(火)、日本酒原価酒蔵、個室居酒屋天日で2店舗限定開催！

株式会社ビリオンフーズ※写真は個室居酒屋天日での提供内容です。

【破格の希少酒飲み比べコース】2店舗限定開催！

「日本酒原価酒蔵 町田店」「個室居酒屋 天日 本厚木店」にて、【破格の希少酒飲み比べコース】を9月4日(木)～9月30日(火)の期間、2店舗限定で開催いたします。

※「個室居酒屋 天日 本厚木店」では、金曜日が実施対象外となります

当プランは、『十四代』、『新政』、『飛露喜』などの希少酒5種類が飲み比べできる『希少酒5種飲み比べ』と『120分通常飲み放題』が付いて、お一人様\3,280(税込)と大変お得なプランとなっております。



36名様限定となりますので、ご興味ある方はお早めのご予約を。



この機会にぜひ、入手困難な希少酒を思う存分ご堪能ください。



皆様のご来店を心よりお待ちしております。

プラン内容



◆提供日本酒

※下記日本酒を各100ml程で提供します

※飲み放題込みでお席が120分制となります

(ラストオーダーは終了30分前となります)

※下記日本酒は飲み放題ではございません

◯日本酒原価酒蔵 町田店

・十四代 本丸 秘伝玉返し

・而今 特別純米

・田酒 特別純米

・新政 No.6 S-type

・飛露喜 特別純米



◯個室居酒屋 天日 本厚木店

・十四代 本丸 秘伝玉返し

・而今 特別純米

・花陽浴 THE MATCH 純米吟醸 無濾過生原酒

・飛露喜 特別純米

・田酒 特別純米

個室居酒屋 天日 ラインナップ日本酒原価酒蔵 町田店 ラインナップ

飲み放題メニュー



※飲み放題メニューの日本酒は100mlで提供します

※お1人様+\500(税込)で日本酒が35種となるプレミアム飲み放題への変更も可能です。





◯通常飲み放題メニュー

◯プレミアム飲み放題メニュー

プラン概要

◆実施店舗

・日本酒原価酒蔵 町田店

・個室居酒屋 天日 本厚木店

◆開催期間

2025年9月4日(木)～9月30日(火)

◆料金

\3,280(税込)

※お1人様2品以上の料理注文をお願いします

※120分プレミアム飲み放題付き

（ラストオーダーは終了30分前となります）

◆定員

36名様

※定員になり次第受付終了

◆予約方法

◯Web予約

ネット予約のコース選択に、【破格の希少酒5種飲み比べプラン】というコースがございますのでご選択ください。

◯ご予約はこちら

日本酒原価酒蔵 町田店 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/machida/個室居酒屋 天日 本厚木店 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/honatsugi/

備考



・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。

（ご連絡頂けなかった場合、キャンセル料をお支払い頂く場合がございます）

・お1人様につき、お料理2品以上のご注文をお願いいたします。

・当プランは飲み放題込みでお席が120分制となります(ラストオーダーは終了30分前となります)

・お1人様+\500（税込）で日本酒が35種となるプレミアム飲み放題へアップグレード可能です。

・飲み比べの日本酒については各種100mlの提供となります。

・飲み放題メニューの日本酒は100mlの提供となります。

・その他クーポン/サービスとは併用不可です。

・アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可)

◯アプリのダウンロードはこちらから

※日本酒原価酒蔵のアプリのダウンロードをお願いします

・Appleはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/new-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5/id1550729517)

・Androidはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.sakegenkabar&hl=ja)

会社概要

◯会社名：株式会社ビリオンフーズ

◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階

◯電話 ：03-6417-4925

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

・X

https://twitter.com/Yuto__Nakamura

・Instagram

https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ

・TikTok

https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP

・note

https://note.com/yutonakamura2020

◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◯設立：2012年3月

◯URL：https://billion-foods.studio.site/

◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/

日本の食の魅力を一緒に伝えませんか？

我々ビリオンフーズは、

「日本の食で、世界を満たす」

というミッションのもと、日本酒、日本食の魅力を世界へ発信する飲食企業です。

今後は国内にて日本酒原価酒蔵はもちろん、様々な日本食業態を世界へ展開していきます。

ビリオンフーズでは、これから一緒に日本の食を世界に伝える日本一の企業を創り上げる仲間を常に募集しております。業界未経験者の方も大歓迎です。

まずはオンラインでカジュアル面談、体験アルバイトで現場を知る事もできます。

ご興味ある方は是非以下リンクよりご確認ください！

詳細を見る :https://billionfoods.co.jp/recruit?utm_source=PRTIMES&utm_medium=2025&utm_campaign=2025release&utm_id=01