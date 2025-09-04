【『十四代』『而今』『飛露喜』が飲める！】希少酒5種飲み比べ＋120分23種飲み放題コース！｜9月4日(木)～9月30日(火)、日本酒原価酒蔵、個室居酒屋天日で2店舗限定開催！
※写真は個室居酒屋天日での提供内容です。
【破格の希少酒飲み比べコース】2店舗限定開催！
「日本酒原価酒蔵 町田店」「個室居酒屋 天日 本厚木店」にて、【破格の希少酒飲み比べコース】を9月4日(木)～9月30日(火)の期間、2店舗限定で開催いたします。
※「個室居酒屋 天日 本厚木店」では、金曜日が実施対象外となります
当プランは、『十四代』、『新政』、『飛露喜』などの希少酒5種類が飲み比べできる『希少酒5種飲み比べ』と『120分通常飲み放題』が付いて、お一人様\3,280(税込)と大変お得なプランとなっております。
36名様限定となりますので、ご興味ある方はお早めのご予約を。
この機会にぜひ、入手困難な希少酒を思う存分ご堪能ください。
皆様のご来店を心よりお待ちしております。
プラン内容
◆提供日本酒
※下記日本酒を各100ml程で提供します
※飲み放題込みでお席が120分制となります
(ラストオーダーは終了30分前となります)
※下記日本酒は飲み放題ではございません
◯日本酒原価酒蔵 町田店
・十四代 本丸 秘伝玉返し
・而今 特別純米
・田酒 特別純米
・新政 No.6 S-type
・飛露喜 特別純米
◯個室居酒屋 天日 本厚木店
・十四代 本丸 秘伝玉返し
・而今 特別純米
・花陽浴 THE MATCH 純米吟醸 無濾過生原酒
・飛露喜 特別純米
・田酒 特別純米
個室居酒屋 天日 ラインナップ
日本酒原価酒蔵 町田店 ラインナップ
飲み放題メニュー
※飲み放題メニューの日本酒は100mlで提供します
※お1人様+\500(税込)で日本酒が35種となるプレミアム飲み放題への変更も可能です。
◯通常飲み放題メニュー
◯プレミアム飲み放題メニュー
プラン概要
◆実施店舗
・日本酒原価酒蔵 町田店
・個室居酒屋 天日 本厚木店
◆開催期間
2025年9月4日(木)～9月30日(火)
◆料金
\3,280(税込)
※お1人様2品以上の料理注文をお願いします
※120分プレミアム飲み放題付き
（ラストオーダーは終了30分前となります）
◆定員
36名様
※定員になり次第受付終了
◆予約方法
◯Web予約
ネット予約のコース選択に、【破格の希少酒5種飲み比べプラン】というコースがございますのでご選択ください。
◯ご予約はこちら
日本酒原価酒蔵 町田店 :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/machida/
個室居酒屋 天日 本厚木店 :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/honatsugi/
備考
・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。
・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。
（ご連絡頂けなかった場合、キャンセル料をお支払い頂く場合がございます）
・お1人様につき、お料理2品以上のご注文をお願いいたします。
・当プランは飲み放題込みでお席が120分制となります(ラストオーダーは終了30分前となります)
・お1人様+\500（税込）で日本酒が35種となるプレミアム飲み放題へアップグレード可能です。
・飲み比べの日本酒については各種100mlの提供となります。
・飲み放題メニューの日本酒は100mlの提供となります。
・その他クーポン/サービスとは併用不可です。
・アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可)
◯アプリのダウンロードはこちらから
※日本酒原価酒蔵のアプリのダウンロードをお願いします
・Appleはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/new-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5/id1550729517)
・Androidはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.sakegenkabar&hl=ja)
会社概要
◯会社名：株式会社ビリオンフーズ
◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階
◯電話 ：03-6417-4925
◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗
◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業
◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）
◯設立：2012年3月
◯URL：https://billion-foods.studio.site/
◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/
