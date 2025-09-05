「アニメイト聖蹟桜ヶ丘」が2025年9月5日にリニューアルオープン！　新しくなった店内を紹介!!　ステッカーやクッキープレゼントなど、記念施策が盛りだくさん♪

株式会社アニメイトホールディングス△アニメイト聖蹟桜ヶ丘

「アニメイト聖蹟桜ヶ丘」が2025年9月5日にリニューアルオープンいたしました。

「アニメイト」は全国47都道府県に125店舗を展開するアニメ・コミック・ゲームの専門店です。「アニメイト聖蹟桜ヶ丘」は、2008年のオープン以来たくさんのお客様にご利用いただいている店舗となっており、この度ヴィータモールせいせき5階へ移転し、リニューアルオープンいたしました。新しくなった「アニメイト聖蹟桜ヶ丘」は、多方面から店内に入ることができ、開放的な店舗となっております。また、お店の外にはカプセルトイも並んでいるので、お買い物とあわせてご覧ください！

今回のリニューアルオープンを記念して、2025年9月5日～9月7日の期間中、絶賛放送中のTVアニメ『カラオケ行こ！』と『夢中さ、きみに。』のオリジナルステッカーや「さくらクッキー」のプレゼントを行います。その他にも、アニメイト福袋の販売やハズレなしのくじ引きなど様々な施策をご用意しています。

また、今回のリニューアルオープンについて店長の清水拓弥は、「たくさんの方に足を運んでいただけるような、楽しい空間作りをスタッフ一同頑張っていきます。新しくなったアニメイト聖蹟桜ケ丘にて、皆様のご来店を心よりお待ちしております！」とコメント。新しく生まれ変わったお店にて、お客様のご来店をお待ちしております。

■店舗情報

△リニューアルオープン場所

「アニメイト聖蹟桜ヶ丘」

住所：〒206-0011 東京都多摩市関戸4-72

ヴィータモールせいせき5階

アクセス：聖蹟桜ヶ丘駅より徒歩１分

営業時間：10:00～21:00

■店頭キャンペーン情報

１）TVアニメ『カラオケ行こ！』『夢中さ、きみに。』オリジナルステッカープレゼント

開催期間：2025年9月5日～9月7日

開催内容：アニメイト聖蹟桜ヶ丘のリニューアルオープンを記念して、開催期間中、各日先着でTVアニメ『カラオケ行こ！』『夢中さ、きみに。』のステッカー2枚セットをプレゼントいたします。

※なくなり次第終了とさせていただきます。

２）「さくらクッキー」プレゼント！

開催期間：2025年9月5日～9月7日

開催内容：期間中、ご来店のお客様に各日先着にて「さくらクッキー」をプレゼント！

※なくなり次第終了とさせていただきます。

３）フォロー&リポストキャンペーン

開催期間：2025年9月5日～9月7日

開催内容：

１.期間中、聖蹟桜ヶ丘店のXをフォロー

２.固定されている内容をリポストいただいた画面をご提示

３.ハズレなしのくじ引きに参加して豪華景品を当てよう！

景品内容：

1等：アニメイト商品券 2,000円分

2等：アニメイト商品券 500円分

3等：アニメイトオリジナル 和柄缶バッジカバー

4）アニメイト福袋販売！

開催期間：2025年9月5日～なくなり次第終了

開催内容：リニューアルオープン時より、3,000円（税込）のお得な福袋を店頭にて先着販売いたします♪

■アニメイトアプリキャンペーン情報

アニメイトアプリ新規会員登録キャンペーン

開催期間：2025年8月1日～10月31日

開催内容：期間中にクラブアニメイトへの登録と、アニメイトアプリで「アニメイト聖蹟桜ヶ丘」をフォローいただいたお客様に、「アニメイト聖蹟桜ヶ丘」で使える計1,500円分のクーポンをプレゼントいたします。

クーポン配布期間：

１.2025年8月1日～9月7日までに条件を達成されたお客様

→10月、11月、12月に各月１回500円ずつ（計3回）ご利用いただけます。

２.2025年9月8日～10月31日までに条件を達成されたお客様

→11月、12月、1月に各月１回500円ずつ（計3回）ご利用いただけます。

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)2025 和山やま/KADOKAWA/アニメ「カラオケ行こ！」製作委員会

(C)2025 和山やま/KADOKAWA/アニメ「夢中さ、きみに。」製作委員会

(C)Kazuhiko Shimamoto・MOVIC イラスト：竜田しう

■関連URL

「アニメイト聖蹟桜ヶ丘」ホームページ(https://www.animate.co.jp/shop/seiseki/)

「アニメイト聖蹟桜ヶ丘」X(https://x.com/animatesssgo)