»°¶¿Ä®FSS35¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ËÇ§Äê¤³¤É¤â±à¡Ö¥ì¥¤¥â¥ó¥É¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤³¤É¤â±à¡×¤¬¡Ç26Ç¯4·î¤Ë³«±àÍ½Äê
2026Ç¯4·î¡¢ÆàÎÉ¸©»°¶¿Ä®¤ÎFSS35¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤Ë¡¢ÍÄÊÝÏ¢·È·¿Ç§Äê¤³¤É¤â±à¡Ö¥ì¥¤¥â¥ó¥É¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤³¤É¤â±à¡×¤¬³«±à¤·¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í Ý¦Ý¨²ñ¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¶µ°é¤ÈÊ¡»ã¤ÎÁí¹ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ö¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡×¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¤¥â¥ó¥É¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤³¤É¤â±à ÆâÁõ¥¤¥áー¥¸
¡Ö¥ì¥¤¥â¥ó¥É¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤³¤É¤â±à¡×¤Ï¡¢Ý¦Ý¨²ñ¤ÎÆàÎÉËÜÉô¤äÄÌ¿®À©¹â¹»¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Î½¢Ï«»Ù±ç»ÜÀß¤ÈÆ±¤¸£µ¹æ´Û¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£µìÂç³Ø¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¹Âç¤ÊÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯Ý¦Ý¨²ñ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¤¤¤ó¤¯¤ë¤ì¤¹¤È¤é¤ó¡×¤ä»ØÄê´ÉÍý±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÆàÎÉ¤ª¤â¤Á¤ãÈþ½Ñ´Û¡×¡¢¤µ¤é¤Ë·ÏÎó¤ÎÆüËÜ¸ì³Ø¹»¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê»ÜÀß¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î½¼¼Â¤·¤¿´Ä¶¤ò³è¤«¤·¡¢¤Þ¤¿¶áÎÙ»ÜÀß¤È¤âÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ë¤«¤ÊÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÊÝ°é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¤¥â¥ó¥É¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤³¤É¤â±à ÆâÁõ¥¤¥áー¥¸
FSS35¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
ÆàÎÉ¤ª¤â¤Á¤ãÈþ½Ñ´Û
Æþ±àÀâÌÀ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥ì¥¤¥â¥ó¥É¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤³¤É¤â±à¡×¤Ï¡¢2026Ç¯4·î¤ËÆþ±à¤ò´õË¾¤¹¤ëÊÝ¸î¼ÔÍÍ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆþ±àÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¡§
£°ºÐ»ù～£µºÐ»ù¥¯¥é¥¹
¡¦£±¹æÇ§Äê¡ÊÍÄÃÕ±àÏÈ¡Ë
¡¦£²¹æÇ§Äê¡ÊÊÝ°é±àÏÈ¡Ë
¡¦£³¹æÇ§Äê¡ÊÊÝ°é±àÏÈ¡Ë
Æü»þ¡§
9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°¡¿¸á¸å
9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¸áÁ°¡¿¸á¸å
¾ì½ê¡§
¥ì¥¤¥â¥ó¥ÉÈÃÈ·¤³¤É¤â±à¡ÊÀ¸¶ð·´ÈÃÈ·Ä®¿ÀÆî2-4-29¡Ë
¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¡§
forms.gle/ECmzj5szq7oUwgfNA(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuBaV3ZSTfH7kSs4G8U11dEsdvDoCC8msrluyepFVqD2cVlA/viewform)
¥ì¥¤¥â¥ó¥É¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤³¤É¤â±à¡¡³µÍ×
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Î¤½¤ÎÀè¤Ø¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¼çÂÎÅª¤ÇÂÐÏÃÅª¡¢¤½¤·¤Æ¿¼¤¤³Ø¤Ó¤Î¤¢¤ë´Ä¶¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ°é¼Ô¤Ï¡¢»Ò¤É¤â°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î°é¤Á¤ËÃúÇ«¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤ò¹¤²¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÃµµæ¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËÊÝ°é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÄ§Åª¤ÊÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¡ÖÆý»ù¤Î°é»ùÃ´ÅöÊÝ°é¡×¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊÝ°é(R)️¡×¡Ö¥¢ー¥È³èÆ°¡×¡ÖSDGs³èÆ°¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶áÎÙ¤Î³§ÍÍ¤È¶¨Æ¯¤·¡¢ÃÏ°è¤Î»Ò°é¤Æ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¤¥â¥ó¥É¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤³¤É¤â±à
½»½ê¡§À¸¶ð·´»°¶¿Ä®Î©ÌîËÌ3-12-5¡ÊFSS35¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ 5¹æ´Û1³¬¡Ë
Äê°÷¡§60Ì¾¡ÊÊÝ°é±àÏÈ30Ì¾¡¦ÍÄÃÕ±àÏÈ30Ì¾¡Ë
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§À¸¸å57ÆüÌÜ～Ì¤½¢³Ø»ù
https://www.lemonkai.or.jp/school/kodomo/leimond-village-kodomoen/
Ý¦Ý¨²ñ¤ÎÊÝ°é
Ý¦Ý¨²ñ¤ÎÊÝ°é
¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡¡¤È¤Ï
ÆàÎÉ¸©»°¶¿Ä®¤ÎÂç³ØÀ×ÃÏ¡ÊFSS35¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ë¤òÍø³èÍÑ¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¶µ°é¤ÈÊ¡»ã¤ÎÁí¹ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£Ý¦Ý¨²ñ¤Î¥°¥ëー¥×¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤³¤³¤ÇÆ¯¤¡¢³Ø¤Ó¡¢Í·¤Ó¡¢Êë¤é¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬ÌöÆ°¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÄÌ¿®À©¹â¹»¡¢½¢Ï«»Ù±ç¡¦À¸³è·±Îý»ÜÀß¡¢ÆàÎÉ¤ª¤â¤Á¤ãÈþ½Ñ´Û¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥«¥Õ¥§¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸
https://village.lemonkai.or.jp/leimond-village/
¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í Ý¦Ý¨²ñ
ÊÝ°é»ö¶È¤ä¾ã¤¬¤¤Ê¡»ã»ö¶È¤ò12ÅÔÉÜ¸©¤Ç¤¢¤ï¤»¤Æ91»ÜÀß¡Ê110¥µー¥Ó¥¹¡Ë±¿±Ä¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¼Ò²ñ²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¨¤ë¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡¿ÍÌ¾¡§¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í Ý¦Ý¨²ñ¡Ê¤ì¤â¤ó¤«¤¤¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§Íý»öÄ¹¡¡Á°ÅÄ ¸úÂ¿Ïº
Ë¡¿ÍËÜÉô¡§ÏÂ²Î»³¸©µª¤ÎÀî»Ô¸ÅÏÂÅÄ240
ËÜÉô¡§ÏÂ²Î»³¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¡¢ÆàÎÉ
ÀßÎ©¡§2007Ç¯2·î
¿¦°÷¿ô¡§1920Ì¾¡Ê2025Ç¯4·î¸½ºß¡Ë
WEB¥µ¥¤¥È¡§https://global.lemonkai.or.jp/