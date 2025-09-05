株式会社indent

60万人をこえる作家が登録する創作プラットフォーム「Nola（ノラ）※1」を運営する株式会社indent（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：釜形 勇気 以下、「indent」）は、このたび、オリジナル小説レーベル「NolaブックスBloom」（少女・女性ジャンル）の新刊1作品と、オリジナル小説レーベル「NolaブックスGlanz」（少年・青年ジャンル）の新刊2作品を、2025年9月6日（土）より、電子書籍ストア「Amazon Kindle」など複数ストアにて単巻配信を開始いたしますことをお知らせいたします。

■配信を開始する作品はこちら！

「NolaブックスBloom」新刊1作品、「NolaブックスGlanz」新刊2作品、9月6日（土）より複数ストアにて配信開始！(C)︎2025 Ameco Kaeruda・Kuroganeya/株式会社indent

作品タイトル：引きこもり魔女のダンジョン食堂

著者：蛙田アメコ イラスト：クロがねや

レーベル：NolaブックスGlanz

URL：https://nola-novel.com/glanz/novels/1ra5omsmt0

＜あらすじ＞

自分を取り巻く現実に絶望して、永い眠りにつくことに決めたアルテア。しかしなんの因果か20年後に目覚めてしまった！ 眠っている間に自宅はダンジョンに飲み込まれ、目の前には行き倒れた狩人が──！？ 狩人ディアスと協力し、猫人やニホンなるところからの転生者を手作りご飯で支援しているうちに、どんどん人が集まり始めちゃって……。持ち前の研究熱心さを駆使して古文書レシピを読み解き、ダンジョン食堂開店です！

詳細はこちら :https://nola-novel.com/glanz/novels/1ra5omsmt0

(C) 2025 Wanari Soichi・goro/株式会社indent

作品タイトル：双子姉妹は俺に甘えすぎている～アイドルの姉と女優の妹との家族以上恋人未満な共同生活～

著者：和成ソウイチ イラスト：ごろー＊

レーベル：NolaブックスGlanz

URL：https://nola-novel.com/glanz/novels/mwksmn2qe

＜あらすじ＞

早逝した姉の隠し子だった双子姉妹の紅愛と白愛を引き取った勝剛。3人での生活は気づけば12年が経ち、姉妹は高校生へと成長した。芸能人だった母親の才能を受け継ぎ、長女の紅愛は人気アイドルグループのリーダーに、次女の白愛は若手実力派女優として活躍するように。育ての親として勝剛は今日も彼女たちの世話をするが、姉妹は勝剛に甘えてばかり。その甘え方はエスカレートしていて……？ 家族の愛と絆を描くラブ（！？）コメディー第一幕！！

詳細はこちら :https://nola-novel.com/glanz/novels/mwksmn2qe(C) 2025 Kohaku Misaki・Tyatora Okita/株式会社indent

作品タイトル：暗殺一族の厄憑き花嫁～冷酷な婚約者の溺愛は不器用で甘い～上

著者：三崎こはく イラスト：沖田ちゃとら

レーベル：NolaブックスBloom

URL：https://nola-novel.com/bloom/novels/vyyg5rbf66

＜あらすじ＞

呪いの力のせいで忌避され、幽閉生活を強いられていたリヴィに突然降ってきた輿入れ話。その相手は暗殺を生業にしているバルナベット家の嫡男アシェルだった。恐れと新たな生活への僅かな期待を抱くも、アシェルはリヴィの存在自体を拒否していた。このままではアシェルに始末されてしまう──リヴィは悲壮な決意で行動を起こすことに。けれど、その後からなぜかアシェルは毎日欠かさずリヴィの顔を見に来るようになって……？

詳細はこちら :https://nola-novel.com/bloom/novels/vyyg5rbf66

＜作家の皆さまへ：商業デビューを目指す皆さまの作品を随時募集しています＞

indentが、「きら星のような新たな才能と作品が大きく花開いていきますように」という願いを込めるオリジナル小説レーベル。「NolaブックスGlanz」ではハイファンタジー・ローファンタジー・バトルファンタジー・ラブコメなどを中心に幅広い少年・青年ジャンルを、「NolaブックスBloom」では継母・転生・悪役令嬢・裏切り・復讐・家族愛・溺愛などロマンスファンタジーを中心に幅広い少女・女性ジャンルを募集中です！

また、新たに来年、BL（ボーイズラブ）とTL（ティーンズラブ）を展開するオリジナル小説レーベルも創刊する運びとなりました！創刊に先立ち、本レーベルから商業化する作品を大募集いたします。

募集詳細はこちらからご覧ください：

NolaブックスGlanz：https://story.nola-novel.com/company/nola-glanz

NolaブックスBloom：https://story.nola-novel.com/company/nola-bloom

Nola編集部（BL＆TL作品募集中）：https://story.nola-novel.com/company/nola

＜企業の皆さまへ： IP創出を目指す企業の皆さまを随時募集しています＞

indentでは、「原作を生み出す作家の皆さまが集中して執筆に取り組める環境の構築と、企業と新たな才能の出会いが増え、心動かすコンテンツが生まれていく循環の構築」を目指し、漫画やwebtoonからはじまるメディアミックス可能なIP創出を目指す企業の皆さま、作品を共同制作する企業の皆さまを募集しています。「Nolaエージェント機能」では、60万人の作家が生み出した最大250万の原作基盤から連携された作品を発掘することが可能です。また、「編集部の掲示板」や「原作募集コンテスト」、「第一回Nola原作大賞」などの開催も合わせ、原作の募集～発掘～制作までトータルサポートいたします。

お気軽にお問い合わせください： https://indent.co.jp/contact

※1）「Nola」とは

「Nola（ノラ）」は、indentが運営する作家の皆さまに向けた創作プラットフォームです。PCとスマホの双方でデータを同期して利用できることに加え、プロットや登場人物の管理などを通して、構造的な物語の創作をサポートできるのが特徴です。原稿の執筆機能、設定資料の管理機能、プロットの作成機能などを通して、作家の皆さまの創作をサポートできるよう開発に取り組んでおります。

● NolaサービスHP：https://nola-novel.com/

● App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1468307521

● Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US)

■株式会社indentについて

会社名：株式会社indent（https://indent.co.jp/）

本社 ：東京都千代田区神田三崎町3‐6‐12 神田三崎町ビル4階

設立 ：2019年10月8日

代表者：釜形 勇気

※記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。