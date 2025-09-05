アジアの豪華アーティストが集結するMUSIC EXPO LIVE 2025オフィシャル1次先行受付が本日よりスタート！
2025年11月3日(月・祝)に東京ドームで開催されるMUSIC EXPO LIVE 2025のオフィシャル1次先行の受付を本日より開始いたします。
本公演は、グローバルに活躍するアジアの豪華アーティストが出演するイベントとなっており、出演アーティストとしてBE:FIRST / CORTIS / ENHYPEN / KAWAII LAB. [FRUITS ZIPPER/CANDY TUNE/SWEET STEADY/CUTIE STREET] / KiiiKiii / Number_i / TOMORROW X TOGETHERの計10組が決定しています。
＊アルファベット順で表記しています。
＊BE:FIRSTは6人での出演となります。
2025年の音楽シーンを牽引する豪華なアーティストたちが贈るスペシャルなイベントとなっております。みなさまからのご応募お待ちしております。
オフィシャル1次先行詳細
▶︎申込期間
9月5日（金）12:00～9月15日（月・祝）23:59まで
▶︎チケット価格
指定席（アリーナ・スタンド）：20,000円税込
▶︎チケット受付URL
https://l-tike.com/st1/musicexpo2025
※オフィシャル1次先行でお申し込みいただいたチケットのアップグレードは、購入者アップグレード1次の対象となります。
開催概要
イベント名：MUSIC EXPO LIVE 2025
開催日：2025年11月3日(月・祝)
公演時間：開場：14:00 開演：16:00
※開場・開演時間は変更になる場合がございます。
会場：東京ドーム(〒112-0004 東京都文京区後楽1-3-61)
出演アーティスト：BE:FIRST／CORTIS／ENHYPEN／KAWAII LAB. [FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET]／KiiiKiii／Number_i／TOMORROW X TOGETHER
＊アルファベット順で表記しています。
＊BE:FIRSTは6人での出演となります。
オフィシャルサイト：http://musicexpolive.com
オフィシャルSNS：
https://www.instagram.com/musicexpolive/
https://x.com/musicexpolive
https://youtube.com/@musicexpolive2025
主催：MUSIC EXPO LIVE 2025実行委員会
企画・制作：NHKエンタープライズ、STARBASE