株式会社STARBASE[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_hf3efLpTbg ]

2025年11月3日(月・祝)に東京ドームで開催されるMUSIC EXPO LIVE 2025のオフィシャル1次先行の受付を本日より開始いたします。

本公演は、グローバルに活躍するアジアの豪華アーティストが出演するイベントとなっており、出演アーティストとしてBE:FIRST / CORTIS / ENHYPEN / KAWAII LAB. [FRUITS ZIPPER/CANDY TUNE/SWEET STEADY/CUTIE STREET] / KiiiKiii / Number_i / TOMORROW X TOGETHERの計10組が決定しています。

＊アルファベット順で表記しています。

＊BE:FIRSTは6人での出演となります。

2025年の音楽シーンを牽引する豪華なアーティストたちが贈るスペシャルなイベントとなっております。みなさまからのご応募お待ちしております。

オフィシャル1次先行詳細

▶︎申込期間

9月5日（金）12:00～9月15日（月・祝）23:59まで

▶︎チケット価格

指定席（アリーナ・スタンド）：20,000円税込

▶︎チケット受付URL

https://l-tike.com/st1/musicexpo2025

※オフィシャル1次先行でお申し込みいただいたチケットのアップグレードは、購入者アップグレード1次の対象となります。

開催概要

イベント名：MUSIC EXPO LIVE 2025

開催日：2025年11月3日(月・祝)

公演時間：開場：14:00 開演：16:00

※開場・開演時間は変更になる場合がございます。

会場：東京ドーム(〒112-0004 東京都文京区後楽1-3-61)

出演アーティスト：BE:FIRST／CORTIS／ENHYPEN／KAWAII LAB. [FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET]／KiiiKiii／Number_i／TOMORROW X TOGETHER

オフィシャルサイト：http://musicexpolive.com

オフィシャルSNS：

https://www.instagram.com/musicexpolive/

https://x.com/musicexpolive

https://youtube.com/@musicexpolive2025

主催：MUSIC EXPO LIVE 2025実行委員会

企画・制作：NHKエンタープライズ、STARBASE