札幌レンタリース、基幹リースプラットフォームをSOFICOに切り替え

概要

ソフィコ・サービス・ジャパン株式会社札幌レンタリース SOFICO ロゴ画像

ソフィコ・サービス・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：コンラッド・バン・グリムベルゲン、以下「SOFICO」）は、札幌レンタリース株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：杉本 亙、以下「札幌レンタリース」）において、オートリース業務の基幹プラットフォームとしてSOFICOのオートリース業務ソリューションの導入が完了し、稼働を開始したことをお知らせいたします。

札幌レンタリースは、法人・自治体・個人のお客様に対し、地域に根ざしたリース・レンタルサービスを通じて、多様なモビリティソリューションを提供しています。

効率的で柔軟な運用体制を実現

札幌レンタリースは、SOFICO Milesを新たなビジネスプラットフォームとして導入し、基幹システムを刷新することで、より効率的で柔軟な運用体制を実現しました。

この移行により、大規模なハードウェアメンテナンスが不要となり、拡張性と適応性の高いシステムリソースを確保しました。また、業務プロセスのデジタル化と標準化をサポートし、安定的で信頼性の高い運用を実現しました。札幌レンタリースは、変化するビジネス環境と新たな業界ニーズに迅速に対応できる体制を整えました。

自動車業界は、電動化の急速な進展、社会・ビジネス環境の変化、規制・法令改正への迅速な対応の必要性など、多くの課題に直面しています。今回の導入により、日本のオートリース業界の要件に対応し、税率変更や規制要件の変更にも容易に適応できる将来互換性を備えたシステムが構築されました。

札幌レンタリースへの業務インパクト

SOFICO Milesとは

- 業務効率の向上自動化や一括処理の導入により、繰り返し作業の負担が大幅に軽減され、業務効率が大きく向上しました。- 高度な意思決定包括的なビジネスデータの活用により、車両・サービス別の詳細な収益性分析が可能になりました。- 規制コンプライアンスの強化自動税額計算などの機能により、法改正に伴うリスクが軽減されました。SOFICO Milesのコア機能を最大限に活用することで、運用の透明性を高め、安定した管理体制を築くことができました。SOFICO Miles イメージ画像SOFICO Milesプラットフォームがもたらすビジネス上のメリット

SOFICO Milesプラットフォームを採用することで、モビリティ業界の企業は以下の主要なメリットを実現します：

- エンドツーエンドの契約ライフサイクル最適化 見積もりから契約管理、期末の車両再販まで、すべてのリース・レンタル業務が合理化・統合され、より迅速で正確な意思決定をサポートします。- 顧客サービスおよび請求精度の向上 Milesは顧客・サプライヤー関係の効率的な管理を可能にします。自動化されたプロセスにより、正確な請求と支払いが保たれ、信頼と透明性の構築に役立ちます。- コンプライアンスとリスク管理の改善 税額計算や規制変更の負担が軽減され、運用リスクの軽減に役立ちます。- 統合的な財務管理 契約ワークフローを会計、債権、支払管理と連携させることで、SOFICO Milesはビジネス全体で効率的で信頼性の高い財務運用をサポートします。- 運用の機動性と品質 デジタル化・標準化されたビジネスプロセスにより、タイムリーなサービス提供、効果的な点検、円滑なクレーム処理が促進され、安定性が向上し顧客体験が向上します。

これらのメリットにより、組織は市場の変化に迅速に対応し、高品質のモビリティソリューションを提供し、業界で信頼されるプロバイダーとしての地位を強化できます。

コメント

ソフィコ・サービス・ジャパン株式会社 カントリーマネージャー マーク・プート：

「札幌レンタリース様に、当社のソフトウェアソリューションを自動車リース業務の次世代プラットフォームとしてご採用いただけたことを大変光栄に思います。両社のプロジェクトチームが緊密に連携し、基幹システムの刷新と円滑なデータ移行を実現できました。今後も連携を深め、札幌レンタリース様の業務効率化とビジネス成長を継続的にご支援してまいります。」

札幌レンタリース株式会社 常務取締役 落合 正裕様：

「基幹システムの入替に際し、当社の実情を正確に把握した上で、入替に伴うリスクに適切に対処。きめ細かな導入サポートにより移行を円滑に完了しました。今回の導入により、法令等の制度改定にも対応が可能となり、業務のさらなる効率化が見込まれます。」

SOFICOについて

SOFICOは、自動車ファイナンス、リース、フリート、モビリティ管理業界向けのミッションクリティカルなソフトウェアソリューションのグローバルリーディングプロバイダーです。1988年に設立され、ベルギーのゲントに本社を置くSOFICOは、20カ国以上の顧客にサービスを提供し、オーストラリア、フランス、ドイツ、日本、メキシコ、オランダ、英国、米国を含む世界各地にオフィスを展開しています。同社のフラッグシッププラットフォームであるMiles Enterpriseは、契約管理と車両運用の合理化において世界のトップ企業から支持されています。35年以上の経験と500名以上の従業員を擁するSOFICOは、革新を続け、柔軟でデータドリブンなモビリティサービスの実現を支援しています。

詳細については、www.sofico.co.jp(https://www.sofico.co.jp)をご覧ください。

[お問い合わせ先]

広報部 Tel: 03-3508-7560 Email: contact@sofico.jp