ブロンプトン創立50周年イベント「UNFOLD BROMPTON 50」を東京で開催

ロンドン生まれの折りたたみ自転車ブランド「Brompton（ブロンプトン）」は、創立50周年を記念した特別イベント「UNFOLD BROMPTON 50」を、9月3日（水）東京・神宮前の「Brompton Tokyo」にて開催しました。

本イベントには、CEO ウィル・バトラー＝アダムス（Will Butler-Adams）が来日し、ブランドのパーパスである“We create urban freedom for happier lives”を軸に、これまでのブロンプトンの歩みと未来のビジョンを語るトークセッションを実施しました。その後、CEO自らが先導する約3.5kmのスペシャルライドには、メディアやゲストに加え、応募によるブロンプトンオーナーなど総勢40名が参加し、ブロンプトンならではのモビリティを体験しました。そして、夕刻からはブランドパートナーやファンが一堂に会し、50周年を祝うアニバーサリーパーティーが盛大に開催されました。

CEOトークセッション

トークセッションには20名を超えるメディアやゲストを迎え、「Brompton 50年の歩みとこれから」をテーマに、CEOが語りました。

「私たちがつくる折りたたみ自転車は単なる移動手段ではなく、人々が都市をより自由に楽しみ、身体的にも精神的にもより健康になるための選択です。そしてそれが持続可能な未来を実現するためのムーブメントでもあるのです」と強調。「ブロンプトンは、単に折りたたみ自転車を売るだけの会社ではなく、都市生活を豊かにするソリューションを提供することを使命に、人が中心の都市生活を提唱してきました」と述べ、ロンドン、パリ、上海など、大都市で自転車利用がもたらしたポジティブな影響や成功例を紹介。そして「50周年を迎えた今、日本でも人が中心となる都市づくりへの挑戦を続ける」と、ブランドの使命を熱く語りました。

さらにCEOは、「ブロンプトンにとって最大のサステナビリティは“永く使い続けられること”であり、30年後も修理やサービスを提供し続けるためにブランドを存続させなければならない」と、ロンドンで今も職人が手作業で生み出す、伝統と品質を守りつつ進化を続けるブロンプトンの責任、そして50年の歩みを未来へつなげる決意を表明しました。

新製品発表

イベントでは、ブロンプトンの新たな進化を示す「G Line」 と、節目を記念した特別仕様の50周年記念モデル「Brompton 1975 Edition」が披露されました。来場者は、これら新製品のデザインや機能を直接目にし、ブランドの次なる展開をいち早く体感しました。

G Line 価格：ラック・マッドガード無し：545,600円（税込）ラック・マッドガード付き：567,600円（税込）https://jp.brompton.com/g-line ※９月１日より試乗・プレオーダー開始、10月発売Brompton 1975 Edition 価格：400,400円（税込）https://jp.brompton.com/bikes/special-editions

CEOと走るスペシャルライド

メディアやゲストが1stグループとしてスタート、その後ブロンプトンオーナーが続きCEO自らが先頭を走行。参加者はブランドの魅力を体感しながらCEOと直接交流しました。

50周年アニバーサリーパーティー

ブランドのパートナーやファンと共に節目を祝い、次の50年に向けたビジョンを共有しました。

ブロンプトンと都市型モビリティの未来

ブロンプトンは、これまで47か国で展開され、100万台を超える累計生産を達成。折りたたむと3分の1サイズになる構造は、都市の暮らしと移動を豊かにし、持続可能な社会に貢献します。今回の「UNFOLD BROMPTON 50」は、その理念を再確認し、次世代に向けたスタートを象徴する機会となりました

●ブロンプトンについて

都市の為に作られたBromptonの自転車は、世界47か国で販売され、生産台数の70%以上が輸出されています。同社は年間9万台以上の自転車を生産しており、1975年に発明者アンドリュー・リッチーによって最初の自転車が製造されてから実に47年を経て、2022年には100万台の生産を達成しています。Bromptonの自転車は、都市に住み、都市で働き、都市で遊ぶ人に最適な自転車です。折りたたむと3分の１サイズになり、どこへでも持ち運ぶことができます。製造段階で自動車1台よりも6.2トンも少ない二酸化炭素で製造され、自動車1台分のスペースに42台のBromptonの自転車を折りたたんで駐車することができます。Bromptonの製品は、Brompton.com、世界1500の認定販売店、およびロンドン、ニューヨーク、シンガポール、パリ、アムステルダム、上海、北京、ミラノ、ハンブルク、ミュンヘン、バレンシア、メルボルン、テルアビブ、神戸、東京などのBromptonの旗艦店及び各国のオンラインストアで販売しています。公式ブランドサイト：https://jp.brompton.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/brompton_jp/

フラッグシップストア『Brompton Tokyo』 https://jp.brompton.com/find-a-store/brompton-junction/tokyo

●Brompton Tokyoについて

店舗WEB: https://jp.brompton.com/find-a-store/brompton-junction/tokyo

店舗へのアクセス：https://maps.app.goo.gl/WYcAKHweba8sAHiJA