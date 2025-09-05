JR博多駅に大型看板を新設 ～「福岡のお部屋探しはアパマンショップへ」～

APAMAN株式会社

賃貸住宅仲介業店舗数No.1＊のApaman Network株式会社（以下、当社）は（東京都千代田区、APAMAN株式会社の連結子会社、代表取締役社長：山崎 戒）は、当社公式ブランド「アパマンショップ」の認知拡大と地域密着型サービスの強化を目的として、九州の玄関口であるJR博多駅構内に大型看板を設置いたしました。

※調査概要および調査方法 ：「賃貸住宅仲介業」を対象としたデスクリサーチおよびヒアリング調査

調査期間 ：2024 年 5 月 14 日～5 月 28 日

調査実施 ：株式会社エクスクリエ 、比較対象企業 ：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社

*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

JR博多駅 大型看板設置

JR博多駅 大型看板設置の背景

今回設置された看板は、「福岡のお部屋探しはアパマンショップへ」をキャッチコピーに掲げ、福岡市街地の景観を背景としたデザインとなっています。九州随一のターミナル駅である博多駅は、1日あたり46万人※(https://shingakunet.com/area/ranking_station-users/fukuoka/?utm_source=chatgpt.com)が利用する交通拠点であり、ビジネス層から学生・観光客まで幅広い来訪者の目に触れる立地です。当社は、この取り組みを通じて、地域の皆様に「住まい探しの身近なパートナー」としての存在感を一層高めてまいります。

JR博多駅 大型看板

JR博多駅 大型看板の概要

設置場所 ：JR博多駅構内 4ホーム

サイズ ：大型ボード（縦3m × 横8m）」

掲載期間 ：2025年9月１日から2026年8月31日

デザイン特徴：「福岡のお部屋探しはアパマンショップへ」をメインコピーに、福岡市街の風景を背景に採用

福岡エリアのアパマンショップについて

福岡エリアのアパマンショップについて

福岡県内には46店舗を展開しており、博多・天神エリアを中心に県内各地で住まい探しをサポートしております単身赴任や学生のひとり暮らし、ファミリー層の住み替えなど、多様なニーズに対応できる豊富な物件情報と地域密着の接客が強みです。特に博多駅前店・天神西通り店などの中心部店舗では、交通利便性を重視した物件や新生活向けの物件を幅広くご提案し、来店されるお客様に安心と満足をお届けしています。

福岡県内アパマンショップはこちら

https://www.apamanshop.com/fukuoka/shop/

【Apaman Network株式会社】

Apaman Network株式会社 （東京都千代田区・代表取締役社長 山崎戒）は、APAMAN株式会社（東京都千代田区・代表取締役社長 大村浩次 ）の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業を行う企業です。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/

アパマンショップ採用情報はこちら

URL： https://apamanshop-job.net/jobfind-pc/

【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社は、20社以上から成るAPAMANグループを統括する企業です。

賃貸管理・賃貸斡旋の「Platform事業」、不動産サービスをサポートする AI や RPA などのシステムを生み出す「Technology事業」の2つの事業でのセグメントで社会に貢献いたします。

URL ： https://apamanshop-hd.co.jp/

