JR博多駅に大型看板を新設 ～「福岡のお部屋探しはアパマンショップへ」～

APAMAN株式会社

賃貸住宅仲介業店舗数No.1＊のApaman Network株式会社（以下、当社）は（東京都千代田区、APAMAN株式会社の連結子会社、代表取締役社長：山崎 戒）は、当社公式ブランド「アパマンショップ」の認知拡大と地域密着型サービスの強化を目的として、九州の玄関口であるJR博多駅構内に大型看板を設置いたしました。


JR博多駅　大型看板設置

JR博多駅 大型看板設置の背景



　今回設置された看板は、「福岡のお部屋探しはアパマンショップへ」をキャッチコピーに掲げ、福岡市街地の景観を背景としたデザインとなっています。九州随一のターミナル駅である博多駅は、1日あたり46万人※(https://shingakunet.com/area/ranking_station-users/fukuoka/?utm_source=chatgpt.com)が利用する交通拠点であり、ビジネス層から学生・観光客まで幅広い来訪者の目に触れる立地です。当社は、この取り組みを通じて、地域の皆様に「住まい探しの身近なパートナー」としての存在感を一層高めてまいります。



JR博多駅　大型看板

JR博多駅　大型看板の概要



設置場所　　：JR博多駅構内 4ホーム


サイズ　　　：大型ボード（縦3m × 横8m）」


掲載期間　　：2025年9月１日から2026年8月31日


デザイン特徴：「福岡のお部屋探しはアパマンショップへ」をメインコピーに、福岡市街の風景を背景に採用


福岡エリアのアパマンショップについて



福岡エリアのアパマンショップについて


福岡県内には46店舗を展開しており、博多・天神エリアを中心に県内各地で住まい探しをサポートしております単身赴任や学生のひとり暮らし、ファミリー層の住み替えなど、多様なニーズに対応できる豊富な物件情報と地域密着の接客が強みです。特に博多駅前店・天神西通り店などの中心部店舗では、交通利便性を重視した物件や新生活向けの物件を幅広くご提案し、来店されるお客様に安心と満足をお届けしています。


福岡県内アパマンショップはこちら


https://www.apamanshop.com/fukuoka/shop/



公式SNSアカウント



【Apaman Network株式会社】


Apaman Network株式会社 （東京都千代田区・代表取締役社長 山崎戒）は、APAMAN株式会社（東京都千代田区・代表取締役社長 大村浩次 ）の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業を行う企業です。


URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/


【APAMAN株式会社】


APAMAN株式会社は、20社以上から成るAPAMANグループを統括する企業です。


賃貸管理・賃貸斡旋の「Platform事業」、不動産サービスをサポートする AI や RPA などのシステムを生み出す「Technology事業」の2つの事業でのセグメントで社会に貢献いたします。


