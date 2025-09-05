【9月9日(火)11:00～ 無料オンラインセミナー】机上の空論にならない！新規事業を確実にスケールさせる戦略的な事業計画づくり

キュレーションズ株式会社

顧客企業のビジネス変革を成功に導くキュレーションズ株式会社（本社：東京都渋谷区、担当：野崎、以下当社）は、「机上の空論にならない！新規事業を確実にスケールさせる戦略的な事業計画づくり」を2025年9月9日（火）に開催いたします。

◆このような方にオススメ◆

経営戦略・企画担当／事業戦略・企画担当／技術戦略・開発担当／プロジェクトマネージャー

事業アイデアの確実性を立証し、収益を見込めるビジネスモデルを確立するためには、事業計画書が欠かせません。しかし、多くの新規事業担当者は、ビジネスとして成立する算段を事業計画書に盛り込むことができていません。

それはなぜでしょうか。

主な原因に「ターゲットとなる顧客が机上の空論となっている」「N=1の特定ができていない」ことがあります。

既存事業の場合はターゲットや市場が顕在化していますが、新規事業は顕在化していません。こうした性質のちがいを理解し、事業を届けたい顧客や市場の解像度を最大限高め、収益性をシミュレーションすることが、新規事業の計画書策定には必要なのです。

そこで本セミナーでは、顧客や市場の解像度を高める方法と新規事業の収益性を立証するシミュレーションを事業計画書に盛り込むためのヒントをお伝えします。

※好評につき、本セミナーは過去に開催したセミナーの内容をさらにアップデートして、お届けいたします。

【スピーカー】

キュレーションズ株式会社

取締役CSMO ／ エグゼクティブ・ストラテジー・デザイナー

荒井宏之 a.k.a. ピンキー

新規事業の何でも屋。

スタートアップ複数社にてWeb、O2O、IPライツ、コンテンツ、食品、健康食品、化粧品、ファッションなどの事業立ち上げを経験した後、成熟事業を持つ大手企業に対して外部パートナーとして、新規事業領域の戦略策定、研修・セミナーの企画・運営、事業創造プログラムの企画・運営、ビジネスデザインなどを通じて、成熟事業のデジタルを活用したビジネス・トランスフォーメーションの実現に注力。

【開催概要】

開催日： 2025年9月9日（火）11:00～12:00

参加料：無料

視聴方法：Zoomでのオンライン配信

申込方法：下記URLよりお申し込みください。



https://www.curations.jp/article/4ZZpThLa

