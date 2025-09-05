シンクイノベーション(株)よりTVアニメ『増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和GO』の新商品が受注開始！
キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、TVアニメ『増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和GO』の新商品を発売決定！
下記サイトにて9月5日（金）から予約開始です。
■販売サイト：https://www.vvit.jp/
■予約期間：2025年9月5日（金）12:00～2025年9月26日（金）23:59まで
■出荷予定日：2025年11月下旬予定
TVアニメ『増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和GO』より新商品が発売決定🐻
アクリルスタンドや前髪クリップなど
ファン必見の様々なアイテムがラインナップ♪
この機会をお見逃しなく！
～～商品一部ご紹介～～
▼アクリルスタンド
【種類】全10種
【価格】1,650円（税込）
【サイズ】約H150×W120mm以内
▼前髪クリップ
【種類】全３種 ※2個セット
【価格】990円（税込）
【サイズ】ピン本体 ：5.5cm×0.8cm
アクリル部分：各5cm以内
▼3way缶バッジ
【種類】全８種
【価格】660円（税込）
【サイズ】約Φ75mm
(C)増田こうすけ／集英社・ギャグマンガ日和GO製作委員会
※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。
※このほかアクリルキーホルダーやクリアカードステッカーなど様々なアイテムをご用意しています！
今後もシンクイノベーション株式会社では、
アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！
＜会社概要＞
シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）
〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21
中津明大ビル８階
大阪営業所 MD事業部
＜事業概要＞
アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売