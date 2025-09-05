シンクイノベーション(株)よりTVアニメ『増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和GO』の新商品が受注開始！

シンクイノベーション株式会社





キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、TVアニメ『増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和GO』の新商品を発売決定！


下記サイトにて9月5日（金）から予約開始です。





■販売サイト：https://www.vvit.jp/


■予約期間：2025年9月5日（金）12:00～2025年9月26日（金）23:59まで


■出荷予定日：2025年11月下旬予定




TVアニメ『増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和GO』より新商品が発売決定🐻



アクリルスタンドや前髪クリップなど


ファン必見の様々なアイテムがラインナップ♪　



この機会をお見逃しなく！






～～商品一部ご紹介～～


▼アクリルスタンド




【種類】全10種


【価格】1,650円（税込）


【サイズ】約H150×W120mm以内






▼前髪クリップ




【種類】全３種　※2個セット


【価格】990円（税込）


【サイズ】ピン本体　　：5.5cm×0.8cm


　　　　　アクリル部分：各5cm以内






▼3way缶バッジ




【種類】全８種


【価格】660円（税込）


【サイズ】約Φ75mm





(C)増田こうすけ／集英社・ギャグマンガ日和GO製作委員会





※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。


※このほかアクリルキーホルダーやクリアカードステッカーなど様々なアイテムをご用意しています！






今後もシンクイノベーション株式会社では、


アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！






＜会社概要＞


シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）


〒531-0071　大阪府大阪市北区中津1-2-21


　　　　　　　　　　中津明大ビル８階


　　　　　　　　　　大阪営業所　MD事業部




＜事業概要＞


アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売