アメリカ発スポーツブランド「ウイルソン」が 代官山 蔦屋書店にてPOP-UP SHOPオープン

アメリカ発スポーツブランド「Wilson（ウイルソン）」は、代官山 蔦屋書店にて、2025年9月19日（金）～10月6日（月）（※最終日は20時まで）の期間、POP-UP SHOPをオープンします。

ウイルソンは、1914年にシカゴで生まれ、100年以上続くアメリカ発のスポーツブランドです。

今回のPOP-UP SHOPでは、ウイルソンが展開するボールドなデザインと上質な素材を融合させたラグジュアリースポーツウエアのアイテムを販売します。

ウイルソンが展開するスポーツウェアは、アメリカのスポーツ史とクラフトマンシップが深く息づいています。カリフォルニアでデザインされるウイルソンのスポーツウェアは、西海岸の太陽と明るく自由なスピリットを映し出し、流行に左右されない、クラシックでタイムレスなスタイルを提案します。

「Made in USA」のコットンを使用したフーディーとパンツは、卓越した品質と耐久性で知られ、着るほどに肌になじみ、独自の風合いを生み出します。

また、今秋の最新コレクションの中からペイズリー柄を取り入れたスポーツシーンでもデイリーでも着用できるアイテムや、キャップ、ソックス、バッグなどのアクセサリーも充実した展開となります。

ウイルソンは本物志向のスポーツ愛好家、また質の高いカジュアルウェアを求める人々から長年にわたって支持され続けており、それは、アメリカのスポーツカルチャーそのものを身にまとう体験なのです。

日本国内に常設の直営店を持たないため、限られた機会にしか実際に手に取ってご覧いただけないアイテムとなります。テニスはもちろん、様々なスポーツシーンからタウンユースまで幅広くファッションに取り入れることができるアイテムに、ぜひこの機会に触れてみてください。

開催期間：2025年9月19日（金）～10月6日（月）(最終日は20時まで。)

場所：代官山 蔦屋書店 1号館1階

<ウイルソンについて>

アメリカ合衆国シカゴに拠点を置く、100年以上の歴史を通じて、スポーツ界に貢献してきた実績のある世界的なスポーツブランドです。1914年に始まり、当初は食肉加工業の副産物を活用した製品を製造していました。その後、スポーツ用品に特化し、テニス、野球、バスケットボール、ゴルフ、アメリカンフットボールなど、幅広い競技の高性能な用具、アパレル、フットウェア、アクセサリーを展開しています。

テニスでは、ロジャー・フェデラー、アリーナ・サバレンカ、錦織圭、園部八奏など、多くのトッププレーヤーがウイルソンのラケットを使用しており、その高性能なラケットは、アマチュアプレーヤーからも広く支持されています。また業界唯一世界最高峰の4大テニス大会（グランドスラム）の2大会、「USオープン」と「ローランギャロス（全仏オープン）」のオフィシャル公式ボールサプライヤーと公式ストリンガーを務めています。

また、NBAの公式ボールや、NFLの公式フットボールとしても採用されるなど、各スポーツ界で高い信頼を得ています。

【製品に関するお問い合わせ】

アメアスポーツジャパン株式会社

ウイルソンお客様相談センター

https://jp.wilson.com/pages/query